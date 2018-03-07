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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Кирилл Набабкин: ЦСКА готов к игре с "Лионом"
Защитник ЦСКА Кирилл Набабкин рассказал о настрое на предстоящий матч Лиги Европы с французским "Лионом". Его слова передает корреспондент Rusfootball.info.
- Обнаружили слабое место соперника, которым можно будет воспользоваться?
- Сегодня у нас будет теоретическое занятие, на котором тренер нам все расскажет.
- Справа будете сыграть или слева в завтрашнем матче?
- Сегодня нам все расскажет тренер на занятии.
- Как оцениваете свою игру в последних матчах, когда вы заменяли травмированных и чего ждете от грядущей игры?
- Мне сложно оценить свою игру, пусть это делают другие. Насчет игры с "Лионом" - команда, думаю, готова к ней.
- Помогаете вашему молодому партнеру Кучаеву, может быть, советом, может, он сам подходит и спрашивает?
- У нас в защите много опытных игроков, которые могут помочь.
- Игнашевич сказал, что вы намереваетесь пройти в турнире как можно дальше,. Рассматриваете ли вы возможность выиграть турнир?
- Мы нацеливаемся пройти как можно дальше, будем стараться и выкладываться в каждом матче, Будет здорово, если мы выиграем еврокубок.
Rusfootball.info
- Обнаружили слабое место соперника, которым можно будет воспользоваться?
- Сегодня у нас будет теоретическое занятие, на котором тренер нам все расскажет.
- Справа будете сыграть или слева в завтрашнем матче?
- Сегодня нам все расскажет тренер на занятии.
- Как оцениваете свою игру в последних матчах, когда вы заменяли травмированных и чего ждете от грядущей игры?
- Мне сложно оценить свою игру, пусть это делают другие. Насчет игры с "Лионом" - команда, думаю, готова к ней.
- Помогаете вашему молодому партнеру Кучаеву, может быть, советом, может, он сам подходит и спрашивает?
- У нас в защите много опытных игроков, которые могут помочь.
- Игнашевич сказал, что вы намереваетесь пройти в турнире как можно дальше,. Рассматриваете ли вы возможность выиграть турнир?
- Мы нацеливаемся пройти как можно дальше, будем стараться и выкладываться в каждом матче, Будет здорово, если мы выиграем еврокубок.
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