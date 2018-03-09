СМИ: Джанлуиджи Буффон решил не продолжать карьеру

Вратарь "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон не будет продолжать карьеру игрока, передает Football Italia со ссылкой на Corriere della Sera.Итальянский голкипер решил завершить с выступлениями на поле по окончании этого сезона. Ранее сообщалось, что 40-летний страж ворот может остаться в футболе еще один сезон.