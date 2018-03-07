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Сергей Кирьяков: "Локомотив" может совершить чудо в матче с "Атлетико"

Сергей Кирьяков: "Локомотив" может совершить чудо в матче с "Атлетико" Бывший нападающий сборной России Сергей Кирьяков в интервью корреспонденту Rusfootball.info Виктории Яковлевой рассказал о своих ожиданиях по поводу первых матчей 1/8 финала Лиги Европы с участием российских команд.

- Матч ЦСКА - «Лион»? Считаю «Лион» фаворитом. Это команда совсем другого калибра, чем та же «Ницца», - сказал Кирьяков. - Но для ЦСКА это, возможно, даже и лучше. Сейчас в Лиге Европы предстоит играть с действительно самыми сильными клубами. Отступать некуда. Мое мнение, в стратегическом плане для армейцев это неплохо, так как в случае поражения никто не бросит в них камень. Думаю, что с позицией не фаворита ЦСКА будет немного легче.

- Насколько армейцам осложняет ситуацию травма Марио Фернандеса?

- Фернандес — основной игрок. Практически все атакующие действия связаны с ним, его подключение вперед, плюс доставка мяча в правую зону — это было одним из козырей армейцев. Сейчас они этого козыря лишились. С другой стороны, надеемся, что и Муса будет играть немного по-другому, то есть выглядеть посолиднее, посильнее. И, наверное, с этим, прежде всего, связаны надежды армейцев в атаке. Конечно, это потеря, но нельзя совсем трагично об этом говорить - есть у армейцев другие варианты. ЦСКА без боя не сдастся: думаю, что будет очень упорная борьба. В любом случае результат определится во втором матче. Предположу, что даже в самом конце второго матча. Надеюсь на армейцев. Но объективная оценка - «Лион» сегодня посильнее выглядит.

- Сможет ли «Локомотив», лидер российского чемпионата, достойно противостоять одному их лидеров чемпионата Испании — мадридскому «Атлетико»?

- «Локомотив» пройдет проверку в играх с очень солидным соперником. По этим играм можно будет понимать, где действительно находится «Локомотив». Во внутреннем чемпионате вопросов нет - здесь «Локо» по делу находится на первом месте. В целом команда неплохо играет на международной арене, но сейчас все увидят железнодорожников на фоне очень сильного оппонента. Опять же ничего страшного в случае поражения не будет - «Локомотив» здесь ничего не теряет. Тем не менее надо стараться зацепиться — в футболе все возможно, все бывает. «Локомотив» в серьезных матчах уже не раз вытаскивал игру на характере. Надеюсь на то, что железнодорожники действительно дадут бой именитому сопернику. «Атлетико» очень строго играет в обороне и в позиционной атаке. За счет быстрой работы с мячом, когда мяч постоянно ходит в одно-два касания. Конечно, здесь надо быть очень внимательными, не давать свободных зон. Нужно стараться предотвратить их быстрые переходы в атаку. В позиционной обороне необходимо внимательно следить за игроками «Атлетико». Сделать чудо футболисты «Локомотива» могут. Вопрос в том, насколько они соберутся.

- «Зенит» - фаворит в противостоянии с «Лейпцигом»?

- «Лейпциг» - типичный представитель немецкого футбола. Клуб, которому не потребовалось много времени, чтобы стать одним из лидеров Бундеслиги. Команда, которая постоянно находится наверху турнирной таблицы и постоянно соперничает с группой преследователей «Баварии». Думаю, что здесь «Лейпциг» считается фаворитом. Словом, во всех парах фавориты — соперники наших команд.
Теги: Кирьяков ЦСКА Локомотив Зенит
Сегодня, 00:14
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3
(1)
№3 Написал: Loko_ NN (Сегодня, 01:53) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Локомотив»
Шансы всегда есть, пусть и небольшие как в данном противостоянии. Но цепляться за любые шансы нужно обязательно.


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тыц тыц ай на нэ!
Регистрация: 9.03.2011 [жалоба]
№2 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 01:09) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Никаких шансов у Локо нет, радует только что Атлетико много не забивает, по счету катастрофы не будет
Регистрация: 2.02.2012 [жалоба]
№1 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 00:52) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Локомотив»
Не, маловероятно, оборона Атлетико это железобетон, а в атаке два супер-форварда.
Локо пока еще рано проходить команду уровня плей-офф ЛЧ.


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Believe LOKO (is reaL)

В.Безбородов+L.Adriano=queers

-3K, спасибо хрюны, вы меня знаете
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
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