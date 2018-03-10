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Курбан Бердыев: "Тосно" был получше в подборах и был более агрессивен

Главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев в эфире телеканала "Наш футбол" отметил, что "Тосно" был получше в подборах.

"Мы пока пытаемся наладить свою игру. У нас есть проблемы, которые выявляются в этих матчах. Эта игра была не без ошибок. Это важная победа, которая была нам необходима. Нам повезло, что соперник не реализовал свои моменты. "Тосно" был получше в подборах и был более агрессивен", - сказал Бердыев.
Теги: Бердыев Рубин Тосно
Сегодня, 21:08
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