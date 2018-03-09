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По шотландскому сценарию. "Зенит" проиграл первый матч "Лейпцигу"
"Зенит", как и "Локомотив" с ЦСКА, свой первый матч в 1/8 финала Лиги Европы проиграл. Но счет оставляет питерцам шансы на продолжение борьбы в турнире. Ведь "Зенит" уже проходил дальше, когда уступал в первом матче с минимальным счетом.
У "Зенита" с немецкими клубами всегда были сложные отношения. Еще многие помнят, как в Питере нынешним нападающим "Тосно" Павлом Погребняком была унижена мюнхенская "Бавария". Та победа проложила питерскому клубу дорогу к Кубку УЕФА. Но и неудачи с леверкузенским "Байером" в Лиге Чемпионов имели место быть. В общем, в 16 матчах с представителями Бундеслиги питерцы одержали 5 побед при 3 ничьих и 8 поражениях. "Лейпциг" - это новое имя как в Германии, так и в еврокубках. Поэтому опираться на предыдущую статистику вообще не стоило. Команда Ральфа Хазенхюттля могла удивить и с хорошей, и с плохой стороны.
Перед матчем на официальном сайте "Зенита" было запущено голосование на выбор основного состава команды. Сейчас это самое сложное, что можно было придумать для болельщиков команды. Ведь стартовые задумки Роберто Манчини, кроме него самого, объяснить никто не в состоянии. Например, в игре с "Амкаром" на левом фланге появился номинальный центральный полузащитник Оздоев, а потом итальянский специалист пожаловался, что ему не хватило фланговых футболистов (при Ригони и Полозе в запасе). Список основы на поединок с "Лейпцигом" был более-менее понятным. Манчини все же вернул Ивановича на фланг из центра защиты (тревожный звонок для Смольникова). В середине поля у "Зенита" был треугольник Краневиттер-Кузяев-Ерохин, а Заболотному на острие атаки должны были с краев помогать Ригони и Кокорин.
Команды с первых минут предложили друг другу мощный высокий прессинг. И если поначалу "Зениту" удавалось играть в схожей с соперником манере, то спустя 15 минут инициативу перешла к "Лейпцигу". До этого уже случились острые моменты у обоих ворот - Лунева "задавил" Огюстен и пришлось выносить на угловой, а Заболотный вынудил Гулачи ошибиться при игре на выходе. К середине первого тайма немецкий клуб заставлял команду Манчини обороняться почти всем составом. Четверка защитников "Зенита" жалась не то что к штрафной, а к вратарской площади. Из-за активности "Лейпцига" у питерцев много работали оба фланга обороны, а опорник Краневиттер вообще не думал о созидании.
На 25-ой минуте благодаря красивой комбинации на ударной позиции оказался Тимо Вернер - главная звезда немцев . И самое приятное в этом моменте для "Зенита" было то, что форвард хозяев пальнул чуть выше перекладины. Игроки "Лейпцига" чаще всего искали передачами именно Вернера, против которого чуть ли не персонально действовал Маммана, преследовавший нападающего везде. Но в составе хозяев находились и другие, способные взять игру на себя. Так, например, много дриблинга демонстрировал Брума, за которым явно не успевал Иванович и приходилось на помощь сербу опускаться Кокорину с Ригони. На 35-ой минуте Брума заработал штрафной, с которого Форсберг проверил на прочность штангу ворот Лунева. Этот опасный момент вытекал из происходящих на поле событий. "Лейпциг" больше владел мячом (65%), у команды была неплохая точность передач (83% против 65% у "Зенита"). Питерцы, не привыкшие играть на контратаках, никакой угрозы хозяевам не создавали.
