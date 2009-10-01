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Артем Дзюба забил дебютный гол за "Арсенал"

Нападающий "Арсенала" Артем Дзюба забил дебютный гол за новую команду. Форвард отличился в матче 22-го тура премьер-лиги с "Амкаром".

На 10-й минуте встречи Дзюба пробил, голкипер пермяков Дмитрий Хомич парировал удар, но нападающий "канониров" успел добить мяч в ворота.

Для Дзюбы это второй официальный матч за "Арсенал" после его перехода из "Зенита" на правах аренды.
Теги: Дзюба Арсенал Тула
Сегодня, 15:03
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№11 Написал: Kytarba Сочи (Сегодня, 15:54) #
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Болеет за:
«Химки»
Цитата: Lokoflesh
Все росс. топчики уже выстроились за ним в очередь. flushed


joy пля этого куя и таких как этого не корми,только дай возможность футболистов поносить.Спрашивается почему?да потому что дурак,не какое отношение не имеющий к футболу..а,Дзюба провел очень хороший матч, и второй гол имени Дзюба)),у команды 6 очков после двух матчей после перерыва.
Регистрация: 17.03.2008 [жалоба]
№10 Написал: Кот КБ Матроскин Простоквашино Италия (Сегодня, 15:54) #
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Болеет за:
«Спартак»
голубизна целуйте полубога smile
Регистрация: 27.02.2018 [жалоба]
№9 Написал: tfu St.Petersburg (Сегодня, 15:50) #
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Болеет за:
«Зенит»
Пусть там и остаётся, его уровень


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КР: 1998/99, 2009/10, 2015/16
ЧР: 2007, 2010, 2011/12, 2014/15
С/КР:2008, 2011, 2015, 2016
Регистрация: 30.07.2009 [жалоба]
№8 Написал: Кир Мяс (Сегодня, 15:49) #
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скоро Дзюба и Заболотный будут вместе играть


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в финале супер кубка сойдутся Спартак и Локомотив
Регистрация: 20.04.2016 [жалоба]
№7 Написал: Батька (Сегодня, 15:49) #
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Великий дзюба забил пенальти после добивания )))
Регистрация: 9.09.2016 [жалоба]
№6 Написал: Algus64 Волгоград (Сегодня, 15:47) #
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Болеет за:
«Зенит»
Очень рад за Артёма. Мы же не свиньи, чтобы слать проклятья вдогонку всем ушедшим из команды и оскорблять их.
Регистрация: 22.02.2013 [жалоба]
№5 Написал: All_my Москва (Сегодня, 15:39) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Black Fox
у свиней рванет...


скорее у бомжей, такого мастера проепaли)))


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Спартак, Арсенал, Боруссия, Ювентус
Регистрация: 17.10.2010 [жалоба]
№4 Написал: Black Fox (Сегодня, 15:24) #
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Болеет за:
«Зенит»
у свиней рванет...


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Метели, грозы и туманы -
Бакланам все по барабану
В мороз и стужу мы играем
И РФС не вспоминаем.
Регистрация: 31.10.2010 [жалоба]
№3 Написал: anatolik189 гКлин Московской обл (Сегодня, 15:20) #
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Болеет за:
«Спартак»
Что значит пробил и добил?Он бил пенальти и не забил,а сыграл на добивании.Да и пендаль там нарисованный,как Бздюба умеет падать всем известно,но Вилков подзабыл его манеры.
Регистрация: 2.04.2012 [жалоба]
№2 Написал: _SHIGA_ СССР (Сегодня, 15:20) #
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Болеет за:
«Спартак»
и что? нашли новость..еще и жирным млеать...


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ленинградские педрилы!
Регистрация: 1.02.2018 [жалоба]
№1 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 15:07) #
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Болеет за:
«Локомотив»
Все росс. топчики уже выстроились за ним в очередь. flushed


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Believe LOKO (is reaL)

В.Безбородов+L.Adriano=queers

-3K, спасибо хрюны, вы меня знаете
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
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