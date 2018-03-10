Дмитрий Парфенов: немного недотерпели, потеряли концентрацию

Главный тренер "Тосно" Дмитрий Парфенов прокомментировал поражение от "Рубина" (0:1) в матче 22-го тура чемпионата России."Немного недотерпели, потеряли концентрацию. Пытались исправить ситуацию, но не получилось. Не хватило забитого мяча. Моментов было немного, но и у соперника немного было. Так что в этом только наша вина. Надо восстановиться, исправлять ошибки. Мы показали, что можем играть и набирать очки", - сказал Парфенов в эфире канала "Наш футбол".