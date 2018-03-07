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Кирилл Набабкин: ЦСКА готов к игре с "Лионом"

Защитник ЦСКА Кирилл Набабкин рассказал о настрое на предстоящий матч Лиги Европы с французским "Лионом". Его слова передает корреспондент Rusfootball.info.

- Обнаружили слабое место соперника, которым можно будет воспользоваться?

- Сегодня у нас будет теоретическое занятие, на котором тренер нам все расскажет.

- Справа будете сыграть или слева в завтрашнем матче?

- Сегодня нам все расскажет тренер на занятии.

- Как оцениваете свою игру в последних матчах, когда вы заменяли травмированных и чего ждете от грядущей игры?

- Мне сложно оценить свою игру, пусть это делают другие. Насчет игры с "Лионом" - команда, думаю, готова к ней.

- Помогаете вашему молодому партнеру Кучаеву, может быть, советом, может, он сам подходит и спрашивает?

- У нас в защите много опытных игроков, которые могут помочь.

- Игнашевич сказал, что вы намереваетесь пройти в турнире как можно дальше,. Рассматриваете ли вы возможность выиграть турнир?

- Мы нацеливаемся пройти как можно дальше, будем стараться и выкладываться в каждом матче, Будет здорово, если мы выиграем еврокубок.

Rusfootball.info
Теги: Набабкин ЦСКА Лион
Сегодня, 13:58
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