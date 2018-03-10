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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Сербская мощь. Обзор 27-го тура ФНЛ.
Марко Обрадович из "Енисея" забил уже 4 гола в двух матчах - такой мощный старт серба нельзя не заметить. Собственно, "Енисей" снова победил и продолжил лидировать в ФНЛ, а вот "Крылья Советов" вернулись на вторую строчку в таблице после неожиданного поражения "Оренбурга". Это и многое другое - в нашем традиционном обзоре лучшей лиги мира.
Обрадович > Козлов
Раньше, помнится, юные любители футбола клепали картинки на тему того, что в мадридском "Атлетико" всегда был крутой форвард. Агуэро, Форлан, Фалькао, Диего Коста и так далее. Пора теперь начать делать что-то подобное про "Енисей". В первой части сезона всех своей результативностью удивлял Андрей Козлов, который в итоге решил уехать на заработки в "Оренбург". Но команда Дмитрия Аленичева эту потерю переживает безболезненно. В сегодняшней игре против "Зенита-2" красноярцы катком проехались по сопернику и одержали победу со счетом 3:0. И снова в центре внимания оказался зимний новичок "Енисея" Марко Обрадович, который на протяжении всего матча терзал оборону "Зенита-2" и оформил дубль уже к 61-й минуте. Подопечные Аленичева без особых проблем контролировали игру, а точку в матче поставил вышедший на замену Александр Харитонов (да, тот самый, который за "Томь" играл). "Енисей" продолжает лидировать.
Осечка "Оренбурга"
Ну если в вашу команду приходит гений Александр Григорян, то вы должны рано или поздно начать побеждать в чемпионате. Собственно, "Луч-Энергия" дома обыграла "Оренбург" и прервала беспроигрышную серию соперника, которая насчитывала 13 матчей. Впрочем, проблемы "Оренбурга" были видны невооруженным глазом еще в прошлом туре, когда еле-еле была обыграна "Кубань". Из опасных моментов можно вспомнить только удал Козлова, в остальном же хозяева грамотно сдерживали соперника, а в конце матча подловили его на контратаке. Отличился Андрей Мязин. "Оренбург" теряет важные очки и падает на третью строчку.
Победа "Крыльев" на классе
Владимир Маминов зимой сильно перетряхнул состав "Тюмени", но от того крепкого середняка, в котором зажигали Хасан Мамтов и Данил Кленкин, осталась лишь бледная тень. Состав "Тюмени" крайне не сыгран, но в такой ситуации оказались многие команды. Коллектив Маминова продолжает показывать невнятный футбол с нелепыми ошибками в обороне. Сегодня в Самаре этими ошибками грамотно воспользовались "Крылья Советов". Хотя в первом тайме хозяева никак не могли реализовать территориальное преимущество, единственный опасный момент запорол Соболев, а тюменцы под конец первой половины встречи организовали несколько симпатичных атак. Но сразу после перерыва гости привезли гол в свои ворота, совместными усилиями Соболева, защитника "Тюмени" Козлова и Азера Алиева "Крылья" открыли счет в матче. Тот же Соболев имел еще несколько возможностей отличиться, тюменцы ответили опасным выходом Камиля Муллина, но свою команду спас Конюхов. А потом Савелий Козлов, который как раз почти и срезал мяч в свои ворота в моменте с голом Алиева, удалился с поля и "Тюмень" окончательно сникла. Затяжная атака хозяев в концовке игры закончилась голом Чочиева, причем в дело вновь вмешался рикошет. 2:0 - команда Тихонова побеждает "Тюмень" и смещает "Оренбург" со второй строки. Команда Маминова тем временем верной дорогой идет к ПФЛ.
