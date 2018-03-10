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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Дмитрий Парфенов: немного недотерпели, потеряли концентрацию
Главный тренер "Тосно" Дмитрий Парфенов прокомментировал поражение от "Рубина" (0:1) в матче 22-го тура чемпионата России.
"Немного недотерпели, потеряли концентрацию. Пытались исправить ситуацию, но не получилось. Не хватило забитого мяча. Моментов было немного, но и у соперника немного было. Так что в этом только наша вина. Надо восстановиться, исправлять ошибки. Мы показали, что можем играть и набирать очки", - сказал Парфенов в эфире канала "Наш футбол".
"Немного недотерпели, потеряли концентрацию. Пытались исправить ситуацию, но не получилось. Не хватило забитого мяча. Моментов было немного, но и у соперника немного было. Так что в этом только наша вина. Надо восстановиться, исправлять ошибки. Мы показали, что можем играть и набирать очки", - сказал Парфенов в эфире канала "Наш футбол".
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