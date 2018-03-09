Новости партнеров

У полузащитника "Кальяри" выявили допинг

Допинг-тест полузащитника "Кальяри" Жоао Педро дал положительный результат на запрещенное вещество, передает Football Italia.

25-летний футболист отстранен от дальнейших выступлений. Педро в нынешнем сезоне провел за "Кальяри" в чемпионате Италии 21 матч.
Теги: Кальяри
Сегодня, 14:40
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
2
(0)
№2 Написал: нетрал (Сегодня, 15:09) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
с конца 60- х каждого второго можно исключать ..
Регистрация: 26.04.2017 [жалоба]
№1 Написал: Daniel Amokachi (Сегодня, 15:04) #
  • -1
  •  (1)

Жопой что ли думают?!
Регистрация: 16.03.2009 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.