"Балтика" подтягивается к группе лидеров
Тур, к слову, открывался 8 марта, когда в подарок всем женщинам был сыгран матч "Кубань"- "Тамбов". Увы, футболисты не сумели порадовать дам забитыми голами, так что подопечные Талалаева потеряли еще два очка. Тут и чувствуется теплое балтийское дыхание за спиной. У команды Чугайнова был выезд в Воронеж и в упорной борьбе все решил гол Каленковича. Гости грамотно оборонялись и сковали атакующие порывы "Факела", который стремился перед родной публикой зацепиться за очки. Но не вышло у "Факела". "Балтика" идет пока на пятом месте, но до "Тамбова" рукой подать - всего три очка.
Восхождение "Ротора"
О том, что на "Ротор" стоит обратить внимание, мы писали еще в прошлом нашем обзоре. Собственно, команда Сергея Павлова продолжает оправдывать выданные авансы и одержала уже вторую победу подряд. В этот раз пострадал "Спартак-2", который в первом тайме не сумел сдержать великого Хызыра Аппаева. Команды провели бодрый матч с обилием опасных моментов, собственно, игра могла быть вообще на три результата, но удачливее оказался именно "Ротор", который набирает важнейшие очки.
"Волгарь" продолжает падать, Побегалов побеждает Красножана
Второй матч подряд проигрывает астраханский "Волгарь", неудачно съездивший в гости к курскому "Авангарду". Как все помнят, "Волгарь" зимой потерял практически всех основных игроков, поэтому результат трудно назвать неожиданным. Хотя матч проходил в довольно-таки равной борьбе. До тех пор пока "Авангард" не заработал пенальти, который на 77-й минуте реализовал Ильнур Альшин.
Ренессанса с приходом Красножана ждут в "Химках" и любимый специалист Ольги Смородской уже успел стартовать с победы. Но против хитрого лиса Побегалова "Химки" ничего не смогли применить. А опытные бойцы из "Шинника" продолжают тянуть за собой команду. В первом тайме отличился Никита Безлихотнов, а во втором с пенальти свой голевой счет пополнил Низамутдинов.
В других матчах тура "Томь" дома переиграла питерское "Динамо", которое продолжает вязнуть в середине таблицы (Александр Павленко забил гол и напомнил о том, что он еще жив и имеет шансы поехать в составе сборной на чемпионат мира), а "Олимпиец" сыграл результативную ничью 1:1 с "Сибирью".
Александр Симбирский, Rusfootball.info
Обрадович > Козлов
Раньше, помнится, юные любители футбола клепали картинки на тему того, что в мадридском "Атлетико" всегда был крутой форвард. Агуэро, Форлан, Фалькао, Диего Коста и так далее. Пора теперь начать делать что-то подобное про "Енисей". В первой части сезона всех своей результативностью удивлял Андрей Козлов, который в итоге решил уехать на заработки в "Оренбург". Но команда Дмитрия Аленичева эту потерю переживает безболезненно. В сегодняшней игре против "Зенита-2" красноярцы катком проехались по сопернику и одержали победу со счетом 3:0. И снова в центре внимания оказался зимний новичок "Енисея" Марко Обрадович, который на протяжении всего матча терзал оборону "Зенита-2" и оформил дубль уже к 61-й минуте. Подопечные Аленичева без особых проблем контролировали игру, а точку в матче поставил вышедший на замену Александр Харитонов (да, тот самый, который за "Томь" играл). "Енисей" продолжает лидировать.
Осечка "Оренбурга"
Ну если в вашу команду приходит гений Александр Григорян, то вы должны рано или поздно начать побеждать в чемпионате. Собственно, "Луч-Энергия" дома обыграла "Оренбург" и прервала беспроигрышную серию соперника, которая насчитывала 13 матчей. Впрочем, проблемы "Оренбурга" были видны невооруженным глазом еще в прошлом туре, когда еле-еле была обыграна "Кубань". Из опасных моментов можно вспомнить только удал Козлова, в остальном же хозяева грамотно сдерживали соперника, а в конце матча подловили его на контратаке. Отличился Андрей Мязин. "Оренбург" теряет важные очки и падает на третью строчку.
