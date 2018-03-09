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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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"Амкар" вдевятером проиграл тульскому "Арсеналу"
В матче 22-го тура российской премьер-лиги тульский "Арсенал" на выезде переиграл "Амкар". У пермяков были удалены с поля два футболиста. Форвард "канониров" Артем Дзюба забил дебютный гол.
Чемпионат России. 22 тур
"Амкар" – "Арсенал" - 0:2
Голы: Дзюба, 10 (пен.), Ткачев, 83
Нереализованный пенальти: Кангва, 81
"Амкар": Хомич, Белоруков, Сиваков, Идову, Занев, Милькович, Рязанцев (Мельников, 80), Гащенков, Форбс (Бодул, 61), Эззатоллахи (Огуде, 73), Оланаре.
"Арсенал": Левашов, Комбаров, Григалава, Беляев, Сунзу, Горбатенко, Ткачев, Чаушич, Кангва (Шевченко, 86), Дзюба, Джорджевич.
Предупреждения: Кангва, 58, Белоруков, 69, Дзюба, 69
Удаления: Огуде, 76, Белоруков, 81.
Чемпионат России. 22 тур
"Амкар" – "Арсенал" - 0:2
Голы: Дзюба, 10 (пен.), Ткачев, 83
Нереализованный пенальти: Кангва, 81
"Амкар": Хомич, Белоруков, Сиваков, Идову, Занев, Милькович, Рязанцев (Мельников, 80), Гащенков, Форбс (Бодул, 61), Эззатоллахи (Огуде, 73), Оланаре.
"Арсенал": Левашов, Комбаров, Григалава, Беляев, Сунзу, Горбатенко, Ткачев, Чаушич, Кангва (Шевченко, 86), Дзюба, Джорджевич.
Предупреждения: Кангва, 58, Белоруков, 69, Дзюба, 69
Удаления: Огуде, 76, Белоруков, 81.
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