Первый тайм "Зениту" удалось закончить с нулями на табло, но это стоило огромного количества энергии защитников питерцев. Большую часть из 45 минут сине-бело-голубые провели как раз в обороне. "Лейпциг" сделал все, чтобы минимизировать контрвыпады соперника и заставить "Зенит" двигаться преимущественно без мяча. Команда Ральфа Хазенхюттля уверенно работала по своему плану и для достижения идеального состояния не хватало только гола в ворота Лунева. Но к этому хозяева были очень близки. Такая игра сильно напоминала первый матч "Зенита" с "Селтиком".
В перерыве Ральф Хазенхюттль решился на замену. Он снял с игры Лаймера, выпустив на его место Бернардо. Почему-то главный тренер "Лейпцига" остался не доволен своим правым защитником, хотя с его фланга никакой опасности воротам Гулачи не было. Но ставка была на атакующие качества Бернардо. И в первые 10 минут второго тайма именно с его края по воротам Лунева пришлись 3 хороших удара. Кришито один явно не справлялся, а Кузяев с Ерохиным ему слабо в этом помогали. "Лейпциг" играл настолько разнообразно, что в одной и той же зоне не засиживался слишком долго. Когда хозяева резко перевели действия налево, все закончилось для питерцев печально. 56-ая минута стала роковой. Брума с левого фланга отыграл на Вернера, тот сделал обратный пас пяткой, а потом последовал обводящий удар в угол от Лунева.
Манчини на пропущенный гол прореагировал заменой Заболотного на Дриусси. Итальянец пытался перевести игру на чужую половину поля, но "Лейпциг" не позволял таких подарков сопернику. Давление на защиту питерцев продолжалось и приносило плоды. Маммана провалился в центре, позволив Вернеру вывалиться на свидание с Луневым. Если бы голкипер "Зенита" задрожал и не сыграл так уверенно, то второй гол заставил бы дрожать уже всю команду. Сэйв Лунева же подарил остальным уверенность. И вот уже в середине тайма питерцы устроили навал, который обычно происходит в концовке. "Зенит" включил высоченный прессинг, атакуя соперника большими силами у чужой штрафной.
Надолго питерцев не хватило, и "Лейпциг" вернул контроль над ситуацией. Только теперь "Зенит" пошел по пути минимального риска. Питерцы, хоть и проигрывали в счете, большими силами вперед не лезли. Защитники вообще по большим праздникам только поддерживали атаки. И это не помогло "Зениту", когда на 77-ой минуте Кейта вывел Вернера один на один с Луневым. Вторую попытку форвард не провалил, увеличив преимущество команды. В этот момент никто не верил в "Зенит". УЕФА запустил голосование на лучшего игрока матча, выбирать в котором предложили из футболистов "Лейпцига".
Сине-бело-голубые нашли в себе силы отыграть один мяч. На 85-ой минуте "Зенит" получил право на стандарт из роскошной точки прямо по центру. Кришито - настоящий мастер исполнения таких штрафных, что он в очередной раз подтвердил. Даже при блеклой и невзрачной игре счет 1:2 смотрелся не так пугающе перед ответной встречей. Все-таки гол на выезде оставлял питерцам шансы на четвертьфинал.
Но Роберто Манчини предстояло провести много работы. Игра команды в атаке никуда не годится. Такое ощущение, что свой лимит по голам "Зенит" израсходовал на тренировочных сборах, когда пачками отгружал мячи в ворота соперников. Теперь питерцам даже создание голевых моментов дается с большим трудом. Чтобы в Северной столице игра была совершенно другой, итальянский специалист должен уже сделать правильные выводы из увиденного сегодня, а не расстраиваться из-за несостоявшихся трансферов.
Андрей Мордовин, Rusfootball.info
У "Зенита" с немецкими клубами всегда были сложные отношения. Еще многие помнят, как в Питере нынешним нападающим "Тосно" Павлом Погребняком была унижена мюнхенская "Бавария". Та победа проложила питерскому клубу дорогу к Кубку УЕФА. Но и неудачи с леверкузенским "Байером" в Лиге Чемпионов имели место быть. В общем, в 16 матчах с представителями Бундеслиги питерцы одержали 5 побед при 3 ничьих и 8 поражениях. "Лейпциг" - это новое имя как в Германии, так и в еврокубках. Поэтому опираться на предыдущую статистику вообще не стоило. Команда Ральфа Хазенхюттля могла удивить и с хорошей, и с плохой стороны.
