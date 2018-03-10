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"Динамо" и "Краснодар" не выявили победителя

В матче 22-го тура чемпионата России "Динамо" и "Краснодар" сыграли вничью.

Чемпионат России

22 тур

"Динамо" – "Краснодар" 0:0

"Динамо": Шунин, Цаллагов, Козлов, Рыков, Морозов, Шуньич, Рауш, (Грулёв, 46), Ташаев, Соу, Черных, (Соснин, 87), Обольский, (Панченко, 62).

"Краснодар": Синицын, Шишкин, Мартынович, Гранквист, Мамаев, (Жоаозиньо, 78), Шатов, Петров, Каборе, Перейра, (Вандерсон, 72), Классон, Смолов.

Предупреждения: Гранквист, 52, Перейра, 60
Теги: Динамо Краснодар
Сегодня, 18:23
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17
(1)
№17 Написал: romazab Москва (Сегодня, 18:43) #
  • -5
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Надо теперь нам брать очки. Быкам закрепиться за нами желаю, и скинуть прогнивший ангажированный политпроект стрелочный зенит.
Регистрация: 5.10.2011 [жалоба]
№16 Написал: imaginary (Сегодня, 18:38) #
  • -1
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Болеет за:
«Краснодар»
Цитата: Black Fox
Цитата: Charodei
Им нужен именно Тренер,а не физрук Шалимов.

Там два физрука. Один руководит, а другой изображает, что руководит. ИТ поскольку первый физрук владеет командой, второй никуда не денется.

ща бы зенитовцам с фурсенко и манчини рассуждать про физруков и руководителей в других командах
Регистрация: 7.02.2010 [жалоба]
№15 Написал: FCD 1923 Истра (Сегодня, 18:37) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Динамо» М
Нечего Магниту в ЛЧ делать. Динамо, и то обыграть не могут.
Цитата: imaginary
картофельное поле

Нормальное там поле. Говори как есть- яйца мешают.
Регистрация: 19.10.2008 [жалоба]
№14 Написал: Black Fox (Сегодня, 18:36) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Charodei
Им нужен именно Тренер,а не физрук Шалимов.

Там два физрука. Один руководит, а другой изображает, что руководит. ИТ поскольку первый физрук владеет командой, второй никуда не денется.


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Метели, грозы и туманы -
Бакланам все по барабану
В мороз и стужу мы играем
И РФС не вспоминаем.
Регистрация: 31.10.2010 [жалоба]
№13 Написал: Quincy (Сегодня, 18:36) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
неплохо
Регистрация: 2.09.2016 [жалоба]
№12 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 18:35) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Lokoflesh
Краснодар упустил победу, реализация на выезде и на сложном поле хромает.


Вообще-то упустил победу,это когда команда выигрывает,а тут 0-0.
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
№11 Написал: Charodei Борзя (Сегодня, 18:35) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Spartacus1971
Ну быки это такой клуб,ну как бы он вроде пытается стать топовым,но всегда чего-то не хватает.Вот и сейчас,вроде пока на 2 месте,побеждай,но не могут.Тут психология победителя,нет у них этого.

У Краснодара одна проблема:тренер.Им нужен именно Тренер,а не физрук Шалимов.
Регистрация: 27.07.2013 [жалоба]
№10 Написал: Стратег РОССИЯ Химки (Сегодня, 18:34) #
  • +2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: Lokoflesh
Краснодар упустил победу

Почему не Динамо?
Регистрация: 29.10.2010 [жалоба]
№9 Написал: imaginary (Сегодня, 18:33) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Краснодар»
Цитата: Lacan
Ну что, imaginary, сбылся прогноз барана Бубнова?

сглазил, как я и опасался
Регистрация: 7.02.2010 [жалоба]
№8 Написал: Александр из Тюмени Тюмень (Сегодня, 18:32) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Ответка за игру Локо-Спартак в скотских условиях,приспособленцев в РФС на грязную обочину жизни, хватит жировать за наш счет.
Регистрация: 6.02.2018 [жалоба]
№7 Написал: Lacan (Сегодня, 18:31) #
  • +2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Динамо» М
Ну что, imaginary, сбылся прогноз барана Бубнова?
Регистрация: 27.09.2011 [жалоба]
№6 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 18:30) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Локомотив»
Краснодар упустил победу, реализация на выезде и на сложном поле хромает.


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Believe LOKO (is reaL)

В.Безбородов+L.Adriano=queers

-3K, спасибо хрюны, вы меня знаете
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
№5 Написал: Realist2000 (Сегодня, 18:29) #
  • +2
  •  (4)
online

Опять выигрывает поляна и погода.
Регистрация: 20.03.2017 [жалоба]
№4 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 18:27) #
  • +2
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Ну быки это такой клуб,ну как бы он вроде пытается стать топовым,но всегда чего-то не хватает.Вот и сейчас,вроде пока на 2 месте,побеждай,но не могут.Тут психология победителя,нет у них этого.
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
№3 Написал: Сибирячок (Сегодня, 18:26) #
  • -7
  •  (15)
Болеет за:
«Спартак»
Прэлэстно


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
№2 Написал: imaginary (Сегодня, 18:26) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Краснодар»
картофельное поле и динамо отстояли нули, обидно, не долго были на втором месте )
Регистрация: 7.02.2010 [жалоба]
№1 Написал: QoshaK Екатеринбург (Сегодня, 18:25) #
  • +2
  •  (6)

Не плохой футбол по такой погоде. Динамо в целом молодцы но в конце уж слишком примитивно отбивались.
Регистрация: 27.09.2015 [жалоба]
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