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Дмитрий Парфенов: немного недотерпели, потеряли концентрацию

Главный тренер "Тосно" Дмитрий Парфенов прокомментировал поражение от "Рубина" (0:1) в матче 22-го тура чемпионата России.

"Немного недотерпели, потеряли концентрацию. Пытались исправить ситуацию, но не получилось. Не хватило забитого мяча. Моментов было немного, но и у соперника немного было. Так что в этом только наша вина. Надо восстановиться, исправлять ошибки. Мы показали, что можем играть и набирать очки", - сказал Парфенов в эфире канала "Наш футбол".
Теги: Парфенов Тосно Рубин
Сегодня, 21:21
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