Саранская победа "Рубина" над "Тосно"

Чемпионат России



22 тур



"Тосно" – "Рубин" 0:1



Голы: Подберезкин, 76





"Тосно": Опарин, Буйволов, Чернов, Маргасов, Дугалич, Галиулин, (Рикардиньо, 80), Мирзов, (Макаров, 75), Жигулев, (Мелкадзе, 82), Нуну Роша, Полетанович, Погребняк.



"Рубин": Джанаев, Кудряшов, Гранат, Сесар Навас, Энаке, Нобоа, Камболов, Могилевец, Подберезкин, Попов, Жемалетдинов, (Ахметов, 67).



Предупреждения: Эначе, 23



Футболисты "Тосно", которые были номинальными хозяевами матча, по своему географическому положению находятся от Саранска, куда РФПЛ перенесла встречу, дальше, чем гости из "Рубина". Может, это и помогло казанцам одержать трудную победу.Матч "Тосно"-"Рубин" в Саранске не взорвал рынок недвижимости ценами на аренду квартир. Вообще перенос игры в столицу Мордовии выглядел очень странным. И что это за формулировка об "отсутствии технической возможности проведения матча на СК "Петровский"? Что случилось со стадионом в Питере, который еще совсем недавно исправно принимал встречи "Зенита"? Вообще "Тосно" – загадочный коллектив нашего чемпионата. Когда зимой из команды полетели комментарии о долгах перед игроками по зарплате, показалось, что в РФПЛ появилась новая "Томь", которая смирится со своей участью и тихо-мирно слетит в ФНЛ. Сразу вспомнили и неожиданное увольнение Владимира Бесчастных, продажу лидеров. Даже подписание Павла Погребняка виделось какой-то авантюрой. Но в первых матчах после перерыва все начало работать. Сначала, благодаря Погребняку, "Тосно" расправился с "Лучом-Энергией" в Кубке. Затем одержал победу над другой команды с Дальнего Востока. И уже "Рубин" в таблице оказался на расстоянии в 1 балл. Хотя у казанцев, несмотря на трудное финансовое состояние, состав гораздо сильнее. А опыт главных тренеров вообще не поддается сравнению ввиду своей бессмысленности.Составы команд не удивили ничем. "Рубин" привычно играл в 3 защитника с активными флангами. Атаку Курбан Бердыев доверил Попову и Жемалетдинову. Никаких изменений в основе не сделал Дмитрий Парфенов, считая, что победный состав не меняют. Не менялась и погода, при которой приходилось играть "Тосно". Саранск встретил соперников легким морозцем, градусник показывал около восьми ниже нуля. О количестве болельщиков на трибунах лучше бы не говорить, но и молчать нельзя - около 300 человек."Рубин" хоть и считался номинальным гостем, по-хозяйски забрал мяч под свой контроль. Команда Курбана Бердыева загружала оба фланга, давила по центру, исполняла несколько стандартных положений у ворот Опарина. "Тосно" держался, боролся и старался убегать в контрвыпады. В этом качестве особенно старался Мирзов. На левом фланге ему удавалось оставлять за спиной Энаке. Да и давление, которое оказывал Мирзов на защитников "Рубина", не проходило бесследно. Навас однажды даже коряво выбил в аут, когда его стал прессинговать полузащитник "Тосно".Первыми могли забить казанцы. Гранат в стиле Лео Бонуччи забросил мяч в чужую штрафную, где Жемалетдинов хорошо головой подстроился и переводил его под самую перекладину. Опарину пришлось включать всю свою прыгучесть, чтобы спасти команду. И если вы решите, что "Тосно" после такого острого момента испугался и закрылся окончательно, дабы не пропустить перед перерывом, то придется огорчиться. Команда Дмитрия Парфенова сыграла у ворот Джанаева еще опаснее. Галиулин разобрался на фланге с Кудряшовым и хорошо прострелил в центр штрафной, откуда в касание мощно в верхний угол бил Павел Погребняк. Только небольшая неточность форварда, связанная, естественно, с постепенным набором формы, помешала "Тосно" выйти вперед.По цифрам первый тайм оставался за "Рубином". Но развить свое преимущество у казанцев не получилось. За многочисленные перепасовки на подступах к штрафной очки не начисляют. "Тосно" сыграл так, как должна действовать команда "вторым номером" - организованная оборона, плотность в середине поля и быстрые атакующие фланги. Чуть не хватило мастерства "Тосно" (а точнее, удачи Погребняку), чтобы вести в счете.После перерыва мороз крепчал. Уже даже Курбан Бердыев ежился на своем месте (а когда мороз в Казани мог пережить в одном пиджаке), а от игры "Рубина" в обороне его вообще бросило в дрожь. Сразу после начала второго тайма был новый момент у Павла Погребняка. Теперь форвард оказался с мячом во вратарской площади, откуда пробил прямиком в Джанаева. Возьми чуть в сторону Павел, и случился бы гол. Сослан разгневанно отчитал своих защитников, которые в этом эпизоде просто застыли на саранском холоде. "Тосно" же только увеличил давление, начав прессинг даже у чужих ворот. Холоднее всего в это время было Опарину, который остался без работы (и ничуть по этому поводу не переживал).В середине второго тайма Курбан Бердыев убрал с поля Жемалетдинова, оставшегося надолго без передач от партнеров. Не сказать, что вышедший Ахметов как-то согрел своими действиями партнеров, но пока защитники "Тосно" приглядывались и решали, кто будет играть с ним персонально, "Рубин" провел парочку атак. Ни одна из них до удара по воротам Опарина не дошла. Это еще раз подчеркивало ту надежность, которую демонстрировала защита "Тосно".Но на 76-ой минуте все резко изменилось. Во-первых, в атаку побежал Федор Кудряшов. Во-вторых, прошел редкий прострел в штрафную "Тосно". В-третьих, Подберезкин передачу Кудряшова замкнул, застав врасплох своим ударом Опарина. "Рубин" неожиданно, не вписываясь ни в какую логику, открыл счет. А "Тосно" к этому оказался вообще не готов. Похоже, что Дмитрий Парфенов так верил в свой основной план, что план Б даже не разработал. Тосненцы просто забрасывали мяч вперед, где Погребняк должен был за него цепляться. И ведь в этой борьбе с 3 защитниками Павла мало кто поддерживал.Интересной в концовке была обратная замена Ахметова. Курбан Бердыев успел даже объяснить свое решение Ильзату, заявив, что выходящий на поле Сорокин нужнее при стандартах, до которых, кстати, не дошло. "Тосно" в дополнительное время все же мог уйти от поражения, но блестяще сыграл Джанаев после удара Рикардиньо с 10 метров. Своими спасениями во втором тайме Сослан принес команде победу. "Рубин" в этом матче никак не заслуживал 3 очков, потому что казанцы играли в свой футбол только после забитого мяча. Будь тосненцы чуть удачливее, и они бы имели все шансы обойти рубиновых в турнирной таблице. Дмитрий Парфенов на зимних сборах провел с игроками хорошую работу. А вот "Рубин" по-прежнему не впечатляет, даже несмотря на выигрыш.