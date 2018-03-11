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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Валерий Кечинов: эта вырванная на последних минутах победа поможет "Спартаку"
Бывший полузащитник "Спартака" Валерий Кечинов в интервью Rusfootball.info прокомментировал победу красно-белых над "СКА-Хабаровск" (1:0).
- Как оцениваете матча «Спартака» со СКА? Это хабаровчане были насколько хороши в обороне, Довбня был непродолим, или же у красно-белых были проблемы в своей игре?
- Было изначально понятно, что «СКА- Хабаровск» приехал играть только на ничью. Изначально было видно, что 9 полевых игроков, а во втором тайме – и все 10 были только на своей половине поля. И они только оборонялись.
Естественно, что такую оборону очень сложно взламывать. И со стороны это выглядело так, что это была будто последняя для СКА игра. Они вообще не пытались играть в футбол: не пытались атаковать, комбинировать, пытаться создавать моменты – у них этого вообще не было.
Плюс, безусловно, отличная игра вратаря. Он взял пенальти, и очень уверено действовал как в этом матче, так и в предыдущей встрече со «Спартаком» в Хабаровске. В итоге хорошо, что индивидуальное мастерство Фернандо привело к голу, и команда заработала три очка. Он забил прекрасный штрафной.
- Когда нападающий сталкивается с голкипером, у которого словно влючился «режим Бога» - как он себя чувствует в этой ситуации? Что ему делать если так происходит?
- Такие игры бывают. Матчи могут складываться по-разному, но как правило это продолжается до забитого гола. Забей Промес с пенальти, и, думаю, что «Спартак» вполне мог бы и крупно обыграть хабаровчан. Ведь при забитом мяче СКА пришлось бы раскрываться, они бы начали хоть как-то атаковать, а значит – начали бы и открываться пустые зоны в их обороне.
И в этой ситуации игроки «Спартака», те же быстрые Промес и Андриано - чувствовали бы себя намного более комфортно. А так этих зон для атаки просто не было, и поэтому команде было так тяжело. Обычно такие игры идут до забитого гола.
- То есть нужно просто продолжать и додавливать соперника?
- В конце-концов так и получилось. Не думаю, что всё в этом матче по футбольным законам всё было правильно. Ведь все 92 минуты Хабаровск только оборонялся. Я не знаю сколько раз за это время коснулся мяча Селихов.
Всё-таки так тоже играть не совсем правильно. Думаю, что от этой игры футболисты СКА удовлетворения не получили. Обороняться 92 минуты не понравится ни одному футболисту.
- Способы преодоления подобной обороны — это в том числе использование лучшей физической готовности, стандартные положения и дальние удары по воротам. Можно ли в этом плане предъявлять какие-то претензии «Спартаку»? Что им нужно было лучше использовать преимущество в классе своих игроков?
- Всё так в конечном результате и получилось. Сработало исполнительское мастерство. Удар Фернандо – это безусловно исполнительское мастерство. И это мастерство и помогло «Спартаку» набрать сегодня три очка. Вот и всё.
- Довбня до этого сезона не играл в премьер-лиге. Как считаете, после этих двух матчей со «Спартаком» его возьмут на карандаш более именитые клубы?
- Безусловно. И не только по этим двум играм. Я смотрю не первую игру «СКА-Хабаровска», и он выделялся во всех играх что я видел. Это однозначно хороший вратарь, и на него уже, безусловно, кто-то положил глаз.
- Эта, вырванная на зубах и последних минутах «Спартаком» игра – она добавит положительных эмоций на следующие игры?
- Конечно. Безусловно, любая победа, а тем более такая, когда всё было со скрипом – добавляет хороших эмоций. Вспомните, сколько в прошлом году «Спартак» выиграл подобных игр прямо на флажке. И это, вне всяких сомнений, добавляло команде уверенности. И всё это вылилось в первое место. Думаю, что и эта, вырванная на последних минутах победа поможет «Спартаку».
- Как считаете, «Спартак» в состоянии дотянуться до «Локомотива» при нынешнем отрыве, или и вовсе их обойти?
- Сейчас ситуация такова, что далеко не всё зависит от «Спартака». Даже если все оставшиеся матчи красно-белые отыграют как нужно, и заберут всё очки – всё равно сейчас всё зависит от железнодорожников. Отрыв приличный, и если сам «Локомотив» не будет упускать свои очки…в общем сейчас всё зависит только от них.