Перед матчем на официальном сайте "Зенита" было запущено голосование на выбор основного состава команды. Сейчас это самое сложное, что можно было придумать для болельщиков команды. Ведь стартовые задумки Роберто Манчини, кроме него самого, объяснить никто не в состоянии. Например, в игре с "Амкаром" на левом фланге появился номинальный центральный полузащитник Оздоев, а потом итальянский специалист пожаловался, что ему не хватило фланговых футболистов (при Ригони и Полозе в запасе). Список основы на поединок с "Лейпцигом" был более-менее понятным. Манчини все же вернул Ивановича на фланг из центра защиты (тревожный звонок для Смольникова). В середине поля у "Зенита" был треугольник Краневиттер-Кузяев-Ерохин, а Заболотному на острие атаки должны были с краев помогать Ригони и Кокорин.
Команды с первых минут предложили друг другу мощный высокий прессинг. И если поначалу "Зениту" удавалось играть в схожей с соперником манере, то спустя 15 минут инициативу перешла к "Лейпцигу". До этого уже случились острые моменты у обоих ворот - Лунева "задавил" Огюстен и пришлось выносить на угловой, а Заболотный вынудил Гулачи ошибиться при игре на выходе. К середине первого тайма немецкий клуб заставлял команду Манчини обороняться почти всем составом. Четверка защитников "Зенита" жалась не то что к штрафной, а к вратарской площади. Из-за активности "Лейпцига" у питерцев много работали оба фланга обороны, а опорник Краневиттер вообще не думал о созидании.
На 25-ой минуте благодаря красивой комбинации на ударной позиции оказался Тимо Вернер - главная звезда немцев . И самое приятное в этом моменте для "Зенита" было то, что форвард хозяев пальнул чуть выше перекладины. Игроки "Лейпцига" чаще всего искали передачами именно Вернера, против которого чуть ли не персонально действовал Маммана, преследовавший нападающего везде. Но в составе хозяев находились и другие, способные взять игру на себя. Так, например, много дриблинга демонстрировал Брума, за которым явно не успевал Иванович и приходилось на помощь сербу опускаться Кокорину с Ригони. На 35-ой минуте Брума заработал штрафной, с которого Форсберг проверил на прочность штангу ворот Лунева. Этот опасный момент вытекал из происходящих на поле событий. "Лейпциг" больше владел мячом (65%), у команды была неплохая точность передач (83% против 65% у "Зенита"). Питерцы, не привыкшие играть на контратаках, никакой угрозы хозяевам не создавали.
Первый тайм "Зениту" удалось закончить с нулями на табло, но это стоило огромного количества энергии защитников питерцев. Большую часть из 45 минут сине-бело-голубые провели как раз в обороне. "Лейпциг" сделал все, чтобы минимизировать контрвыпады соперника и заставить "Зенит" двигаться преимущественно без мяча. Команда Ральфа Хазенхюттля уверенно работала по своему плану и для достижения идеального состояния не хватало только гола в ворота Лунева. Но к этому хозяева были очень близки. Такая игра сильно напоминала первый матч "Зенита" с "Селтиком".
В перерыве Ральф Хазенхюттль решился на замену. Он снял с игры Лаймера, выпустив на его место Бернардо. Почему-то главный тренер "Лейпцига" остался не доволен своим правым защитником, хотя с его фланга никакой опасности воротам Гулачи не было. Но ставка была на атакующие качества Бернардо. И в первые 10 минут второго тайма именно с его края по воротам Лунева пришлись 3 хороших удара. Кришито один явно не справлялся, а Кузяев с Ерохиным ему слабо в этом помогали. "Лейпциг" играл настолько разнообразно, что в одной и той же зоне не засиживался слишком долго. Когда хозяева резко перевели действия налево, все закончилось для питерцев печально. 56-ая минута стала роковой. Брума с левого фланга отыграл на Вернера, тот сделал обратный пас пяткой, а потом последовал обводящий удар в угол от Лунева.
