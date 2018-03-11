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ЦСКА в Грозном разгромил "Ахмат" и поднялся на 2-е место в таблице

В 22-м туре чемпионата России ЦСКА одержал крупную победу над "Ахматом".

Чемпионат России

22 тур

"Ахмат" – ЦСКА 0:3

Голы: Головин, 6, Витиньо, 28, Игнашевич, 68.

"Ахмат": Гудиев, Уциев, Плиев, Швец, Мохаммади, Роши, Иванов, Исмаэл, Митришев (Бериша, 79), Балай, Лео (Мбенг, 67).

ЦСКА: Акинфеев, Игнашевич, В. Березуцкий, Вернблум, Набабкин, Щенников, Натхо (Бистрович, 82), Головин, Дзагоев (Кучаев, 66), Муса, Витиньо (А. Березуцкий, 54).

Предупреждения: Уциев, 52, А. Березуцкий, 62, Щенников, 71.
Сегодня, 18:22
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№29 Написал: P.V. МОбл (Сегодня, 18:45) #
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Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Spartacus1971
ЦСКА В ГРОЗНОМ РАЗГРОМИЛ "АХМАТ" И ПОДНЯЛСЯ НА 2-Е МЕСТО В ТАБЛИЦЕ

Счёт не по игре,если судить по голевым моментам,скорее ничья была бы более логичным исходом.Вот тактику в 4 защитника,кони просто провалили,поэтому было куча моментов у их ворот,белорус это понял и выпустил 5.Траоре и Муса,если их сравнивать,то я просто не вижу разницы,хотя нет,есть одна,долговязый хоть забивал.Ещё раз повторяю,Гончаренко не тренер уровня коней,игры нет,но меня даже это радует,пускай остаётся.Конявые на 2 часа на 2 месте.

Этот понос от вас постоянно.


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ЦСКА
Регистрация: 14.03.2008 [жалоба]
№28 Написал: hel г. Екатеринбург (Сегодня, 18:44) #
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Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Сибирячок

Кто бы сомневался, что ослы регламента не знают..

Из регламента:
В случае равенства очков у двух и более команд места команд в итоговой таблице определяются:

- по наибольшему числу побед во всех Матчах;

- по результатам игр между собой (число очков, разность забитых и пропущенных мячей, число забитых мячей, число забитых мячей на чужом поле);

- по лучшей разности забитых и пропущенных мячей во всех Матчах;

- по наибольшему числу забитых мячей во всех Матчах;

- по наибольшему числу мячей, забитых на чужих полях во всех Матчах.

При абсолютном равенстве всех указанных показателей места команд в итоговой турнирной таблице определяется в дополнительном Матче (турнире) между этими командами.


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БОЛЕЮ ЗА ЦСКА!
Регистрация: 21.03.2009 [жалоба]
№27 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 18:44) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Бывалый
Цитата: Spartacus1971
ЦСКА В ГРОЗНОМ РАЗГРОМИЛ "АХМАТ" И ПОДНЯЛСЯ НА 2-Е МЕСТО В ТАБЛИЦЕ

Счёт не по игре,если судить по голевым моментам,скорее ничья была бы более логичным исходом.Вот тактику в 4 защитника,кони просто провалили,поэтому было куча моментов у их ворот,белорус это понял и выпустил 5.Траоре и Муса,если их сравнивать,то я просто не вижу разницы,хотя нет,есть одна,долговязый хоть забивал.Ещё раз повторяю,Гончаренко не тренер уровня коней,игры нет,но меня даже это радует,пускай остаётся.Конявые на 2 часа на 2 месте.

Матч не смог посмотреть(( Но если так, как ты говоришь, то это называется Выиграли на классе. Молодцы. Нам бы так почаще


Нее спасибо конечно,но такую убогую игру как у коней мне не надо,тем более в 5 защитников.Меня устраивает наша игра сейчас.
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
№26 Написал: pivo69 Германия (Сегодня, 18:43) #
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ЦСКА с крупной выездной победой!
Мало кому удавалось такое в Грозном...
Регистрация: 7.05.2010 [жалоба]
№25 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 18:41) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: midlton
Цитата: imaginary
online
Болеет за:
«Краснодар»

это какое-то колдунство, других ответов у меня нет ))

это называется мастерство, поэтому они и играют в Тереке


Мастерство скорее Акинфеева и не фарт грозненцев,иначе если про класс,тогда как понять,что нигер на пару с Аланом,не попадают по пустым?
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
№24 Написал: Миша Люберцы (Сегодня, 18:40) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: serega_user
Цитата: Spartacus1971
ЦСКА В ГРОЗНОМ РАЗГРОМИЛ "АХМАТ" И ПОДНЯЛСЯ НА 2-Е МЕСТО В ТАБЛИЦЕ

Счёт не по игре,если судить по голевым моментам,скорее ничья была бы более логичным исходом.Вот тактику в 4 защитника,кони просто провалили,поэтому было куча моментов у их ворот,белорус это понял и выпустил 5.Траоре и Муса,если их сравнивать,то я просто не вижу разницы,хотя нет,есть одна,долговязый хоть забивал.Ещё раз повторяю,Гончаренко тренер уровня коней,игры нет,но меня даже это радует,пускай остаётся.Конявые на 2 часа на 2 месте.

