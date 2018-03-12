Аяз Гулиев: в раздевалке увидели следы шипов у Сигурдссона на груди

Полузащитник "Ростова" Аяз Гулиев ответил на вопросы после ничьей с "Зенитом" (0:0) в рамках 22-го тура РФПЛ.– Было легко, хорошо себя чувствовал. Сделал все, чтобы выполнить установку нашего тренерского штаба.– Это нормально. Мне не нравится, когда футболисты убирают ноги, игроки обязаны полностью отдаваться игре. Главное, чтобы не было травм. Но всегда нужно играть в рамках правил. К примеру, в раздевалке мы увидели следы шипов у Сигурдссона на груди.– Они показали игру, которую мы ожидали. На теории хорошо изучили соперников, были готовы к игре.– У нас было больше шансов на победу. Огорчен, что не сумели завоевать три очка. С другой стороны, нам противостояла команда из верхней части таблицы.