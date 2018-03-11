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Петр Чех провел 200-й "сухой" матч в премьер-лиге

Матч 30-го тура чемпионата Англии против "Уотфорда" стал для вратаря "Арсенала" Петра Чеха 200-м "сухим" в Премьер-лиге.

В общей сложности на счету Чеха 432 матча, в которых он одержал 273 победы, потерпев 72 поражения и 87 раз сыграв вничью.
Сегодня, 20:27
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№1 Написал: miktar (Сегодня, 20:39) #
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... "68-х" без комментариев.


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