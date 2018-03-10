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"Крылья Советов" переиграли "Тюмень", а "Енисей" разгромил "Зенит-2"

В матчах 27-го тура первенства Футбольной национальной лиги "Крылья Советов" дома обыграли "Тюмень", а "Енисей" на выезде разгромил "Зенит-2".

ФНЛ. 27 тур

"Крылья Советов" – "Тюмень" - 2:0

Голы: Алиев, 49, Чочиев, 86

"Крылья Советов": Конюхов, Бурлак, Зотов, Надсон, Ятченко, Ланин (Клёнкин, 90), Башкиров, Чочиев, Корниленко (Ткачук, 77), Соболев (Самодин, 90+1), Алиев (Таранов, 87)

"Тюмень": Бучнев, Козлов, Ненахов, Гузь, Кузнецов, Глухов (Лаук, 63), Рябокобыленко, Чудин, Чуканов, Юсупов (Шумилин, 71), Муллин

Предупреждения: Ненахов, 18, Козлов, 36, Ланин, 45+1, Чочиев, 52, Глухов, 53, Соболев, 54, Козлов, 76, Рябокобыленко, 81.


"Зенит-2" – "Енисей" - 0:3

Голы: Обрадович, 13, 60, Харитонов, 80

"Зенит-2": Кержаков, Запрягаев (Еловских, 83), Зуев, Каккоев (Крапухин, 65), Бугриев, Анюков, Сиротов, Мусаев (Круговой, 46), Камышев, Панюков, Лесовой (Зинков, 46)

"Енисей": Филиппов, Кичин, Чичерин, Жиров, Васильев, Семакин (Исаев, 84), Иванов, Фатуллаев (Харитонов, 74), Обрадович (Малоян, 84), Кутьин (Сердеров, 63), Комков

Предупреждения: Панюков, 38.
Теги: Крылья Советов Тюмень Зенит-2 Енисей
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