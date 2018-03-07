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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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"Спартак" наказан закрытием фанатской трибуны на один матч условно
Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал о наказании "Спартака" по итогам матча 21-го тура чемпионата России против "Локомотива" (0:0). Болельщики "красно-белых" позволили себе расистские выкрики в адрес вратаря "Локомотива" Гильерме.
"На 46-й минуте были зафиксированы оскорбительные выражения в адрес Гильерме. Мы исследовали аудио и видео. Услышали 50 секунд скандирования. Приняли все во внимание, все обстоятельства. Первый раз "Спартак" был наказан в матче Суперкубка, это отдельный турнир.
Далее был наказан в матче Кубка России за скандирование, связанное с происхождением человека. Мы приняли во внимание, что это рецидив по одному и тому же человеку, на том же стадионе, но в чемпионате это в первый раз.
Наказание следующее: за оскорбление по поводу расовой принадлежности оштрафовать на 350 тысяч и запретить допуск болельщиков на трибуну Б на один домашний матч чемпионата России условно. Испытательный срок до конца сезона. В Кубке России у "Спартака" есть один матч условно. Теперь и в чемпионате России есть один матч условно", – передает слова Григорьянца "Р-Спорт".
"На 46-й минуте были зафиксированы оскорбительные выражения в адрес Гильерме. Мы исследовали аудио и видео. Услышали 50 секунд скандирования. Приняли все во внимание, все обстоятельства. Первый раз "Спартак" был наказан в матче Суперкубка, это отдельный турнир.
Далее был наказан в матче Кубка России за скандирование, связанное с происхождением человека. Мы приняли во внимание, что это рецидив по одному и тому же человеку, на том же стадионе, но в чемпионате это в первый раз.
Наказание следующее: за оскорбление по поводу расовой принадлежности оштрафовать на 350 тысяч и запретить допуск болельщиков на трибуну Б на один домашний матч чемпионата России условно. Испытательный срок до конца сезона. В Кубке России у "Спартака" есть один матч условно. Теперь и в чемпионате России есть один матч условно", – передает слова Григорьянца "Р-Спорт".
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