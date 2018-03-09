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Владимир Пономарев: считаю, что ЦСКА выйдет в четвертьфинал Лиги Европы

Владимир Пономарев: считаю, что ЦСКА выйдет в четвертьфинал Лиги Европы Заслуженный мастер спорта СССР и бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарев в интервью для Rusfootball.info прокомментировал итоги первого матча своей экс-команды против "Лиона" (0:1) в 1/8 финала Лиги Европы.

- Начали армейцы неплохо, первый тайм был за ЦСКА. Владели инициативой, и все было более-менее нормально, моменты имели. Но какой-то провал произошел во втором тайме, когда упустили инициативу. На контратаках больше действовали, конечно, французы. Но с углового пропускать такой мяч нельзя. Все винят Алексея Березуцкого или Сергея Игнашевича, но здесь в первую очередь ошибка Игоря Акинфеева, потому что это была вратарская площадка. Нужно выходить и смело играть кулаком. Лев Яшин в таких ситуациях громогласно кричал "Я!" и с коленом вперед выбивал мяч. Это вратарская площадка, кто в ней должен играть, если не вратарь. Она так и называется - вратарская.

- Возникли ли у вас вопросы по стартовому составу ЦСКА? В частности, присутствие в нем Георгия Миланова, который в последнее время часто критикуем болельщиками и экспертами.

- Георгий Миланов хотя бы использовал всю ширину поля, пытался с флангов как-то атаковать. Дело в том, что у армейцев здорово пострадала оборона - нет крайних защитников Георгия Щенникова и Марио Фернандеса. Конечно, тяжело уже играть в обороне. Хорошо, что центральные защитники отыграли сегодня неплохо, у меня претензий к Сергею Игнашевичу и Алексею Березуцкому никаких нет.

- Как вы оцените игру нападающего Ахмеда Мусы, который после возвращения в ЦСКА еще не отличался в официальных играх?

- Он не смог использовать свои скоростные качества. Ему надо было разгоняться раньше, чем до штрафной соперника. Разгонишься позже - уже места не хватит. Поэтому у него не получается, он не совсем удачно играет. Мне кажется, что его неправильно используют партнеры, точнее - вообще не используют его качества. Он сам на себя играет, сам за себя работает, а так в принципе с ним никто не играет.

- Какое впечатление на вас произвел "Лион"?

- Команда играет так, как позволяет ей противник. Сегодня армейцы позволили французам почти свободно владеть мячом. Нужно с ними играть поближе, чтобы у них не было возможности грамотно распорядиться мячом.

- Как вы считаете, какие шансы у ЦСКА в ответной встрече во Франции?

- Георгий Щенников вернется и укрепит оборону армейцев. Думаю, что у ЦСКА есть шансы забить два мяча на поле "Лиона" и пройти дальше. Отчаиваться ни в коем случае не надо - моменты у армейцев были, поэтому считаю, что красно-синие пройдут французов.
Теги: Пономарев ЦСКА Лион
Сегодня, 01:10
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№9 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 02:21) #
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laughing да, дай бог, дедуль..


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012 [жалоба]
№8 Написал: Spielhur Зажопинск (Сегодня, 01:39) #
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Болеет за:
«Спартак»
Просто дедушка оптимист, и все.
Порадуемся что он дожил до своих лет и вполне дееспособен. Без сарказма!
Пономарев горячо и открыто переживает за своих, как наш дедуля Рейг).

Кстати, болелы в возрасте помнят как Филимон на выходе орал - МОЙ! ))))?
Регистрация: 10.12.2017 [жалоба]
№7 Написал: fd65 (Сегодня, 01:31) #
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Болеет за:
«Спартак»
Дед явно чего то покурил....
Регистрация: 3.12.2016 [жалоба]
№6 Написал: acetophenon Пискарёвка (Сегодня, 01:28) #
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  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Просто ему так хочется.
Регистрация: 6.12.2014 [жалоба]
№5 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 01:24) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Пономарев солидно отметил женский день. Простим деду его бред, дай Бог здоровья
Регистрация: 2.02.2012 [жалоба]
№4 Написал: Manchester United (Сегодня, 01:24) #
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Болеет за:
«МЮ»
не публикуйте вы этот аналог Рейнгольда,дедушка расстроился просто
Регистрация: 9.03.2017 [жалоба]
№3 Написал: нетрал (Сегодня, 01:21) #
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Болеет за:
«Зенит»
есть ...у локо похуже..
Регистрация: 26.04.2017 [жалоба]
№2 Написал: ZeArt83 (Сегодня, 01:18) #
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Болеет за:
«Зенит»
Два мяча это фантастика.
Регистрация: 11.12.2017 [жалоба]
№1 Написал: Lacan (Сегодня, 01:18) #
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  •  (3)
Болеет за:
«Динамо» М
Мечтатель, и только!Армейский Рейнгольд, здоровья старику! smile
Регистрация: 27.09.2011 [жалоба]
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