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"Барселона" обыграла "Эспаньол" в Суперкубке Каталонии

"Барселона" по пенальти обыграла "Эспаньол" в матче за Суперкубок Каталонии - 0:0 (4:2).

"Барселона" — "Эспаньол" — 0:0 (0:0), по пенальти — 4:2

"Барселона": Силлессен, Х. Куэнка (Костас, 63), А. Видаль (Макгуэйн, 77), Мина, Паленсия, Динь (Миранда, 76), А. Гомеш (Хонгла, 63), Аленья (А. Руис, 76), Д. Суарес (Ривера, 45), Дембеле (К. Перес, 63), Алькасер.

"Эспаньол": П. Лопес, Мелендо (А. Лопес, 72), Дидак (Педроса, 34), Налдо, Х. Лопес, Эрмосо, Рока, Гранеро (С. Санчес, 53), Дардер, Хурадо, Пьятти (Пуадо, 63).
Теги: Барселона Эспаньол
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