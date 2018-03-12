Аяз Гулиев: в раздевалке увидели следы шипов у Сигурдссона на груди

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Как сыграют "Локомотив" и "Урал"?
Новости партнеров
Лента новостей:
11:16
Джейми Каррагера могут уволить со Sky Sports за плевок в сторону 14-летней болельщицы "МЮ" (1)
Джейми Каррагера могут уволить со Sky Sports за плевок в сторону 14-летней болельщицы "МЮ" (1)
09:52
Игорь Гамула: Манчини оставил Кокорина в запасе из-за его комментария после матча с "Лейпцигом"? (1)
Игорь Гамула: Манчини оставил Кокорина в запасе из-за его комментария после матча с "Лейпцигом"? (1)
07:59
Мубарак Буссуфа: если не нацеливаться на выход в плей-офф ЧМ-2018, лучше вообще никуда не ездить
Мубарак Буссуфа: если не нацеливаться на выход в плей-офф ЧМ-2018, лучше вообще никуда не ездить
00:48
"Интер" и "Наполи" голов не забили (1)
"Интер" и "Наполи" голов не забили (1)
Вчера, 23:44
Антонио Рюдигер может не сыграть с "Барселоной"
Антонио Рюдигер может не сыграть с "Барселоной"
Вчера, 23:15
Тимофей Калачев: Оздоев не самый техничный футболист, пусть не рассказывает про газон (14)
Тимофей Калачев: Оздоев не самый техничный футболист, пусть не рассказывает про газон (14)
Вчера, 23:03
Георгий Джикия: "Спартак" станет чемпионом! (19)
Георгий Джикия: "Спартак" станет чемпионом! (19)
Вчера, 23:01
"Вильярреал" обыграл "Лас-Пальмас"
"Вильярреал" обыграл "Лас-Пальмас"
Вчера, 22:50
Никола Максимович: хочу провести матч с Бразилией на "Спартаке", теперь это мой стадион (4)
Никола Максимович: хочу провести матч с Бразилией на "Спартаке", теперь это мой стадион (4)
Вчера, 22:49
"Спартак" – "СКА-Хабаровск": фоторепортаж матча
"Спартак" – "СКА-Хабаровск": фоторепортаж матча
Вчера, 22:08
Гаджи Гаджиев: в отличие от матча «Спартака» и «СКА», было незаметно, что «Зенит» превосходит «Ростов» по потенциалу (10)
Гаджи Гаджиев: в отличие от матча «Спартака» и «СКА», было незаметно, что «Зенит» превосходит «Ростов» по потенциалу (10)
Вчера, 22:08
Денис Глушаков: когда Фернандо забил, то вспомнил, что уже видел такой красивый гол (видео) (2)
Денис Глушаков: когда Фернандо забил, то вспомнил, что уже видел такой красивый гол (видео) (2)
Вчера, 22:04
Андрей Червиченко: на своём поле спартаковцы должны были убирать хабаровчан ещё в первом тайме с разрывом в два-три мяча (11)
Андрей Червиченко: на своём поле спартаковцы должны были убирать хабаровчан ещё в первом тайме с разрывом в два-три мяча (11)
Вчера, 21:57
Александр Мостовой: вот зачем Оздоев "Зениту"?! (5)
Александр Мостовой: вот зачем Оздоев "Зениту"?! (5)
Вчера, 21:38
Массимо Каррера: Манчини жалуется на нехватку игроков? Я никогда не буду ныть, мои игроки сильнейшие (видео) (52)
Массимо Каррера: Манчини жалуется на нехватку игроков? Я никогда не буду ныть, мои игроки сильнейшие (видео) (52)
Вчера, 21:28
"Тоттенхэм" в гостях обыграл "Борнмут"
"Тоттенхэм" в гостях обыграл "Борнмут"
Вчера, 21:24
Ринат Билялетдинов: за ничьей в Москву мы не ехали (видео) (7)
Ринат Билялетдинов: за ничьей в Москву мы не ехали (видео) (7)
Вчера, 21:20
Ринат Билялетдинов: высосанный штрафной, он был придуман (31)
Ринат Билялетдинов: высосанный штрафной, он был придуман (31)
Вчера, 21:15
ЦСКА не может вылететь из Грозного из-за угрозы теракта (5)
ЦСКА не может вылететь из Грозного из-за угрозы теракта (5)
Вчера, 21:13
"Лион" дома переиграл "Кан"
"Лион" дома переиграл "Кан"
Вчера, 21:05
Миссия всё-таки выполнима! "Спартаку" потребовалось 180 минут, чтобы пробить Довбню (7)
Миссия всё-таки выполнима! "Спартаку" потребовалось 180 минут, чтобы пробить Довбню (7)
Вчера, 20:27
Петр Чех провел 200-й "сухой" матч в премьер-лиге (1)
Петр Чех провел 200-й "сухой" матч в премьер-лиге (1)
Вчера, 20:09
"Атлетико" дома разгромил "Сельту"
"Атлетико" дома разгромил "Сельту"
Вчера, 20:07
Виктор Гончаренко: смогли воспользоваться отсутствием основных центральных защитников "Ахмата" (1)
Виктор Гончаренко: смогли воспользоваться отсутствием основных центральных защитников "Ахмата" (1)
Аяз Гулиев: в раздевалке увидели следы шипов у Сигурдссона на груди
Полузащитник "Ростова" Аяз Гулиев ответил на вопросы после ничьей с "Зенитом" (0:0) в рамках 22-го тура РФПЛ.
– На поле ты появился на 65-й минуте. Сложно было входить в такую игру?
– Было легко, хорошо себя чувствовал. Сделал все, чтобы выполнить установку нашего тренерского штаба.
– Со стороны игра показалось жесткой.
– Это нормально. Мне не нравится, когда футболисты убирают ноги, игроки обязаны полностью отдаваться игре. Главное, чтобы не было травм. Но всегда нужно играть в рамках правил. К примеру, в раздевалке мы увидели следы шипов у Сигурдссона на груди.
– "Зенит" удивил тебя чем-нибудь?
– Они показали игру, которую мы ожидали. На теории хорошо изучили соперников, были готовы к игре.
– Удовлетворен результатом?
– У нас было больше шансов на победу. Огорчен, что не сумели завоевать три очка. С другой стороны, нам противостояла команда из верхней части таблицы.
ФК "Ростов"
– На поле ты появился на 65-й минуте. Сложно было входить в такую игру?
– Было легко, хорошо себя чувствовал. Сделал все, чтобы выполнить установку нашего тренерского штаба.
– Со стороны игра показалось жесткой.
– Это нормально. Мне не нравится, когда футболисты убирают ноги, игроки обязаны полностью отдаваться игре. Главное, чтобы не было травм. Но всегда нужно играть в рамках правил. К примеру, в раздевалке мы увидели следы шипов у Сигурдссона на груди.
– "Зенит" удивил тебя чем-нибудь?
– Они показали игру, которую мы ожидали. На теории хорошо изучили соперников, были готовы к игре.
– Удовлетворен результатом?
– У нас было больше шансов на победу. Огорчен, что не сумели завоевать три очка. С другой стороны, нам противостояла команда из верхней части таблицы.
ФК "Ростов"
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.