«Спартаку» будет тяжело догнать «Локомотив»
- Как оцениваете матча «Спартака» со СКА? Это хабаровчане были насколько хороши в обороне, Довбня был непродолим, или же у красно-белых были проблемы в своей игре?
- Было изначально понятно, что «СКА- Хабаровск» приехал играть только на ничью. Изначально было видно, что 9 полевых игроков, а во втором тайме – и все 10 были только на своей половине поля. И они только оборонялись.
Естественно, что такую оборону очень сложно взламывать. И со стороны это выглядело так, что это была будто последняя для СКА игра. Они вообще не пытались играть в футбол: не пытались атаковать, комбинировать, пытаться создавать моменты – у них этого вообще не было.
Плюс, безусловно, отличная игра вратаря. Он взял пенальти, и очень уверено действовал как в этом матче, так и в предыдущей встрече со «Спартаком» в Хабаровске. В итоге хорошо, что индивидуальное мастерство Фернандо привело к голу, и команда заработала три очка. Он забил прекрасный штрафной.
- Когда нападающий сталкивается с голкипером, у которого словно влючился «режим Бога» - как он себя чувствует в этой ситуации? Что ему делать если так происходит?
- Такие игры бывают. Матчи могут складываться по-разному, но как правило это продолжается до забитого гола. Забей Промес с пенальти, и, думаю, что «Спартак» вполне мог бы и крупно обыграть хабаровчан. Ведь при забитом мяче СКА пришлось бы раскрываться, они бы начали хоть как-то атаковать, а значит – начали бы и открываться пустые зоны в их обороне.
И в этой ситуации игроки «Спартака», те же быстрые Промес и Андриано - чувствовали бы себя намного более комфортно. А так этих зон для атаки просто не было, и поэтому команде было так тяжело. Обычно такие игры идут до забитого гола.
- То есть нужно просто продолжать и додавливать соперника?
- В конце-концов так и получилось. Не думаю, что всё в этом матче по футбольным законам всё было правильно. Ведь все 92 минуты Хабаровск только оборонялся. Я не знаю сколько раз за это время коснулся мяча Селихов.
Всё-таки так тоже играть не совсем правильно. Думаю, что от этой игры футболисты СКА удовлетворения не получили. Обороняться 92 минуты не понравится ни одному футболисту.
- Способы преодоления подобной обороны — это в том числе использование лучшей физической готовности, стандартные положения и дальние удары по воротам. Можно ли в этом плане предъявлять какие-то претензии «Спартаку»? Что им нужно было лучше использовать преимущество в классе своих игроков?
- Всё так в конечном результате и получилось. Сработало исполнительское мастерство. Удар Фернандо – это безусловно исполнительское мастерство. И это мастерство и помогло «Спартаку» набрать сегодня три очка. Вот и всё.
- Довбня до этого сезона не играл в премьер-лиге. Как считаете, после этих двух матчей со «Спартаком» его возьмут на карандаш более именитые клубы?
- Безусловно. И не только по этим двум играм. Я смотрю не первую игру «СКА-Хабаровска», и он выделялся во всех играх что я видел. Это однозначно хороший вратарь, и на него уже, безусловно, кто-то положил глаз.
- Эта, вырванная на зубах и последних минутах «Спартаком» игра – она добавит положительных эмоций на следующие игры?
- Конечно. Безусловно, любая победа, а тем более такая, когда всё было со скрипом – добавляет хороших эмоций. Вспомните, сколько в прошлом году «Спартак» выиграл подобных игр прямо на флажке. И это, вне всяких сомнений, добавляло команде уверенности. И всё это вылилось в первое место. Думаю, что и эта, вырванная на последних минутах победа поможет «Спартаку».
- Как считаете, «Спартак» в состоянии дотянуться до «Локомотива» при нынешнем отрыве, или и вовсе их обойти?
- Сейчас ситуация такова, что далеко не всё зависит от «Спартака». Даже если все оставшиеся матчи красно-белые отыграют как нужно, и заберут всё очки – всё равно сейчас всё зависит от железнодорожников. Отрыв приличный, и если сам «Локомотив» не будет упускать свои очки…в общем сейчас всё зависит только от них.
«Спартаку» будет тяжело догнать «Локомотив»
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