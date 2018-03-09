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СМИ: Джанлуиджи Буффон решил не продолжать карьеру

Вратарь "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон не будет продолжать карьеру игрока, передает Football Italia со ссылкой на Corriere della Sera.

Итальянский голкипер решил завершить с выступлениями на поле по окончании этого сезона. Ранее сообщалось, что 40-летний страж ворот может остаться в футболе еще один сезон.
Теги: Буффон
Сегодня, 12:56
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№2 Написал: sergey3709 (Сегодня, 13:29) #
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Наверное расстроился из-за непопадания на ЧМ
Регистрация: 26.01.2017 [жалоба]
№1 Написал: _SHIGA_ СССР (Сегодня, 13:00) #
  • +3
  •  (11)
online
Болеет за:
«Спартак»
он в 40 играет лучше многих молодых! зверюга просто..


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ленинградские педрилы!
Регистрация: 1.02.2018 [жалоба]
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