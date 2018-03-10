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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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22:11
Анатолий Мещеряков: матч "Урал" - "Локомотив" надо перенести из-за не соответствующего нормам поля (4)
Анатолий Мещеряков: матч "Урал" - "Локомотив" надо перенести из-за не соответствующего нормам поля (4)
20:02
Андрей Тихонов: если бы перед "Спартаком" поле не открывали, оно бы не помёрзло и было зеленее (2)
Андрей Тихонов: если бы перед "Спартаком" поле не открывали, оно бы не помёрзло и было зеленее (2)
19:27
Владимир Маминов: надо давать бороться. В Англии судью не видно, а у нас он главное действующее лицо (6)
Владимир Маминов: надо давать бороться. В Англии судью не видно, а у нас он главное действующее лицо (6)
19:13
Виталий Мутко: примерно 49% билетов на ЧМ-2018 приобрели иностранные граждане, а 51% - россияне
Виталий Мутко: примерно 49% билетов на ЧМ-2018 приобрели иностранные граждане, а 51% - россияне
18:41
Дмитрий Хохлов: Рауш не попал в игру - в атаке ничего не создал, сзади в нескольких моментах сыграл ненадежно (1)
Дмитрий Хохлов: Рауш не попал в игру - в атаке ничего не создал, сзади в нескольких моментах сыграл ненадежно (1)
17:30
Бенефис Рэшфорда (1)
Бенефис Рэшфорда (1)
16:45
20 игроков ЦСКА вылетели в Грозный (3)
20 игроков ЦСКА вылетели в Грозный (3)
"ПСЖ" со счетом 5:0 разгромил "Метц"
"ПСЖ" разгромил "Метц" в матче 29-го тура чемпионата Франции.
Чемпионат Франции
29 тур
"ПСЖ" – "Метц" 5:0
Гол: Менье, 5, Нкунку, 20, 28, Мбаппе, 45+1, Силва, 82
"ПСЖ": Ареола, Менье, Берчиче, Силва, Кимпембе, Диарра, Верратти (Ло Селсо, 64), Дракслер (Рабьо, 71), Ди Мария (Веа, 71), Нкунку, Мбаппе
"Метц": Кавасима, Балью, Ривьерес, Ньякат, Дианье (Ривьер, 64), Селимович, Поблете, Коад, Миличевич (Ибраима, 86), Доссеви, Ру
Предупреждения: Дианье, 40
Чемпионат Франции
29 тур
"ПСЖ" – "Метц" 5:0
Гол: Менье, 5, Нкунку, 20, 28, Мбаппе, 45+1, Силва, 82
"ПСЖ": Ареола, Менье, Берчиче, Силва, Кимпембе, Диарра, Верратти (Ло Селсо, 64), Дракслер (Рабьо, 71), Ди Мария (Веа, 71), Нкунку, Мбаппе
"Метц": Кавасима, Балью, Ривьерес, Ньякат, Дианье (Ривьер, 64), Селимович, Поблете, Коад, Миличевич (Ибраима, 86), Доссеви, Ру
Предупреждения: Дианье, 40
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