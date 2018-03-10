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"Леванте" на выезде обыграл "Хетафе"

"Леванте" на выезде обыграл "Хетафе" в матче 28-го тура чемпионата Испании - 1:0.

Чемпионат Испании

28 тур

"Хетафе" – "Леванте" 0:1

Голы: Коке, 79

"Хетафе": Гуайта, Суарес, Каб, Гонсалес, Дьене, Арамбарри, Портильо (Хименес, 80), Файр (Сибасаки, 88), Дьедиу (Ндоки, 75), Молина, Анхель

"Леванте": Оласабаль, Коке, Луна, Кабако, Робер, Лерма, Кампанья, Моралес, Хасон (Боатенг, 59), Марти (Барди, 69), Лопес (Лукич, 90)

Предупреждения: Кампанья, 3, Анхель, 32, Кабако, 33, Гонсалес, 33, П. Лопес, 34, И. Лопес, 37, Коке, 40, Дьедиу, 61, Суарес, 82, Молина, 88, Оласабаль, 90+2, Барди, 90+3

Удаления: Коке, 83
Теги: Леванте Хетафе
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