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Владислав Игнатьев: надеюсь, мне не придется выручать "Локо" после удара Гризманна

Полузащитник "Локомотива" Владислав Игнатьев ответил на вопросы по поводу предстоящего матча Лиги Европы против"Атлетико".

– Сейчас не закрадывается мысль о том, что 8 марта вам придется играть против команды, которая стоит в таблице выше вашего любимого "Реала"?

– Ой, точно нет. Не придаю этому значения. Наоборот, интересно сыграть с таким соперником, проверить свои силы.

– Вы лишили гола Самедова. Теперь на очереди Гризманн?

– Хм. Надеюсь, до таких моментов не дойдет (смеется) И мне не придется выручать "Локо" после удара Гризманна. Постараемся сыграть строго сзади, – передает слова Игнатьева "СЭ".
Теги: Игнатьев Локомотив
Сегодня, 12:52
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№1 Написал: DimonYA Одинцово (Сегодня, 13:50) #
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Болеет за:
«Спартак»
после удара Гризманна придется уже вынимать из сетки )
Регистрация: 26.07.2014 [жалоба]
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