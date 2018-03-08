"Барселона" обыграла "Эспаньол" в Суперкубке Каталонии

"Барселона" по пенальти обыграла "Эспаньол" в матче за Суперкубок Каталонии - 0:0 (4:2)."Барселона": Силлессен, Х. Куэнка (Костас, 63), А. Видаль (Макгуэйн, 77), Мина, Паленсия, Динь (Миранда, 76), А. Гомеш (Хонгла, 63), Аленья (А. Руис, 76), Д. Суарес (Ривера, 45), Дембеле (К. Перес, 63), Алькасер."Эспаньол": П. Лопес, Мелендо (А. Лопес, 72), Дидак (Педроса, 34), Налдо, Х. Лопес, Эрмосо, Рока, Гранеро (С. Санчес, 53), Дардер, Хурадо, Пьятти (Пуадо, 63).