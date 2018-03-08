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СМИ: игроки "Мордовии" отказываются тренироваться из-за долгов по зарплате

Контрольный матч "Мордовии" в Пензе против местного "Зенита", запланированный на 7 марта, не состоялся из-за долгов по зарплате, передает "Столица С".

Сообщается, что саранские игроки устроили забастовку и команда не отравилась на выезд.

Футболисты "Мордовии" не получали денег с осени прошлого года. В настоящее время они отказываются тренироваться. Некоторые из приезжих футболистов даже разъехались по своим городам и готовы вернуться только после поступления на их банковские карточки денежных средств.
Теги: Мордовия
Сегодня, 15:44
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