Манчини на пропущенный гол прореагировал заменой Заболотного на Дриусси. Итальянец пытался перевести игру на чужую половину поля, но "Лейпциг" не позволял таких подарков сопернику. Давление на защиту питерцев продолжалось и приносило плоды. Маммана провалился в центре, позволив Вернеру вывалиться на свидание с Луневым. Если бы голкипер "Зенита" задрожал и не сыграл так уверенно, то второй гол заставил бы дрожать уже всю команду. Сэйв Лунева же подарил остальным уверенность. И вот уже в середине тайма питерцы устроили навал, который обычно происходит в концовке. "Зенит" включил высоченный прессинг, атакуя соперника большими силами у чужой штрафной.
Надолго питерцев не хватило, и "Лейпциг" вернул контроль над ситуацией. Только теперь "Зенит" пошел по пути минимального риска. Питерцы, хоть и проигрывали в счете, большими силами вперед не лезли. Защитники вообще по большим праздникам только поддерживали атаки. И это не помогло "Зениту", когда на 77-ой минуте Кейта вывел Вернера один на один с Луневым. Вторую попытку форвард не провалил, увеличив преимущество команды. В этот момент никто не верил в "Зенит". УЕФА запустил голосование на лучшего игрока матча, выбирать в котором предложили из футболистов "Лейпцига".
Сине-бело-голубые нашли в себе силы отыграть один мяч. На 85-ой минуте "Зенит" получил право на стандарт из роскошной точки прямо по центру. Кришито - настоящий мастер исполнения таких штрафных, что он в очередной раз подтвердил. Даже при блеклой и невзрачной игре счет 1:2 смотрелся не так пугающе перед ответной встречей. Все-таки гол на выезде оставлял питерцам шансы на четвертьфинал.
Но Роберто Манчини предстояло провести много работы. Игра команды в атаке никуда не годится. Такое ощущение, что свой лимит по голам "Зенит" израсходовал на тренировочных сборах, когда пачками отгружал мячи в ворота соперников. Теперь питерцам даже создание голевых моментов дается с большим трудом. Чтобы в Северной столице игра была совершенно другой, итальянский специалист должен уже сделать правильные выводы из увиденного сегодня, а не расстраиваться из-за несостоявшихся трансферов.
"РБ Лейпциг" - "Зенит" 2:1
Голы: Брума, 58, Вернер, 77, Кришито, 85
"РБ Лейпциг": Гулачи, Юпамекано, Клостерман, Орбан, Лаймер, (Бернардо, 46), Демме, Брума, (Забитцер, 75), Кейта, Форсберг, Огустен, (Поульсен, 78), Вернер.
"Зенит": Лунёв, Иванович, Маммана, Кришито, Мевля, Кузяев, Краневиттер, Ерохин, Ригони, (Полоз, 80), Заболотный, (Дриусси, 63), Кокорин.
Предупреждения: Юпамекано, 83
Голы: Брума, 58, Вернер, 77, Кришито, 85
"РБ Лейпциг": Гулачи, Юпамекано, Клостерман, Орбан, Лаймер, (Бернардо, 46), Демме, Брума, (Забитцер, 75), Кейта, Форсберг, Огустен, (Поульсен, 78), Вернер.
"Зенит": Лунёв, Иванович, Маммана, Кришито, Мевля, Кузяев, Краневиттер, Ерохин, Ригони, (Полоз, 80), Заболотный, (Дриусси, 63), Кокорин.
Предупреждения: Юпамекано, 83
Андрей Мордовин, Rusfootball.info
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