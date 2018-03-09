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Евгений Ловчев: в Лиге Европы нам показали наше место

Футбольный обозреватель Евгений Ловчев высказался о прошедших матчах 1/8 Лиги Европы.

«Перед предыдущим раундом Лиги Европы я говорил, что все четыре наши команды имеют хорошие шансы пройти дальше. И так могло получиться, если б Кутепов не промазал по мячу в простой ситуации, когда «Спартаку» в Москве забили третий гол. Тогда в Бильбао дело дошло бы до добавочного времени, а там все могло быть.

Что касается нынешней стадии, то я сказал, что дальше может пройти только «Зенит». Хотя у них приличный соперник – «Лейпциг». Но мы видим, что после первого матча реальные шансы на выход в ? финала сохраняет только «Зенит». В Лейпциге команда не играла на результат и неплохого результата перед ответным домашним матчем добилась. Гол Кришито может претендовать на самый красивый гол тура. Потенциал «Зенита» позволяет нам надеяться на то, что питерцы пройдут «Лейпциг». Тем более, «Зенит» на своем поле всегда играет намного лучше, чем на выезде.

Что касается ЦСКА, то возможности команды сильно ограничены. Я имею в виду, прежде всего, атаку. Это объективная реальность. Хотя оборона у армейцев очень приличная.

«Локомотив» на сегодня не ровня мадридскому «Атлетико». Наш действующий чемпион в прошлом раунде проиграл испанскому клубу. Теперь лидирующая в нашем чемпионате с приличным отрывом команда проиграла другому испанскому клубу. Нам показали наше место. При поражении 0:2 еще какие-то маленькие шансы были на удачный исход двухраундового противостояния. Но при 0:3, будет реалистами – «Локомотив» вряд ли пройдет дальше, учитывая, как «Атлетико» играет в обороне.

Меня всегда поражает Диего Симеоне. Его команда полностью переигрывает соперника, счет уже 2:0, что еще нужно? А Симеоне носится вдоль бровки, передает свою энергию игрокам – нельзя останавливается, играйте до конца. И его команда забивает третий гол, фактически снимет этим вопрос о выходе в следующий раунд.

И пару слов о наших молодых талантах. Мы заслуженно хвалим братьев Миранчуков. Но они хороши в матчах против ЦСКА», «Зенита», а вот вчера против второй команды Испании их не было видно. Я это говорю к тому, что очень важно накануне чемпионата мира, чтобы наши команды как можно дольше продержались в Лиге Европы, чтобы совершенствовались в борьбе с такими соперниками», - передает слова Ловчева «Советский спорт».
Теги: Ловчев Зенит Локомотив ЦСКА
Сегодня, 14:59
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(2)
№7 Написал: grigorevna1 спб (Сегодня, 15:45) #
  • -3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Жека, ты по пьни что то попутал. наркомы в этот тур не прошли
Регистрация: 1.02.2015 [жалоба]
№6 Написал: _SHIGA_ СССР (Сегодня, 15:40) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Lokoflesh
то Локо пока слабо готов и до пика формы еще не добрался.

и какой у ВАС пик формы? joy у вас поставленная игра(зрелищная) то есть? или десять рыл в защите..всей командой отбери и на негра писдани.. амкар в сравнении с вами зрелищнее смотрится .. smirk
на стадион много народу ходит с такой" поставленной" игрой? или может у Вас с каждым днем болельщиков добавляется ?
вы днище днищенское.. и без сухины вы ноль ..


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ленинградские педрилы!
Регистрация: 1.02.2018 [жалоба]
№5 Написал: Domminion Russia (Сегодня, 15:24) #
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
«Локомотив»
Всё по делу.
Регистрация: 2.06.2017 [жалоба]
№4 Написал: imaginary (Сегодня, 15:21) #
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Краснодар»
какое место? шестое?
ну мы и без этого знаем, что с грандами наши клубы могут тягаться, только при благоприятном расположении звёзд
Регистрация: 7.02.2010 [жалоба]
№3 Написал: pikaldi voronezh (Сегодня, 15:06) #
  • -1
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Ой да хватит пиз....деть Серафимыч. Тебя там вообще не было. Специалист великий
Регистрация: 25.01.2016 [жалоба]
№2 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 15:05) #
  • 0
  •  (8)
Болеет за:
«Локомотив»
Меня всегда поражает Диего Симеоне. Его команда полностью переигрывает соперника, счет уже 2:0, что еще нужно? А Симеоне носится вдоль бровки, передает свою энергию игрокам – нельзя останавливается, играйте до конца.

Это просто такая манера тренера, которому всего 47 лет.
Главное, ведь как готова команда, а так да, с нами он мог бы и не бегать по кромке поля, но он ведь тоже не знал точно, что Локо пока слабо готов и до пика формы еще не добрался.


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Believe LOKO (is reaL)

В.Безбородов+L.Adriano=queers

-3K, спасибо хрюны, вы меня знаете
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
№1 Написал: Sandr_71 (Сегодня, 15:03) #
  • -4
  •  (10)

а что у нас есть звезды в РПФЛ? Иванович и на этом все. Какого результата можно хотеть ?
Регистрация: 2.03.2017 [жалоба]
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