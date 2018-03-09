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"Молодежка" "Амкара" добилась победы над "Арсеналом"

В матче 22-го тура чемпионата России среди молодежных команд "Амкар" с минимальным счетом переиграл "Арсенал".

Молодежное первенство. 22 тур

"Амкар" – "Арсенал" - 1:0

Гол: Чухланцев, 74

"Амкар": Красильников, Гусейнов, Мосунов (Максумов, 33), Останин, Бурков, Аушев, Френцель (Филиппов, 61), Седов (Бахарев, 81), Фаррахов, Павленко, Ульданов (Чухланцев, 57)

"Арсенал": Ушаков, Осипов, Родинков, Маркин, Тюрин, Веприков, Ивакин, Николаев, Буранов, Лобзин, Максименко

Предупреждения: Бахарев, 88
Теги: Амкар Арсенал Тула
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