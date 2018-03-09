Пепе Рейна перейдет в "Милан"

Вратарь "Наполи" Пепе Рейна близок к переходу в "Милан".Как сообщает Radio CRC, футболист на следующей неделе пройдет медобследование для перехода в "Милан".Ожидается, что контракт Рейны с "Миланом" будет рассчитан на два года, а его годовая зарплата составит 2 миллиона евро.