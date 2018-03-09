У полузащитника "Кальяри" выявили допинг

Допинг-тест полузащитника "Кальяри" Жоао Педро дал положительный результат на запрещенное вещество, передает Football Italia.25-летний футболист отстранен от дальнейших выступлений. Педро в нынешнем сезоне провел за "Кальяри" в чемпионате Италии 21 матч.