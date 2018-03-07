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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Сергей Кирьяков: "Локомотив" может совершить чудо в матче с "Атлетико"
Бывший нападающий сборной России Сергей Кирьяков в интервью корреспонденту Rusfootball.info Виктории Яковлевой рассказал о своих ожиданиях по поводу первых матчей 1/8 финала Лиги Европы с участием российских команд.
- Матч ЦСКА - «Лион»? Считаю «Лион» фаворитом. Это команда совсем другого калибра, чем та же «Ницца», - сказал Кирьяков. - Но для ЦСКА это, возможно, даже и лучше. Сейчас в Лиге Европы предстоит играть с действительно самыми сильными клубами. Отступать некуда. Мое мнение, в стратегическом плане для армейцев это неплохо, так как в случае поражения никто не бросит в них камень. Думаю, что с позицией не фаворита ЦСКА будет немного легче.
- Насколько армейцам осложняет ситуацию травма Марио Фернандеса?
- Фернандес — основной игрок. Практически все атакующие действия связаны с ним, его подключение вперед, плюс доставка мяча в правую зону — это было одним из козырей армейцев. Сейчас они этого козыря лишились. С другой стороны, надеемся, что и Муса будет играть немного по-другому, то есть выглядеть посолиднее, посильнее. И, наверное, с этим, прежде всего, связаны надежды армейцев в атаке. Конечно, это потеря, но нельзя совсем трагично об этом говорить - есть у армейцев другие варианты. ЦСКА без боя не сдастся: думаю, что будет очень упорная борьба. В любом случае результат определится во втором матче. Предположу, что даже в самом конце второго матча. Надеюсь на армейцев. Но объективная оценка - «Лион» сегодня посильнее выглядит.
- Сможет ли «Локомотив», лидер российского чемпионата, достойно противостоять одному их лидеров чемпионата Испании — мадридскому «Атлетико»?
- «Локомотив» пройдет проверку в играх с очень солидным соперником. По этим играм можно будет понимать, где действительно находится «Локомотив». Во внутреннем чемпионате вопросов нет - здесь «Локо» по делу находится на первом месте. В целом команда неплохо играет на международной арене, но сейчас все увидят железнодорожников на фоне очень сильного оппонента. Опять же ничего страшного в случае поражения не будет - «Локомотив» здесь ничего не теряет. Тем не менее надо стараться зацепиться — в футболе все возможно, все бывает. «Локомотив» в серьезных матчах уже не раз вытаскивал игру на характере. Надеюсь на то, что железнодорожники действительно дадут бой именитому сопернику. «Атлетико» очень строго играет в обороне и в позиционной атаке. За счет быстрой работы с мячом, когда мяч постоянно ходит в одно-два касания. Конечно, здесь надо быть очень внимательными, не давать свободных зон. Нужно стараться предотвратить их быстрые переходы в атаку. В позиционной обороне необходимо внимательно следить за игроками «Атлетико». Сделать чудо футболисты «Локомотива» могут. Вопрос в том, насколько они соберутся.
- «Зенит» - фаворит в противостоянии с «Лейпцигом»?
- «Лейпциг» - типичный представитель немецкого футбола. Клуб, которому не потребовалось много времени, чтобы стать одним из лидеров Бундеслиги. Команда, которая постоянно находится наверху турнирной таблицы и постоянно соперничает с группой преследователей «Баварии». Думаю, что здесь «Лейпциг» считается фаворитом. Словом, во всех парах фавориты — соперники наших команд.
- Матч ЦСКА - «Лион»? Считаю «Лион» фаворитом. Это команда совсем другого калибра, чем та же «Ницца», - сказал Кирьяков. - Но для ЦСКА это, возможно, даже и лучше. Сейчас в Лиге Европы предстоит играть с действительно самыми сильными клубами. Отступать некуда. Мое мнение, в стратегическом плане для армейцев это неплохо, так как в случае поражения никто не бросит в них камень. Думаю, что с позицией не фаворита ЦСКА будет немного легче.
- Насколько армейцам осложняет ситуацию травма Марио Фернандеса?
- Фернандес — основной игрок. Практически все атакующие действия связаны с ним, его подключение вперед, плюс доставка мяча в правую зону — это было одним из козырей армейцев. Сейчас они этого козыря лишились. С другой стороны, надеемся, что и Муса будет играть немного по-другому, то есть выглядеть посолиднее, посильнее. И, наверное, с этим, прежде всего, связаны надежды армейцев в атаке. Конечно, это потеря, но нельзя совсем трагично об этом говорить - есть у армейцев другие варианты. ЦСКА без боя не сдастся: думаю, что будет очень упорная борьба. В любом случае результат определится во втором матче. Предположу, что даже в самом конце второго матча. Надеюсь на армейцев. Но объективная оценка - «Лион» сегодня посильнее выглядит.
- Сможет ли «Локомотив», лидер российского чемпионата, достойно противостоять одному их лидеров чемпионата Испании — мадридскому «Атлетико»?
- «Локомотив» пройдет проверку в играх с очень солидным соперником. По этим играм можно будет понимать, где действительно находится «Локомотив». Во внутреннем чемпионате вопросов нет - здесь «Локо» по делу находится на первом месте. В целом команда неплохо играет на международной арене, но сейчас все увидят железнодорожников на фоне очень сильного оппонента. Опять же ничего страшного в случае поражения не будет - «Локомотив» здесь ничего не теряет. Тем не менее надо стараться зацепиться — в футболе все возможно, все бывает. «Локомотив» в серьезных матчах уже не раз вытаскивал игру на характере. Надеюсь на то, что железнодорожники действительно дадут бой именитому сопернику. «Атлетико» очень строго играет в обороне и в позиционной атаке. За счет быстрой работы с мячом, когда мяч постоянно ходит в одно-два касания. Конечно, здесь надо быть очень внимательными, не давать свободных зон. Нужно стараться предотвратить их быстрые переходы в атаку. В позиционной обороне необходимо внимательно следить за игроками «Атлетико». Сделать чудо футболисты «Локомотива» могут. Вопрос в том, насколько они соберутся.
- «Зенит» - фаворит в противостоянии с «Лейпцигом»?
- «Лейпциг» - типичный представитель немецкого футбола. Клуб, которому не потребовалось много времени, чтобы стать одним из лидеров Бундеслиги. Команда, которая постоянно находится наверху турнирной таблицы и постоянно соперничает с группой преследователей «Баварии». Думаю, что здесь «Лейпциг» считается фаворитом. Словом, во всех парах фавориты — соперники наших команд.
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