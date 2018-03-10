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Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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15:00
Руслан Нигматуллин: в матче с хабаровским СКА "Спартак" должен подправить разницу забитых и пропущенных мячей
Руслан Нигматуллин: в матче с хабаровским СКА "Спартак" должен подправить разницу забитых и пропущенных мячей
12:47
Александр Бубнов: организация игры "Краснодара" по всем параметрам превосходит динамовскую (5)
Александр Бубнов: организация игры "Краснодара" по всем параметрам превосходит динамовскую (5)
10:48
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09:29
Анонс 27-го тура ФНЛ
Анонс 27-го тура ФНЛ
08:52
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Валерий Четверик: Кузяеву в 17 лет сказали: не подходишь, дохлый. А потом он в "Зенит" за пятерочку ушел (2)
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Денис Клюев: в Голландии у Слуцкого есть шанс показать себя (4)
"Крылья Советов" переиграли "Тюмень", а "Енисей" разгромил "Зенит-2"
В матчах 27-го тура первенства Футбольной национальной лиги "Крылья Советов" дома обыграли "Тюмень", а "Енисей" на выезде разгромил "Зенит-2".
ФНЛ. 27 тур
"Крылья Советов" – "Тюмень" - 2:0
Голы: Алиев, 49, Чочиев, 86
"Крылья Советов": Конюхов, Бурлак, Зотов, Надсон, Ятченко, Ланин (Клёнкин, 90), Башкиров, Чочиев, Корниленко (Ткачук, 77), Соболев (Самодин, 90+1), Алиев (Таранов, 87)
"Тюмень": Бучнев, Козлов, Ненахов, Гузь, Кузнецов, Глухов (Лаук, 63), Рябокобыленко, Чудин, Чуканов, Юсупов (Шумилин, 71), Муллин
Предупреждения: Ненахов, 18, Козлов, 36, Ланин, 45+1, Чочиев, 52, Глухов, 53, Соболев, 54, Козлов, 76, Рябокобыленко, 81.
"Зенит-2" – "Енисей" - 0:3
Голы: Обрадович, 13, 60, Харитонов, 80
"Зенит-2": Кержаков, Запрягаев (Еловских, 83), Зуев, Каккоев (Крапухин, 65), Бугриев, Анюков, Сиротов, Мусаев (Круговой, 46), Камышев, Панюков, Лесовой (Зинков, 46)
"Енисей": Филиппов, Кичин, Чичерин, Жиров, Васильев, Семакин (Исаев, 84), Иванов, Фатуллаев (Харитонов, 74), Обрадович (Малоян, 84), Кутьин (Сердеров, 63), Комков
Предупреждения: Панюков, 38.
ФНЛ. 27 тур
"Крылья Советов" – "Тюмень" - 2:0
Голы: Алиев, 49, Чочиев, 86
"Крылья Советов": Конюхов, Бурлак, Зотов, Надсон, Ятченко, Ланин (Клёнкин, 90), Башкиров, Чочиев, Корниленко (Ткачук, 77), Соболев (Самодин, 90+1), Алиев (Таранов, 87)
"Тюмень": Бучнев, Козлов, Ненахов, Гузь, Кузнецов, Глухов (Лаук, 63), Рябокобыленко, Чудин, Чуканов, Юсупов (Шумилин, 71), Муллин
Предупреждения: Ненахов, 18, Козлов, 36, Ланин, 45+1, Чочиев, 52, Глухов, 53, Соболев, 54, Козлов, 76, Рябокобыленко, 81.
"Зенит-2" – "Енисей" - 0:3
Голы: Обрадович, 13, 60, Харитонов, 80
"Зенит-2": Кержаков, Запрягаев (Еловских, 83), Зуев, Каккоев (Крапухин, 65), Бугриев, Анюков, Сиротов, Мусаев (Круговой, 46), Камышев, Панюков, Лесовой (Зинков, 46)
"Енисей": Филиппов, Кичин, Чичерин, Жиров, Васильев, Семакин (Исаев, 84), Иванов, Фатуллаев (Харитонов, 74), Обрадович (Малоян, 84), Кутьин (Сердеров, 63), Комков
Предупреждения: Панюков, 38.
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