Там и останемся. У нас побед больше. Или уже другие правила в регламенте?

Регламент : при равенстве очков 2 х и более команд , преимущество получает та из команд, которая набрала большее количество очков, в играх между собой, у нас с вами ( 1:2 и 3:0 ), так, что вы отдыхаете...
Регистрация: 10.01.2014 [жалоба]
№23 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 18:39) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: midlton
Цитата: imaginary
online
Болеет за:
«Краснодар»

это какое-то колдунство, других ответов у меня нет ))

это называется мастерство, поэтому они и играют в Тереке


Мастерство скорее Акинфеева и не фарт грозненцев,иначе если про класс,тогда как понять,что нигер на пару с Аланом,не попадают по пустым?
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
№22 Написал: Бывалый Кузбасс (Сегодня, 18:37) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Spartacus1971
ЦСКА В ГРОЗНОМ РАЗГРОМИЛ "АХМАТ" И ПОДНЯЛСЯ НА 2-Е МЕСТО В ТАБЛИЦЕ

Счёт не по игре,если судить по голевым моментам,скорее ничья была бы более логичным исходом.Вот тактику в 4 защитника,кони просто провалили,поэтому было куча моментов у их ворот,белорус это понял и выпустил 5.Траоре и Муса,если их сравнивать,то я просто не вижу разницы,хотя нет,есть одна,долговязый хоть забивал.Ещё раз повторяю,Гончаренко не тренер уровня коней,игры нет,но меня даже это радует,пускай остаётся.Конявые на 2 часа на 2 месте.

Матч не смог посмотреть(( Но если так, как ты говоришь, то это называется Выиграли на классе. Молодцы. Нам бы так почаще
Регистрация: 20.12.2017 [жалоба]
№21 Написал: Сибирячок (Сегодня, 18:37) #
  • -3
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: serega_user
Там и останемся. У нас побед больше. Или уже другие правила в регламенте?

Кто бы сомневался, что ослы регламента не знают..


--------------------
На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
№20 Написал: hel г. Екатеринбург (Сегодня, 18:36) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: vertel
а с ЦСКА не считают нужным играть в оборонительный футбол. Ну и дела!

Так у них вся линии обороны или травма, или дисква. Потому так и играла оборона.


--------------------
БОЛЕЮ ЗА ЦСКА!
Регистрация: 21.03.2009 [жалоба]
№19 Написал: Коляс Благовещенск (Сегодня, 18:35) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: vertel
с ЦСКА не считают нужным играть в оборонительный футбол.

Тактика бы себя оправдала если бы немного поудачливее были, там 2-3 могли залетать.
Регистрация: 12.02.2014 [жалоба]
№18 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 18:34) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: serega_user
Цитата: Spartacus1971
ЦСКА В ГРОЗНОМ РАЗГРОМИЛ "АХМАТ" И ПОДНЯЛСЯ НА 2-Е МЕСТО В ТАБЛИЦЕ

Счёт не по игре,если судить по голевым моментам,скорее ничья была бы более логичным исходом.Вот тактику в 4 защитника,кони просто провалили,поэтому было куча моментов у их ворот,белорус это понял и выпустил 5.Траоре и Муса,если их сравнивать,то я просто не вижу разницы,хотя нет,есть одна,долговязый хоть забивал.Ещё раз повторяю,Гончаренко тренер уровня коней,игры нет,но меня даже это радует,пускай остаётся.Конявые на 2 часа на 2 месте.

Там и останемся. У нас побед больше. Или уже другие правила в регламенте?


Другие.
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
№17 Написал: midlton Eire (Сегодня, 18:34) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: imaginary
online
Болеет за:
«Краснодар»

это какое-то колдунство, других ответов у меня нет ))

это называется мастерство, поэтому они и играют в Тереке


--------------------
Есть повод,нет повода-свинья все равно хрюкает...
Было бы корыто, а свиньи найдутся...
Регистрация: 21.11.2009 [жалоба]
№16 Написал: molot327 Москва (Сегодня, 18:34) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: ММВ
как??????

В футбол умеем играть... blush


--------------------
Но ведь я - не агитатор, Я - потомственный кузнец.
Молот мне - так я любого в своего перекую.
Регистрация: 14.04.2010 [жалоба]
№15 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 18:33) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Локомотив»
У Ахмата было много желания, но крайне мало мастерства.
Армейцев с ожидаемой победой.


--------------------
Believe LOKO (is reaL)

В.Безбородов+L.Adriano=queers

-3K, спасибо хрюны, вы меня знаете
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
№14 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 18:32) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Spartacus1971
ЦСКА В ГРОЗНОМ РАЗГРОМИЛ "АХМАТ" И ПОДНЯЛСЯ НА 2-Е МЕСТО В ТАБЛИЦЕ

Счёт не по игре,если судить по голевым моментам,скорее ничья была бы более логичным исходом.Вот тактику в 4 защитника,кони просто провалили,поэтому было куча моментов у их ворот,белорус это понял и выпустил 5.Траоре и Муса,если их сравнивать,то я просто не вижу разницы,хотя нет,есть одна,долговязый хоть забивал.Ещё раз повторяю,Гончаренко тренер уровня коней,игры нет,но меня даже это радует,пускай остаётся.Конявые на 2 часа на 2 месте.

