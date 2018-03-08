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"Манчестер Сити" на своем поле проиграл "Базелю", но прошел в следующий раунд Лиги чемпионов

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов "Манчестер Сити" на своем поле потерпел поражение от "Базеля".

Лига чемпионов

1/8 финала

Матч 1 - 4:0

"Манчестер Сити" – "Базель" 1:2

Голы: Жезус, 8 - Эльюнусси, 17, Ланг, 72.

"Манчестер Сити": Браво, Данило, Стоунз, Ляпорт, Зинченко, Гюндоган (Диас, 66), Яя Туре, Бернарду, Фоден (Адарабиойо, 89), Сане, Жезус.

"Базель": Вацлик, Ланг, Сухи, Фрай, Лакруа, Риверос, Дзуффи, Ди, Буа (Штокер, 68), Эльюнусси, Оберлен (ван Вольфсвинкел, 74).

Предупреждения: Лакруа, 44, Жезус, 77.
Теги: Манчестер Сити Базель
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