Победа "Крыльев" на классе
Владимир Маминов зимой сильно перетряхнул состав "Тюмени", но от того крепкого середняка, в котором зажигали Хасан Мамтов и Данил Кленкин, осталась лишь бледная тень. Состав "Тюмени" крайне не сыгран, но в такой ситуации оказались многие команды. Коллектив Маминова продолжает показывать невнятный футбол с нелепыми ошибками в обороне. Сегодня в Самаре этими ошибками грамотно воспользовались "Крылья Советов". Хотя в первом тайме хозяева никак не могли реализовать территориальное преимущество, единственный опасный момент запорол Соболев, а тюменцы под конец первой половины встречи организовали несколько симпатичных атак. Но сразу после перерыва гости привезли гол в свои ворота, совместными усилиями Соболева, защитника "Тюмени" Козлова и Азера Алиева "Крылья" открыли счет в матче. Тот же Соболев имел еще несколько возможностей отличиться, тюменцы ответили опасным выходом Камиля Муллина, но свою команду спас Конюхов. А потом Савелий Козлов, который как раз почти и срезал мяч в свои ворота в моменте с голом Алиева, удалился с поля и "Тюмень" окончательно сникла. Затяжная атака хозяев в концовке игры закончилась голом Чочиева, причем в дело вновь вмешался рикошет. 2:0 - команда Тихонова побеждает "Тюмень" и смещает "Оренбург" со второй строки. Команда Маминова тем временем верной дорогой идет к ПФЛ.
"Балтика" подтягивается к группе лидеров
Тур, к слову, открывался 8 марта, когда в подарок всем женщинам был сыгран матч "Кубань"- "Тамбов". Увы, футболисты не сумели порадовать дам забитыми голами, так что подопечные Талалаева потеряли еще два очка. Тут и чувствуется теплое балтийское дыхание за спиной. У команды Чугайнова был выезд в Воронеж и в упорной борьбе все решил гол Каленковича. Гости грамотно оборонялись и сковали атакующие порывы "Факела", который стремился перед родной публикой зацепиться за очки. Но не вышло у "Факела". "Балтика" идет пока на пятом месте, но до "Тамбова" рукой подать - всего три очка.
Восхождение "Ротора"
О том, что на "Ротор" стоит обратить внимание, мы писали еще в прошлом нашем обзоре. Собственно, команда Сергея Павлова продолжает оправдывать выданные авансы и одержала уже вторую победу подряд. В этот раз пострадал "Спартак-2", который в первом тайме не сумел сдержать великого Хызыра Аппаева. Команды провели бодрый матч с обилием опасных моментов, собственно, игра могла быть вообще на три результата, но удачливее оказался именно "Ротор", который набирает важнейшие очки.
"Волгарь" продолжает падать, Побегалов побеждает Красножана
Второй матч подряд проигрывает астраханский "Волгарь", неудачно съездивший в гости к курскому "Авангарду". Как все помнят, "Волгарь" зимой потерял практически всех основных игроков, поэтому результат трудно назвать неожиданным. Хотя матч проходил в довольно-таки равной борьбе. До тех пор пока "Авангард" не заработал пенальти, который на 77-й минуте реализовал Ильнур Альшин.
Ренессанса с приходом Красножана ждут в "Химках" и любимый специалист Ольги Смородской уже успел стартовать с победы. Но против хитрого лиса Побегалова "Химки" ничего не смогли применить. А опытные бойцы из "Шинника" продолжают тянуть за собой команду. В первом тайме отличился Никита Безлихотнов, а во втором с пенальти свой голевой счет пополнил Низамутдинов.
В других матчах тура "Томь" дома переиграла питерское "Динамо", которое продолжает вязнуть в середине таблицы (Александр Павленко забил гол и напомнил о том, что он еще жив и имеет шансы поехать в составе сборной на чемпионат мира), а "Олимпиец" сыграл результативную ничью 1:1 с "Сибирью".
Александр Симбирский, Rusfootball.info
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