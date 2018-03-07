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"Спартак" наказан закрытием фанатской трибуны на один матч условно

Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал о наказании "Спартака" по итогам матча 21-го тура чемпионата России против "Локомотива" (0:0). Болельщики "красно-белых" позволили себе расистские выкрики в адрес вратаря "Локомотива" Гильерме.

"На 46-й минуте были зафиксированы оскорбительные выражения в адрес Гильерме. Мы исследовали аудио и видео. Услышали 50 секунд скандирования. Приняли все во внимание, все обстоятельства. Первый раз "Спартак" был наказан в матче Суперкубка, это отдельный турнир.

Далее был наказан в матче Кубка России за скандирование, связанное с происхождением человека. Мы приняли во внимание, что это рецидив по одному и тому же человеку, на том же стадионе, но в чемпионате это в первый раз.

Наказание следующее: за оскорбление по поводу расовой принадлежности оштрафовать на 350 тысяч и запретить допуск болельщиков на трибуну Б на один домашний матч чемпионата России условно. Испытательный срок до конца сезона. В Кубке России у "Спартака" есть один матч условно. Теперь и в чемпионате России есть один матч условно", – передает слова Григорьянца "Р-Спорт".
Теги: Спартак Григорьянц
Сегодня, 14:43
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(2)
№8 Написал: wir sind die besten Санкт-Петербург (Сегодня, 15:46) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
А дальше что, как КДК будет выкручиваться? Условно на условно... На фан-секторе Спартака или других клубов один контингент, разные цвета...девиз один "Безумству храбрых...", читайте Гамулу smile
Регистрация: 15.12.2013 [жалоба]
№7 Написал: Realist2000 (Сегодня, 15:10) #
  • +4
  •  (6)

Почему бы заседания кдк не показывать в прямом эфире?Это же обалденное юмористическое шоу.
Регистрация: 20.03.2017 [жалоба]
№6 Написал: Clover (Сегодня, 15:05) #
  • -3
  •  (9)
online

В огромном сортире слышится сиплое карканье: "заговор! Гендиректор Зенита Мудко помог!" smile


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Клевер в норме ТРЕХлистный... Болоту - 3-1... Котловану - 3-0...
Регистрация: 15.02.2018 [жалоба]
№5 Написал: zenit47 СПБ (Сегодня, 14:59) #
  • -10
  •  (14)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: NAG25
Спартак-чемпион, но это условно.

У них и трансферы все условные
Регистрация: 17.05.2013 [жалоба]
№4 Написал: Manchester United (Сегодня, 14:59) #
  • +5
  •  (13)
Болеет за:
«МЮ»
Цитата: NAG25
Спартак-чемпион

это факт!А вот зенит можно поздравить только с очередными бездумными тратами на ветер
Регистрация: 9.03.2017 [жалоба]
№3 Написал: Сибирячок (Сегодня, 14:58) #
  • +9
  •  (15)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: NAG25
Спартак-чемпион, но это условно.

Зенит безусловное говно


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
№2 Написал: Clover (Сегодня, 14:55) #
  • +1
  •  (7)
online

А запитерастов за монеты?


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Клевер в норме ТРЕХлистный... Болоту - 3-1... Котловану - 3-0...
Регистрация: 15.02.2018 [жалоба]
№1 Написал: NAG25 Сосновый Бор (Сегодня, 14:52) #
  • -14
  •  (20)
Болеет за:
«Зенит»
Спартак-чемпион, но это условно.
Регистрация: 24.10.2007 [жалоба]
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