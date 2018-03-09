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Ринат Билялетдинов: Оздоев не прогрессирует

Главный тренер "СКА-Хабаровска" Ринат Билялетдинов высказался относительно игры полузащитнике "Зенита" Магомеда Оздоева.

"Оздоев не прогрессирует. Почему? Не имею права обсуждать его действия: не знаю тактического задания. Просто констатирую то, что вижу. Мне кажется, Магомед мог бы играть гораздо интереснее. Но, может быть, это уже в прошлом. Каждому фрукту свое время.

Мы пересеклись с Оздоевым в далеком 2009-м, когда Семин вернулся в "Локомотив" с Игнатьевым. Мне сказали: в Киеве тренируется парень с российским паспортом. Выходец из Грозного, заметный. Пригласили, он неделю поработал, потом провел со мной зимние сборы. Я сказал: "Через три месяца заберете - будет в основном составе "Локомотива". Так и получилось.

Потом я покинул "Локо", а Оздоев сел на лавку. И когда он к этой лавке уже приварился, я пригласил его в "Рубин". Вместе с Магой заняли пятое место, попали в Лигу Европы. Сейчас у него еще есть перспективы прибавить, хоть, по-моему, и не явные. Возможно, в новом коллективе пойдет?, - цитирует Билялетдинова Sport24.
Теги: Билялетдинов Р. Оздоев
Сегодня, 13:10
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№4 Написал: utekay Россия (Сегодня, 14:37) #
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Болеет за:
«Зенит»
Кутарба, ты что куришь?


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
№3 Написал: Manchester United (Сегодня, 14:33) #
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Болеет за:
«МЮ»
в зените можно только деградировать
Регистрация: 9.03.2017 [жалоба]
№2 Написал: Barmaley (Сегодня, 14:29) #
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Оздоев и Набиулин - мусульмане и этим все сказано. Они должны адаптироваться в Зените к новым партнерам и обычаям. Одно дело единоверец Бердыев тренер и другое дело католик Манчини. Кто-то должен ему подсказать как находить общий язык с гордым горцем и таким же правоверным казанцем. Такой же и азмун в Рубине и Ростове. С бердыевым один футбол, без него другой футбол.
Регистрация: 17.04.2017 [жалоба]
№1 Написал: Kytarba Сочи (Сегодня, 13:56) #
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online
Болеет за:
«Химки»
Болеет за:
«Шахтер»

в основном почти у всех наших футболистов,да не только футболистов ,но и жителей страны нет внутренней свободы,откуда оно будет когда страна много,много лет жила -от "съезда парти -к съезду крыши.",когда учили "ты живешь и работаешь для кого то, для народа.для партии,для колхоза и по списку..это учение еще долго в умах народа,только п1здеж людей на этом сайте чего стоит,это скованность в людях еще на лет 40-50 не меньше.И вообще смотря на людей этого сайта удивляешься,как вообще страна
Россия существует,какой нах.футбол-сколько злоба,сколько зависти..да,у каждой страны своя фишка и как то существуют,напр.если говорить по этой теме,вся Армения болеет и переживает за футболиста Мхитаряна,а,Россия на условного Рос.Мхитаряна только гадости будет нести.Но ясно и у России какая та своя фишка иначе страна равалилась бы..По существу,чисто по футбольному виден,что Оздоев мастеровой,движение,владение мячом,видение поле все.. на хорошем уровне,но вот психология чисто советского и Российского человека , естественно в плохом виде,от этого и нет результата в своем деле,с другой стороны результат то конечно есть,играет сегодня водном из лучших клубов страны,но он может гораздо лучше играть ,если не та скованность о чем я выше говорил..и это не только Оздоева касается ..
Регистрация: 17.03.2008 [жалоба]
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