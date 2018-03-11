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"Вильярреал" обыграл "Лас-Пальмас"

"Вильярреал" обыграл "Лас-Пальмас" в матче 28-го тура чемпионата Испании.

Чемпионат Испании

28 тур

"Лас-Пальмас" – "Вильярреал" 0:2

Голы: Бакка, 67, Сансоне, 90+2

"Лас-Пальмас": Чичисола, Мичел (Хиль, 79), Агиррегарай, Гальвес, Чимо, Этебо (Рамирес, 46), Халилович, Гомес, Экспозито (Момо, 46), Кальери, Тана

"Вильярреал": Асенхо, Рукавина, Хауме (Марин, 35), Гонсалес, Бонера, Эрнандес, Форнальс, Тригерос, Сориано, Бакка (Кастильехо, 90), Раба (Сансоне, 59)

Предупреждения: Хауме, 17, Чимо, 61

Удаления: Гальвес, 90+1
Теги: Вильярреал Лас-Пальмас
Вчера, 23:01
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