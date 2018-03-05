Ивелин Попов - лучший игрок "Рубина" в матче с "Анжи"

Ивелин Попов признан болельщиками игроком матча #АнжиРубинhttps://t.co/34DCKO2vTq



Голосование от премиального спонсора клуба ПАО «Казаньоргсинтез» pic.twitter.com/nAX24Tt8HJ — «Рубин» Казань (@fcrk) March 5, 2018

Полузащитник "Рубина" Ивелин Попов признан лучшим игроком казанцев в матче 21-го тура с "Анжи" (1:1).Болгарский хавбек, который перешел в Казань на правах аренды из "Спартака", забил гол в этой встрече.