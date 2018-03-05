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Ивелин Попов - лучший игрок "Рубина" в матче с "Анжи"

Полузащитник "Рубина" Ивелин Попов признан лучшим игроком казанцев в матче 21-го тура с "Анжи" (1:1).

Болгарский хавбек, который перешел в Казань на правах аренды из "Спартака", забил гол в этой встрече.

Теги: Рубин Попов
Сегодня, 14:53
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