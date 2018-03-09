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Игорь Резвухин: никак не оцениваю судейство

Генеральный директор "Амкара" Игорь Резвухин после матча 22-го тура премьер-лиги с "Арсеналом" (0:2), в котором удалили двух футболистов пермяков, а победный гол был забит после пенальти, заметил, что ему нет никакого смысла оценивать работу судейской бригады во главе с Михаилом Вилковым.

"Я никак не оцениваю судейство. Знаете, когда твоя команда побеждает, то кажется, что хорошо судили, а когда проигрывает - кажется, что плохо. Что сейчас говорить? Какой во всем этом смысл? Опротестовать удаления? Мы ничего не будем писать", - цитирует Резвухина "Спорт-Экспресс".
Теги: Резвухин Амкар Арсенал
Вчера, 22:10
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