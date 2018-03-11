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Массимо Каррера: нелегко играть с командами, которые окапываются у своих ворот

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера в эфире телеканала "Наш футбол" прокомментировал победу над "СКА-Хабаровск".

- Игра напомнила прошлогодние матчи. Нелегко играть с командами, которые окапываются у своих ворот. Мы не забили с пенальти, но продолжили играть в наш футбол и в конце дожали.

- Что с Промесом, который не забил пенальти и был заменен?

- Он провел хороший матч. Я заменил его, чтобы ребята сделали что-то другое на поле. Конечно, я заменил его не потому, что он не забил пенальти.

- Почему произвели двойную замену?

- Нам нужны были игроки, умеющие играть головой. Поэтому я заменил Ханни на Мельгарехо.
Сегодня, 21:22
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(2)
№4 Написал: valerman40 я уже у тебя за спиной (Сегодня, 21:41) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
как будто никто не играет в Европе с такими командами. иди у Романцева поучись, как вскрывать такую оборону.
Регистрация: 2.08.2010 [жалоба]
№3 Написал: xixidok Москва (Сегодня, 21:35) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: ZeArt83
Цитата: xixidok
Хоть и мой враг, но победа Спартака закономерна.Молодцы. Давайте бомжей на пару с нами отодвинем, а уже потом сами друг с другом разберемся)

Да отодвинете вы нас не переживай.Только толку от вас.

Я бы на месте Карпа подал на судью протест за очевидный не назначенный пенальти. Кстати, Спартаку за такой же (наступили на ногу) пенальти назначили.)
Регистрация: 19.05.2015 [жалоба]
№2 Написал: ZeArt83 (Сегодня, 21:30) #
  • -9
  •  (9)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: xixidok
Хоть и мой враг, но победа Спартака закономерна.Молодцы. Давайте бомжей на пару с нами отодвинем, а уже потом сами друг с другом разберемся)

Да отодвинете вы нас не переживай.Только толку от вас.
Регистрация: 11.12.2017 [жалоба]
№1 Написал: xixidok Москва (Сегодня, 21:24) #
  • +10
  •  (14)
Болеет за:
ЦСКА
Хоть и мой враг, но победа Спартака закономерна.Молодцы. Давайте бомжей на пару с нами отодвинем, а уже потом сами друг с другом разберемся)
Регистрация: 19.05.2015 [жалоба]
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