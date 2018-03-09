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Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
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Ринат Билялетдинов: Оздоев не прогрессирует
Главный тренер "СКА-Хабаровска" Ринат Билялетдинов высказался относительно игры полузащитнике "Зенита" Магомеда Оздоева.
"Оздоев не прогрессирует. Почему? Не имею права обсуждать его действия: не знаю тактического задания. Просто констатирую то, что вижу. Мне кажется, Магомед мог бы играть гораздо интереснее. Но, может быть, это уже в прошлом. Каждому фрукту свое время.
Мы пересеклись с Оздоевым в далеком 2009-м, когда Семин вернулся в "Локомотив" с Игнатьевым. Мне сказали: в Киеве тренируется парень с российским паспортом. Выходец из Грозного, заметный. Пригласили, он неделю поработал, потом провел со мной зимние сборы. Я сказал: "Через три месяца заберете - будет в основном составе "Локомотива". Так и получилось.
Потом я покинул "Локо", а Оздоев сел на лавку. И когда он к этой лавке уже приварился, я пригласил его в "Рубин". Вместе с Магой заняли пятое место, попали в Лигу Европы. Сейчас у него еще есть перспективы прибавить, хоть, по-моему, и не явные. Возможно, в новом коллективе пойдет?, - цитирует Билялетдинова Sport24.
"Оздоев не прогрессирует. Почему? Не имею права обсуждать его действия: не знаю тактического задания. Просто констатирую то, что вижу. Мне кажется, Магомед мог бы играть гораздо интереснее. Но, может быть, это уже в прошлом. Каждому фрукту свое время.
Мы пересеклись с Оздоевым в далеком 2009-м, когда Семин вернулся в "Локомотив" с Игнатьевым. Мне сказали: в Киеве тренируется парень с российским паспортом. Выходец из Грозного, заметный. Пригласили, он неделю поработал, потом провел со мной зимние сборы. Я сказал: "Через три месяца заберете - будет в основном составе "Локомотива". Так и получилось.
Потом я покинул "Локо", а Оздоев сел на лавку. И когда он к этой лавке уже приварился, я пригласил его в "Рубин". Вместе с Магой заняли пятое место, попали в Лигу Европы. Сейчас у него еще есть перспективы прибавить, хоть, по-моему, и не явные. Возможно, в новом коллективе пойдет?, - цитирует Билялетдинова Sport24.
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