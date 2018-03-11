Петр Чех провел 200-й "сухой" матч в премьер-лиге

Матч 30-го тура чемпионата Англии против "Уотфорда" стал для вратаря "Арсенала" Петра Чеха 200-м "сухим" в Премьер-лиге.В общей сложности на счету Чеха 432 матча, в которых он одержал 273 победы, потерпев 72 поражения и 87 раз сыграв вничью.