Там и останемся. У нас побед больше. Или уже другие правила в регламенте?


--------------------
ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014 [жалоба]
№13 Написал: molot327 Москва (Сегодня, 18:32) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
ЦСКА
Всех армейцев с ПОБЕДОЙ!!! МОЛОДЦЫ!!!! blush

Капитана с очередным матчем на ноль!!! blush


--------------------
Но ведь я - не агитатор, Я - потомственный кузнец.
Молот мне - так я любого в своего перекую.
Регистрация: 14.04.2010 [жалоба]
№12 Написал: imaginary (Сегодня, 18:31) #
  • +5
  •  (5)
online
Болеет за:
«Краснодар»
Цитата: vertel
Странная эта командочка! Удивительное дело- против Зенита землю рыли с горящими глазами, играя только в обороне, а с ЦСКА не считают нужным играть в оборонительный футбол. Ну и дела!

в отличии от Кокорина - кони попадают по воротам
Регистрация: 7.02.2010 [жалоба]
№11 Написал: CSKA085 Москва (Сегодня, 18:31) #
  • +7
  •  (7)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: vertel
против Зенита землю рыли с горящими глазами, играя только в обороне, а с ЦСКА не считают нужным играть в оборонительный футбол. Ну и дела!

не ищи подводных камней,все проще,если вы дома Амкару забить не можете,все тут ясно
Всех кс с победой!
Регистрация: 20.08.2015 [жалоба]
№10 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 18:30) #
  • -2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
ЦСКА В ГРОЗНОМ РАЗГРОМИЛ "АХМАТ" И ПОДНЯЛСЯ НА 2-Е МЕСТО В ТАБЛИЦЕ

Счёт не по игре,если судить по голевым моментам,скорее ничья была бы более логичным исходом.Вот тактику в 4 защитника,кони просто провалили,поэтому было куча моментов у их ворот,белорус это понял и выпустил 5.Траоре и Муса,если их сравнивать,то я просто не вижу разницы,хотя нет,есть одна,долговязый хоть забивал.Ещё раз повторяю,Гончаренко не тренер уровня коней,игры нет,но меня даже это радует,пускай остаётся.Конявые на 2 часа на 2 месте.
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
№9 Написал: vertel латвия (Сегодня, 18:29) #
  • -7
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Странная эта командочка! Удивительное дело- против Зенита землю рыли с горящими глазами, играя только в обороне, а с ЦСКА не считают нужным играть в оборонительный футбол. Ну и дела!
Регистрация: 13.11.2009 [жалоба]
№8 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 18:27) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
ЦСКА
Ахмат конечно создал много моментов и как минимум гол один заслужил...но все равно с победой!


--------------------
ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014 [жалоба]
№7 Написал: avnik море (Сегодня, 18:27) #
  • -2
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
У Мусы спросили, как он не попал по пустым воротам.
- Гаспадина Кадырова сказала, чтобы не больше трех была... Тогда только бабка возьмет.


--------------------
Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011 [жалоба]
№6 Написал: imaginary (Сегодня, 18:27) #
  • +3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Краснодар»
это какое-то колдунство, других ответов у меня нет ))
Регистрация: 7.02.2010 [жалоба]
№5 Написал: ММВ Романов-на-Мурмане (Сегодня, 18:25) #
  • +7
  •  (11)
online
Болеет за:
«Спартак»
Кучу лет без трансферов, с защитой-пенсионерами, с опорником в нападении и тут же в защите. С.ка, как??????


--------------------
жену можно поменять, а любимый клуб и сборную - никогда
Регистрация: 28.10.2008 [жалоба]
№4 Написал: boralex саратов (Сегодня, 18:25) #
  • +4
  •  (10)
online
Болеет за:
«Локомотив»
С победой, кони!!! Красавцы!


--------------------
ФУТБОЛ ДЛЯ БОЛЕЛЬЩИКОВ!!!
Регистрация: 9.11.2010 [жалоба]
№3 Написал: miktar (Сегодня, 18:24) #
  • 0
  •  (6)
online

Так держать!


--------------------
ЦСКА-Вперёд.Секты хрюнов и придворняг должны сгинуть.
"следитель" сайта, не спи!
Регистрация: 11.11.2007 [жалоба]
№2 Написал: P.V. МОбл (Сегодня, 18:24) #
  • +1
  •  (7)
online
Болеет за:
ЦСКА
С Победой ЦСКА!


--------------------
ЦСКА
Регистрация: 14.03.2008 [жалоба]
№1 Написал: Коляс Благовещенск (Сегодня, 18:23) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
ЦСКА
Мусик... smirk
Регистрация: 12.02.2014 [жалоба]
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