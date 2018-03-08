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Роналду, Сане и Игуаин претендуют на звание игрока недели в ЛЧ

Нападающий "Ювентуса" Гонсало Игуаин, форвард "Манчестер Сити" Лерой Сане, нападающий "Реала" Криштиану Роналду и полузащитник "Ливерпуля" Джеймс Милнер претендуют на звание лучшего игрока недели по итогам прошедших матчей в Лиге чемпионов.

Голосование болельщиков стартовало на официальном сайте УЕФА. Итоги будут объявлены 9 марта.
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