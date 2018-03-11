Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Как сыграют "Локомотив" и "Урал"?
Новости партнеров
Лента новостей:
Вчера, 23:44
Антонио Рюдигер может не сыграть с "Барселоной"
Антонио Рюдигер может не сыграть с "Барселоной"
Вчера, 23:15
Тимофей Калачев: Оздоев не самый техничный футболист, пусть не рассказывает про газон (8)
Тимофей Калачев: Оздоев не самый техничный футболист, пусть не рассказывает про газон (8)
Вчера, 23:03
Георгий Джикия: "Спартак" станет чемпионом! (13)
Георгий Джикия: "Спартак" станет чемпионом! (13)
Вчера, 23:01
"Вильярреал" обыграл "Лас-Пальмас"
"Вильярреал" обыграл "Лас-Пальмас"
Вчера, 22:50
Никола Максимович: хочу провести матч с Бразилией на "Спартаке", теперь это мой стадион (3)
Никола Максимович: хочу провести матч с Бразилией на "Спартаке", теперь это мой стадион (3)
Вчера, 22:49
"Спартак" – "СКА-Хабаровск": фоторепортаж матча
"Спартак" – "СКА-Хабаровск": фоторепортаж матча
Вчера, 22:08
Гаджи Гаджиев: в отличие от матча «Спартака» и «СКА», было незаметно, что «Зенит» превосходит «Ростов» по потенциалу (10)
Гаджи Гаджиев: в отличие от матча «Спартака» и «СКА», было незаметно, что «Зенит» превосходит «Ростов» по потенциалу (10)
Вчера, 22:08
Денис Глушаков: когда Фернандо забил, то вспомнил, что уже видел такой красивый гол (видео) (1)
Денис Глушаков: когда Фернандо забил, то вспомнил, что уже видел такой красивый гол (видео) (1)
Вчера, 22:04
Андрей Червиченко: на своём поле спартаковцы должны были убирать хабаровчан ещё в первом тайме с разрывом в два-три мяча (10)
Андрей Червиченко: на своём поле спартаковцы должны были убирать хабаровчан ещё в первом тайме с разрывом в два-три мяча (10)
Вчера, 21:57
Александр Мостовой: вот зачем Оздоев "Зениту"?! (3)
Александр Мостовой: вот зачем Оздоев "Зениту"?! (3)
Вчера, 21:38
Массимо Каррера: Манчини жалуется на нехватку игроков? Я никогда не буду ныть, мои игроки сильнейшие (видео) (46)
Массимо Каррера: Манчини жалуется на нехватку игроков? Я никогда не буду ныть, мои игроки сильнейшие (видео) (46)
Вчера, 21:28
"Тоттенхэм" в гостях обыграл "Борнмут"
"Тоттенхэм" в гостях обыграл "Борнмут"
Вчера, 21:24
Ринат Билялетдинов: за ничьей в Москву мы не ехали (видео) (5)
Ринат Билялетдинов: за ничьей в Москву мы не ехали (видео) (5)
Вчера, 21:20
Ринат Билялетдинов: высосанный штрафной, он был придуман (30)
Ринат Билялетдинов: высосанный штрафной, он был придуман (30)
Вчера, 21:15
ЦСКА не может вылететь из Грозного из-за угрозы теракта (5)
ЦСКА не может вылететь из Грозного из-за угрозы теракта (5)
Вчера, 21:13
"Лион" дома переиграл "Кан"
"Лион" дома переиграл "Кан"
Вчера, 21:05
Миссия всё-таки выполнима! "Спартаку" потребовалось 180 минут, чтобы пробить Довбню (6)
Миссия всё-таки выполнима! "Спартаку" потребовалось 180 минут, чтобы пробить Довбню (6)
Вчера, 20:27
Петр Чех провел 200-й "сухой" матч в премьер-лиге (1)
Петр Чех провел 200-й "сухой" матч в премьер-лиге (1)
Вчера, 20:09
"Атлетико" дома разгромил "Сельту"
"Атлетико" дома разгромил "Сельту"
