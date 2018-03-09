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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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СМИ: Джанлуиджи Буффон решил не продолжать карьеру
Вратарь "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон не будет продолжать карьеру игрока, передает Football Italia со ссылкой на Corriere della Sera.
Итальянский голкипер решил завершить с выступлениями на поле по окончании этого сезона. Ранее сообщалось, что 40-летний страж ворот может остаться в футболе еще один сезон.
Итальянский голкипер решил завершить с выступлениями на поле по окончании этого сезона. Ранее сообщалось, что 40-летний страж ворот может остаться в футболе еще один сезон.
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