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Максим Канунников: сделаю все возможное, чтобы попасть в сборную

Нападающий "СКА-Хабаровска" Максим Канунников признался, что сохраняет надежду попасть в заявку сборной России на ЧМ-2018.

"У каждого кандидата в сборную России еще осталось время, чтобы доказать свое превосходство над остальными претендентами.

Конечно, я тоже буду стараться и сделаю все возможное, чтобы попасть в сборную", - приводит слова Канунникова пресс-служба СКА.
Теги: Канунников Сборная России
Сегодня, 13:51
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6
(0)
№6 Написал: Quincy (Сегодня, 15:52) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
ты там на хрен не нужен
Регистрация: 2.09.2016 [жалоба]
№5 Написал: Сибирячок (Сегодня, 14:32) #
  • -4
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Грош цена такой сборной, в которую попадёт Канунников.


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
№4 Написал: Antip7 (Сегодня, 14:21) #
  • 0
  •  (4)

Там своих бревен хватает
Регистрация: 29.08.2016 [жалоба]
№3 Написал: robinzen Санкт_Петербург (Сегодня, 14:15) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
зачем сборной такие середняки, даже по нашим меркам?


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По жизни свинка предназначена для забоя. Не в курсе - только само животное.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
№2 Написал: нетрал (Сегодня, 13:58) #
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Nehimik89
Не попадет он из СКА, вот в Рубине был шанс. Зря послушал своего агента

если спа накидает ....будет шанс...
Регистрация: 26.04.2017 [жалоба]
№1 Написал: Nehimik89 (Сегодня, 13:53) #
  • 0
  •  (2)

Не попадет он из СКА, вот в Рубине был шанс. Зря послушал своего агента
Регистрация: 13.08.2017 [жалоба]
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