Вчера, 20:07
Виктор Гончаренко: смогли воспользоваться отсутствием основных центральных защитников "Ахмата" (1)
Виктор Гончаренко: смогли воспользоваться отсутствием основных центральных защитников "Ахмата" (1)
Вчера, 19:50
Владимир Пономарев: "Локомотив" хоть и мчится вперёд, но, уверен, обязательно где-то оступится
Владимир Пономарев: "Локомотив" хоть и мчится вперёд, но, уверен, обязательно где-то оступится
Вчера, 19:44
Эмануэль Маммана сегодня пройдет медицинский осмотр (6)
Эмануэль Маммана сегодня пройдет медицинский осмотр (6)
Вчера, 19:11
"Ницца" разгромил "Генгам", Плеа оформил покер
"Ницца" разгромил "Генгам", Плеа оформил покер
Вчера, 19:07
Максим Боков: пока существуют математические шансы догнать "Локомотив" - всё может быть
Максим Боков: пока существуют математические шансы догнать "Локомотив" - всё может быть
Вчера, 18:47
"Арсенал" дома разгромил "Уотфорд" (1)
"Арсенал" дома разгромил "Уотфорд" (1)
Вчера, 18:24
Вы забьёте нам сколько сможете, а мы нисколько не смогли. "Ахмат" упустил свои моменты и разгромно проиграл ЦСКА (4)
Вы забьёте нам сколько сможете, а мы нисколько не смогли. "Ахмат" упустил свои моменты и разгромно проиграл ЦСКА (4)
Вчера, 18:03
Сергей Семак: сами устроили себе нервную концовку
Сергей Семак: сами устроили себе нервную концовку
Вчера, 17:37
Магомед Оздоев: странно, что в Ростове такой газон - уже нет холодов, но это просто не футбольное поле (5)
Магомед Оздоев: странно, что в Ростове такой газон - уже нет холодов, но это просто не футбольное поле (5)
Вчера, 17:25
Дмитрий Свищев: британцам: не хотите ехать - не надо! Только людей травить не нужно (10)
Дмитрий Свищев: британцам: не хотите ехать - не надо! Только людей травить не нужно (10)
Вчера, 17:17
Валерий Карпин: если вы видели пенальти в ворота "Зенита", то зачем меня спрашиваете? (4)
Валерий Карпин: если вы видели пенальти в ворота "Зенита", то зачем меня спрашиваете? (4)
Вчера, 16:59
"Фиорентина" дома переиграла "Беневенто"
"Фиорентина" дома переиграла "Беневенто"
"Вильярреал" обыграл "Лас-Пальмас"
"Вильярреал" обыграл "Лас-Пальмас" в матче 28-го тура чемпионата Испании.
Чемпионат Испании
28 тур
"Лас-Пальмас" – "Вильярреал" 0:2
Голы: Бакка, 67, Сансоне, 90+2
"Лас-Пальмас": Чичисола, Мичел (Хиль, 79), Агиррегарай, Гальвес, Чимо, Этебо (Рамирес, 46), Халилович, Гомес, Экспозито (Момо, 46), Кальери, Тана
"Вильярреал": Асенхо, Рукавина, Хауме (Марин, 35), Гонсалес, Бонера, Эрнандес, Форнальс, Тригерос, Сориано, Бакка (Кастильехо, 90), Раба (Сансоне, 59)
Предупреждения: Хауме, 17, Чимо, 61
Удаления: Гальвес, 90+1
Чемпионат Испании
28 тур
"Лас-Пальмас" – "Вильярреал" 0:2
Голы: Бакка, 67, Сансоне, 90+2
"Лас-Пальмас": Чичисола, Мичел (Хиль, 79), Агиррегарай, Гальвес, Чимо, Этебо (Рамирес, 46), Халилович, Гомес, Экспозито (Момо, 46), Кальери, Тана
"Вильярреал": Асенхо, Рукавина, Хауме (Марин, 35), Гонсалес, Бонера, Эрнандес, Форнальс, Тригерос, Сориано, Бакка (Кастильехо, 90), Раба (Сансоне, 59)
Предупреждения: Хауме, 17, Чимо, 61
Удаления: Гальвес, 90+1
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.