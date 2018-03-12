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Аяз Гулиев: в раздевалке увидели следы шипов у Сигурдссона на груди

Полузащитник "Ростова" Аяз Гулиев ответил на вопросы после ничьей с "Зенитом" (0:0) в рамках 22-го тура РФПЛ.

– На поле ты появился на 65-й минуте. Сложно было входить в такую игру?

– Было легко, хорошо себя чувствовал. Сделал все, чтобы выполнить установку нашего тренерского штаба.

– Со стороны игра показалось жесткой.

– Это нормально. Мне не нравится, когда футболисты убирают ноги, игроки обязаны полностью отдаваться игре. Главное, чтобы не было травм. Но всегда нужно играть в рамках правил. К примеру, в раздевалке мы увидели следы шипов у Сигурдссона на груди.

– "Зенит" удивил тебя чем-нибудь?

– Они показали игру, которую мы ожидали. На теории хорошо изучили соперников, были готовы к игре.

– Удовлетворен результатом?

– У нас было больше шансов на победу. Огорчен, что не сумели завоевать три очка. С другой стороны, нам противостояла команда из верхней части таблицы.

ФК "Ростов"
Теги: Ростов Гулиев
Сегодня, 08:33
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№1 Написал: aulex Milano (Сегодня, 09:39) #
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Болеет за:
«Интер»
бомжи всегда грязно играют.это их национальная черта из г. пи*ера


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