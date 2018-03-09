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"Амкар" вдевятером проиграл тульскому "Арсеналу"

В матче 22-го тура российской премьер-лиги тульский "Арсенал" на выезде переиграл "Амкар". У пермяков были удалены с поля два футболиста. Форвард "канониров" Артем Дзюба забил дебютный гол.

Чемпионат России. 22 тур

"Амкар" – "Арсенал" - 0:2

Голы: Дзюба, 10 (пен.), Ткачев, 83

Нереализованный пенальти: Кангва, 81

"Амкар": Хомич, Белоруков, Сиваков, Идову, Занев, Милькович, Рязанцев (Мельников, 80), Гащенков, Форбс (Бодул, 61), Эззатоллахи (Огуде, 73), Оланаре.

"Арсенал": Левашов, Комбаров, Григалава, Беляев, Сунзу, Горбатенко, Ткачев, Чаушич, Кангва (Шевченко, 86), Дзюба, Джорджевич.

Предупреждения: Кангва, 58, Белоруков, 69, Дзюба, 69

Удаления: Огуде, 76, Белоруков, 81.
Теги: Амкар Арсенал Тула
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