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Андрей Ещенко: естественно, "Спартак" в чемпионской гонке

Защитник "Спартака" Андрей Ещенко прокомментировал победу над хабаровским СКА (1:0) в матче 22-го тура РФПЛ.

"Каррера радовался так же, как и мы. Конечно, игра такая валидольная. Но в конце дожали и забили.

Участвует ли "Спартак" в чемпионской гонке? Ну естественно!" - передает слова Ещенко "Чемпионат".
Теги: Ещенко Спартак
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