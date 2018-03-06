Карим Бензема проводит 100-й матч в Лиге чемпионов

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против "ПСЖ" стал для нападающего "Реала" 100-м в главном еврокубковом турнире.Француз провел 19 матчей в главном еврокубковом турнире за "Лион" и 81 встречу за "Реал".Отметим, что форвард мадридцев стал 34-м игроком, достигшим отметки в 100 матчей в Лиге чемпионов.