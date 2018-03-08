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Виктория Лопырева: иностранцы спрашивают, нужно ли брать в Россию летом шапку

Посол ЧМ-2018 Виктория Лопырева рассказала о том, как иностранцы воспринимают Россию.

"Отсутствие информации порождает страхи. Объясняю, что в нашей стране такие же люди. Мы тоже улыбаемся, тоже готовы подсказать дорогу заблудившимся. А из-за таких мелочей зависит, вернутся ли эти туристы в нашу страну и что скажут своим знакомым о России.

Иностранцы ведь не представляют, как выглядит Ростов. Спрашивают меня, нужно ли брать сюда летом тёплую шапку. Удивляются, что будут бесплатные поезда, что не нужна виза при наличии билета и фан-id", - передает слова Лопыревой "Чемпионат".
Сегодня, 14:27
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№1 Написал: Spielhur Зажопинск (Сегодня, 15:02) #
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Болеет за:
«Спартак»
Зачем формят эту женщину с пониженным весом поведенич?
Регистрация: 10.12.2017 [жалоба]
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