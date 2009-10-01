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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Артем Дзюба забил дебютный гол за "Арсенал"
Нападающий "Арсенала" Артем Дзюба забил дебютный гол за новую команду. Форвард отличился в матче 22-го тура премьер-лиги с "Амкаром".
На 10-й минуте встречи Дзюба пробил, голкипер пермяков Дмитрий Хомич парировал удар, но нападающий "канониров" успел добить мяч в ворота.
Для Дзюбы это второй официальный матч за "Арсенал" после его перехода из "Зенита" на правах аренды.
На 10-й минуте встречи Дзюба пробил, голкипер пермяков Дмитрий Хомич парировал удар, но нападающий "канониров" успел добить мяч в ворота.
Для Дзюбы это второй официальный матч за "Арсенал" после его перехода из "Зенита" на правах аренды.
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