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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Евгений Ловчев: в Лиге Европы нам показали наше место
Футбольный обозреватель Евгений Ловчев высказался о прошедших матчах 1/8 Лиги Европы.
«Перед предыдущим раундом Лиги Европы я говорил, что все четыре наши команды имеют хорошие шансы пройти дальше. И так могло получиться, если б Кутепов не промазал по мячу в простой ситуации, когда «Спартаку» в Москве забили третий гол. Тогда в Бильбао дело дошло бы до добавочного времени, а там все могло быть.
Что касается нынешней стадии, то я сказал, что дальше может пройти только «Зенит». Хотя у них приличный соперник – «Лейпциг». Но мы видим, что после первого матча реальные шансы на выход в ? финала сохраняет только «Зенит». В Лейпциге команда не играла на результат и неплохого результата перед ответным домашним матчем добилась. Гол Кришито может претендовать на самый красивый гол тура. Потенциал «Зенита» позволяет нам надеяться на то, что питерцы пройдут «Лейпциг». Тем более, «Зенит» на своем поле всегда играет намного лучше, чем на выезде.
Что касается ЦСКА, то возможности команды сильно ограничены. Я имею в виду, прежде всего, атаку. Это объективная реальность. Хотя оборона у армейцев очень приличная.
«Локомотив» на сегодня не ровня мадридскому «Атлетико». Наш действующий чемпион в прошлом раунде проиграл испанскому клубу. Теперь лидирующая в нашем чемпионате с приличным отрывом команда проиграла другому испанскому клубу. Нам показали наше место. При поражении 0:2 еще какие-то маленькие шансы были на удачный исход двухраундового противостояния. Но при 0:3, будет реалистами – «Локомотив» вряд ли пройдет дальше, учитывая, как «Атлетико» играет в обороне.
Меня всегда поражает Диего Симеоне. Его команда полностью переигрывает соперника, счет уже 2:0, что еще нужно? А Симеоне носится вдоль бровки, передает свою энергию игрокам – нельзя останавливается, играйте до конца. И его команда забивает третий гол, фактически снимет этим вопрос о выходе в следующий раунд.
И пару слов о наших молодых талантах. Мы заслуженно хвалим братьев Миранчуков. Но они хороши в матчах против ЦСКА», «Зенита», а вот вчера против второй команды Испании их не было видно. Я это говорю к тому, что очень важно накануне чемпионата мира, чтобы наши команды как можно дольше продержались в Лиге Европы, чтобы совершенствовались в борьбе с такими соперниками», - передает слова Ловчева «Советский спорт».
«Перед предыдущим раундом Лиги Европы я говорил, что все четыре наши команды имеют хорошие шансы пройти дальше. И так могло получиться, если б Кутепов не промазал по мячу в простой ситуации, когда «Спартаку» в Москве забили третий гол. Тогда в Бильбао дело дошло бы до добавочного времени, а там все могло быть.
Что касается нынешней стадии, то я сказал, что дальше может пройти только «Зенит». Хотя у них приличный соперник – «Лейпциг». Но мы видим, что после первого матча реальные шансы на выход в ? финала сохраняет только «Зенит». В Лейпциге команда не играла на результат и неплохого результата перед ответным домашним матчем добилась. Гол Кришито может претендовать на самый красивый гол тура. Потенциал «Зенита» позволяет нам надеяться на то, что питерцы пройдут «Лейпциг». Тем более, «Зенит» на своем поле всегда играет намного лучше, чем на выезде.
Что касается ЦСКА, то возможности команды сильно ограничены. Я имею в виду, прежде всего, атаку. Это объективная реальность. Хотя оборона у армейцев очень приличная.
«Локомотив» на сегодня не ровня мадридскому «Атлетико». Наш действующий чемпион в прошлом раунде проиграл испанскому клубу. Теперь лидирующая в нашем чемпионате с приличным отрывом команда проиграла другому испанскому клубу. Нам показали наше место. При поражении 0:2 еще какие-то маленькие шансы были на удачный исход двухраундового противостояния. Но при 0:3, будет реалистами – «Локомотив» вряд ли пройдет дальше, учитывая, как «Атлетико» играет в обороне.
Меня всегда поражает Диего Симеоне. Его команда полностью переигрывает соперника, счет уже 2:0, что еще нужно? А Симеоне носится вдоль бровки, передает свою энергию игрокам – нельзя останавливается, играйте до конца. И его команда забивает третий гол, фактически снимет этим вопрос о выходе в следующий раунд.
И пару слов о наших молодых талантах. Мы заслуженно хвалим братьев Миранчуков. Но они хороши в матчах против ЦСКА», «Зенита», а вот вчера против второй команды Испании их не было видно. Я это говорю к тому, что очень важно накануне чемпионата мира, чтобы наши команды как можно дольше продержались в Лиге Европы, чтобы совершенствовались в борьбе с такими соперниками», - передает слова Ловчева «Советский спорт».
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