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Карим Бензема проводит 100-й матч в Лиге чемпионов

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против "ПСЖ" стал для нападающего "Реала" 100-м в главном еврокубковом турнире.

Француз провел 19 матчей в главном еврокубковом турнире за "Лион" и 81 встречу за "Реал".

Отметим, что форвард мадридцев стал 34-м игроком, достигшим отметки в 100 матчей в Лиге чемпионов.
Теги: Реал Бензема ПСЖ
Вчера, 23:34
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