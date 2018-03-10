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"ПСЖ" со счетом 5:0 разгромил "Метц"

"ПСЖ" разгромил "Метц" в матче 29-го тура чемпионата Франции.

Чемпионат Франции

29 тур

"ПСЖ" – "Метц" 5:0

Гол: Менье, 5, Нкунку, 20, 28, Мбаппе, 45+1, Силва, 82

"ПСЖ": Ареола, Менье, Берчиче, Силва, Кимпембе, Диарра, Верратти (Ло Селсо, 64), Дракслер (Рабьо, 71), Ди Мария (Веа, 71), Нкунку, Мбаппе

"Метц": Кавасима, Балью, Ривьерес, Ньякат, Дианье (Ривьер, 64), Селимович, Поблете, Коад, Миличевич (Ибраима, 86), Доссеви, Ру

Предупреждения: Дианье, 40
Теги: ПСЖ Метц
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