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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
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Владимир Пономарев: считаю, что ЦСКА выйдет в четвертьфинал Лиги Европы
Заслуженный мастер спорта СССР и бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарев в интервью для Rusfootball.info прокомментировал итоги первого матча своей экс-команды против "Лиона" (0:1) в 1/8 финала Лиги Европы.
- Начали армейцы неплохо, первый тайм был за ЦСКА. Владели инициативой, и все было более-менее нормально, моменты имели. Но какой-то провал произошел во втором тайме, когда упустили инициативу. На контратаках больше действовали, конечно, французы. Но с углового пропускать такой мяч нельзя. Все винят Алексея Березуцкого или Сергея Игнашевича, но здесь в первую очередь ошибка Игоря Акинфеева, потому что это была вратарская площадка. Нужно выходить и смело играть кулаком. Лев Яшин в таких ситуациях громогласно кричал "Я!" и с коленом вперед выбивал мяч. Это вратарская площадка, кто в ней должен играть, если не вратарь. Она так и называется - вратарская.
- Возникли ли у вас вопросы по стартовому составу ЦСКА? В частности, присутствие в нем Георгия Миланова, который в последнее время часто критикуем болельщиками и экспертами.
- Георгий Миланов хотя бы использовал всю ширину поля, пытался с флангов как-то атаковать. Дело в том, что у армейцев здорово пострадала оборона - нет крайних защитников Георгия Щенникова и Марио Фернандеса. Конечно, тяжело уже играть в обороне. Хорошо, что центральные защитники отыграли сегодня неплохо, у меня претензий к Сергею Игнашевичу и Алексею Березуцкому никаких нет.
- Как вы оцените игру нападающего Ахмеда Мусы, который после возвращения в ЦСКА еще не отличался в официальных играх?
- Он не смог использовать свои скоростные качества. Ему надо было разгоняться раньше, чем до штрафной соперника. Разгонишься позже - уже места не хватит. Поэтому у него не получается, он не совсем удачно играет. Мне кажется, что его неправильно используют партнеры, точнее - вообще не используют его качества. Он сам на себя играет, сам за себя работает, а так в принципе с ним никто не играет.
- Какое впечатление на вас произвел "Лион"?
- Команда играет так, как позволяет ей противник. Сегодня армейцы позволили французам почти свободно владеть мячом. Нужно с ними играть поближе, чтобы у них не было возможности грамотно распорядиться мячом.
- Как вы считаете, какие шансы у ЦСКА в ответной встрече во Франции?
- Георгий Щенников вернется и укрепит оборону армейцев. Думаю, что у ЦСКА есть шансы забить два мяча на поле "Лиона" и пройти дальше. Отчаиваться ни в коем случае не надо - моменты у армейцев были, поэтому считаю, что красно-синие пройдут французов.
- Начали армейцы неплохо, первый тайм был за ЦСКА. Владели инициативой, и все было более-менее нормально, моменты имели. Но какой-то провал произошел во втором тайме, когда упустили инициативу. На контратаках больше действовали, конечно, французы. Но с углового пропускать такой мяч нельзя. Все винят Алексея Березуцкого или Сергея Игнашевича, но здесь в первую очередь ошибка Игоря Акинфеева, потому что это была вратарская площадка. Нужно выходить и смело играть кулаком. Лев Яшин в таких ситуациях громогласно кричал "Я!" и с коленом вперед выбивал мяч. Это вратарская площадка, кто в ней должен играть, если не вратарь. Она так и называется - вратарская.
- Возникли ли у вас вопросы по стартовому составу ЦСКА? В частности, присутствие в нем Георгия Миланова, который в последнее время часто критикуем болельщиками и экспертами.
- Георгий Миланов хотя бы использовал всю ширину поля, пытался с флангов как-то атаковать. Дело в том, что у армейцев здорово пострадала оборона - нет крайних защитников Георгия Щенникова и Марио Фернандеса. Конечно, тяжело уже играть в обороне. Хорошо, что центральные защитники отыграли сегодня неплохо, у меня претензий к Сергею Игнашевичу и Алексею Березуцкому никаких нет.
- Как вы оцените игру нападающего Ахмеда Мусы, который после возвращения в ЦСКА еще не отличался в официальных играх?
- Он не смог использовать свои скоростные качества. Ему надо было разгоняться раньше, чем до штрафной соперника. Разгонишься позже - уже места не хватит. Поэтому у него не получается, он не совсем удачно играет. Мне кажется, что его неправильно используют партнеры, точнее - вообще не используют его качества. Он сам на себя играет, сам за себя работает, а так в принципе с ним никто не играет.
- Какое впечатление на вас произвел "Лион"?
- Команда играет так, как позволяет ей противник. Сегодня армейцы позволили французам почти свободно владеть мячом. Нужно с ними играть поближе, чтобы у них не было возможности грамотно распорядиться мячом.
- Как вы считаете, какие шансы у ЦСКА в ответной встрече во Франции?
- Георгий Щенников вернется и укрепит оборону армейцев. Думаю, что у ЦСКА есть шансы забить два мяча на поле "Лиона" и пройти дальше. Отчаиваться ни в коем случае не надо - моменты у армейцев были, поэтому считаю, что красно-синие пройдут французов.
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