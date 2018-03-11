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"Тоттенхэм" в гостях обыграл "Борнмут"

"Тоттенхэм" в гостях обыграл "Борнмут" (4:1) в матче 30-го тура чемпионата Англии.

Чемпионат Англии

30 тур

"Борнмут" – "Тоттенхэм" 1:4

Голы: Станислас, 7, Алли, 35, Мин, 62, 87, Орье, 90+1

"Борнмут": Бегович, Фрэнсис, Дэниелс (Айб, 67), Кук, Аке, Смит, Кук, Гослинг, Станислас (Дефо, 76), Уилсон, Муссе (Кинг, 67)

"Тоттенхэм": Льорис, Орье, Роуз (Триппьер, 81), Санчес, Вертонген, Ваньяма, Эриксен, Дембеле, Алли (Сиссоко, 86), Мин, Кейн (Ламела, 34)

Предупреждения: Роуз, 18, Гослинг, 61
Сегодня, 21:28
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