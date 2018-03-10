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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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22:11
Анатолий Мещеряков: матч "Урал" - "Локомотив" надо перенести из-за не соответствующего нормам поля (4)
Анатолий Мещеряков: матч "Урал" - "Локомотив" надо перенести из-за не соответствующего нормам поля (4)
20:02
Андрей Тихонов: если бы перед "Спартаком" поле не открывали, оно бы не помёрзло и было зеленее (2)
Андрей Тихонов: если бы перед "Спартаком" поле не открывали, оно бы не помёрзло и было зеленее (2)
19:27
Владимир Маминов: надо давать бороться. В Англии судью не видно, а у нас он главное действующее лицо (6)
Владимир Маминов: надо давать бороться. В Англии судью не видно, а у нас он главное действующее лицо (6)
19:13
Виталий Мутко: примерно 49% билетов на ЧМ-2018 приобрели иностранные граждане, а 51% - россияне
Виталий Мутко: примерно 49% билетов на ЧМ-2018 приобрели иностранные граждане, а 51% - россияне
18:41
Дмитрий Хохлов: Рауш не попал в игру - в атаке ничего не создал, сзади в нескольких моментах сыграл ненадежно (1)
Дмитрий Хохлов: Рауш не попал в игру - в атаке ничего не создал, сзади в нескольких моментах сыграл ненадежно (1)
17:30
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16:45
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"Леванте" на выезде обыграл "Хетафе"
"Леванте" на выезде обыграл "Хетафе" в матче 28-го тура чемпионата Испании - 1:0.
Чемпионат Испании
28 тур
"Хетафе" – "Леванте" 0:1
Голы: Коке, 79
"Хетафе": Гуайта, Суарес, Каб, Гонсалес, Дьене, Арамбарри, Портильо (Хименес, 80), Файр (Сибасаки, 88), Дьедиу (Ндоки, 75), Молина, Анхель
"Леванте": Оласабаль, Коке, Луна, Кабако, Робер, Лерма, Кампанья, Моралес, Хасон (Боатенг, 59), Марти (Барди, 69), Лопес (Лукич, 90)
Предупреждения: Кампанья, 3, Анхель, 32, Кабако, 33, Гонсалес, 33, П. Лопес, 34, И. Лопес, 37, Коке, 40, Дьедиу, 61, Суарес, 82, Молина, 88, Оласабаль, 90+2, Барди, 90+3
Удаления: Коке, 83
Чемпионат Испании
28 тур
"Хетафе" – "Леванте" 0:1
Голы: Коке, 79
"Хетафе": Гуайта, Суарес, Каб, Гонсалес, Дьене, Арамбарри, Портильо (Хименес, 80), Файр (Сибасаки, 88), Дьедиу (Ндоки, 75), Молина, Анхель
"Леванте": Оласабаль, Коке, Луна, Кабако, Робер, Лерма, Кампанья, Моралес, Хасон (Боатенг, 59), Марти (Барди, 69), Лопес (Лукич, 90)
Предупреждения: Кампанья, 3, Анхель, 32, Кабако, 33, Гонсалес, 33, П. Лопес, 34, И. Лопес, 37, Коке, 40, Дьедиу, 61, Суарес, 82, Молина, 88, Оласабаль, 90+2, Барди, 90+3
Удаления: Коке, 83
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