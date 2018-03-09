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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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"Молодежка" "Амкара" добилась победы над "Арсеналом"
В матче 22-го тура чемпионата России среди молодежных команд "Амкар" с минимальным счетом переиграл "Арсенал".
Молодежное первенство. 22 тур
"Амкар" – "Арсенал" - 1:0
Гол: Чухланцев, 74
"Амкар": Красильников, Гусейнов, Мосунов (Максумов, 33), Останин, Бурков, Аушев, Френцель (Филиппов, 61), Седов (Бахарев, 81), Фаррахов, Павленко, Ульданов (Чухланцев, 57)
"Арсенал": Ушаков, Осипов, Родинков, Маркин, Тюрин, Веприков, Ивакин, Николаев, Буранов, Лобзин, Максименко
Предупреждения: Бахарев, 88
Молодежное первенство. 22 тур
"Амкар" – "Арсенал" - 1:0
Гол: Чухланцев, 74
"Амкар": Красильников, Гусейнов, Мосунов (Максумов, 33), Останин, Бурков, Аушев, Френцель (Филиппов, 61), Седов (Бахарев, 81), Фаррахов, Павленко, Ульданов (Чухланцев, 57)
"Арсенал": Ушаков, Осипов, Родинков, Маркин, Тюрин, Веприков, Ивакин, Николаев, Буранов, Лобзин, Максименко
Предупреждения: Бахарев, 88
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