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Александр Головин: ЦСКА абсолютно по делу обыграл "Ахмат"

Полузащитник ЦСКА Александр Головин высказался относительно победы в матче премьер-лиги с "Ахматом" (3:0).

"Одержали важную победу при неплохой игре. Конечно, помог быстрый гол, который придал нам уверенности в дальнейшем. Тем более этому мячу предшествовала хорошая комбинация. Партнеры все здорово сделали, и мне оставалось только пробить в угол.

Считаю, мы абсолютно по делу выиграли этот матч", - цитирует Головина "Р-Спорт".
Теги: Головин ЦСКА
Сегодня, 09:26
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13
(2)
№13 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 11:21) #
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Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Spartacus1971
Дурак,это когда случайный удар,а здесь штрафной,который бьёт топ игрок Фернандо,как раз он такие кладёт спокойно.Это я вам,чтобы в следующий раз знали.

Все то у вас топ smirk Только от этого топ толк против таких как СКА smiley в Европе все увидели ваш уровень. Да, кстати, про дырявую оборону только не вам возникать. Топ команда не позволит 7 штук зашкварник получить, раз уж такими себя считаете.


--------------------
ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014 [жалоба]
№12 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 10:59) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: serega_user
Цитата: Spartacus1971

Ахах,вам ещё играть с бомжами и с быками,так с такой дырявой обороной и с такой "атакой"не прокатит.

Ну вчера то у вас прокатил дурак со штрафного wink


Дурак,это когда случайный удар,а здесь штрафной,который бьёт топ игрок Фернандо,как раз он такие кладёт спокойно.Это я вам,чтобы в следующий раз знали.
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
№11 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 10:48) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Spartacus1971

Ахах,вам ещё играть с бомжами и с быками,так с такой дырявой обороной и с такой "атакой"не прокатит.

Ну вчера то у вас прокатил дурак со штрафного wink


--------------------
ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014 [жалоба]
№10 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 10:41) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: serega_user
Цитата: molot327
Рассказываю...

Да им вообще ничего не надо рассказывать. Пускай живут своей жизнью и правилам. Меньше внимания - меньше срача. Они считают нашу игру убогой, когда сами весь матч только и били по воробьям, сплошные навесы да передачи поперек поля. Зато 40 ударов за матч laughing статистика епт!


Ахах,вам ещё играть с бомжами и с быками,так с такой дырявой обороной и с такой "атакой"не прокатит.
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
№9 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 10:28) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: molot327
Рассказываю...

Да им вообще ничего не надо рассказывать. Пускай живут своей жизнью и правилам. Меньше внимания - меньше срача. Они считают нашу игру убогой, когда сами весь матч только и били по воробьям, сплошные навесы да передачи поперек поля. Зато 40 ударов за матч laughing статистика епт!


--------------------
ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014 [жалоба]
№8 Написал: Максим I Столица Великой Российской Империи (Сегодня, 10:28) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: aulex
не засчитанный гол испортил всю игру местного ополчения)) а так могли бы коней и высадить. впрочем, их начальник баблом не брезгует - даром, что золотые унитазы себе понаделал

Ты, наверное, на них сидел, или ты просто словоблюб? Отведь за базар!


--------------------
Ненавижу негров и расизм!
Регистрация: 19.01.2016 [жалоба]
№7 Написал: _SHIGA_ СССР (Сегодня, 10:27) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
только и остается поаплодировать пенсионерам цска!
с таким бюджетом, без трансферов который год.. недокомплект в составе..с пенсионерами и идут ровно в зону лиги чемпионов..молодцы..

это в адрес бомжей)))) у них все в шоколаде..а результата три года нет..


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зенито-ленинградские педрилы!
Регистрация: 1.02.2018 [жалоба]
№6 Написал: Седой Россия (Сегодня, 10:26) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
ЦСКА
Естественно, но в обороне все же надо быть внимательнее


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http://cskamoskva.ru/
Регистрация: 16.08.2008 [жалоба]
№5 Написал: aulex Milano (Сегодня, 10:18) #
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
«Интер»
не засчитанный гол испортил всю игру местного ополчения)) а так могли бы коней и высадить. впрочем, их начальник баблом не брезгует - даром, что золотые унитазы себе понаделал


--------------------
Патриотизм-последнее прибежище подлеца (с)
Газпрём, как и Едим Россию - антинародное достояние (из рекламы)
Регистрация: 10.09.2011 [жалоба]
№4 Написал: molot327 Москва (Сегодня, 10:10) #
  • +5
  •  (5)
Болеет за:
ЦСКА
Александр Головин: ЦСКА абсолютно по делу обыграл "Ахмат"
А кто бы (кроме свинов?) сомневался! blush

Цитата: Spielhur
Расскажи лучше как вам голешник незасчитали


Рассказываю... По правилам не засчитали. По футбольным правилам.
Учи лучше матчасть!


--------------------
Но ведь я - не агитатор, Я - потомственный кузнец.
Молот мне - так я любого в своего перекую.
Регистрация: 14.04.2010 [жалоба]
№3 Написал: Максим I Столица Великой Российской Империи (Сегодня, 09:53) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Spielhur
Расскажи лучше как вам голешник незасчитали

Наверно, ежели сыграли не 0:3, а 1:3, то так ненавистные тобой кони взяли бы меньше очков?


--------------------
Ненавижу негров и расизм!
Регистрация: 19.01.2016 [жалоба]
№2 Написал: Евгений Буров (Сегодня, 09:36) #
  • +3
  •  (5)

Цитата: Spielhur
Расскажи лучше как вам голешник незасчитали

а ты расскажи как в Москве засчитали и Ахмат взял 3 очка wink
Регистрация: 21.01.2018 [жалоба]
№1 Написал: Spielhur Зажопинск (Сегодня, 09:31) #
  • -5
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Расскажи лучше как вам голешник незасчитали
Регистрация: 10.12.2017 [жалоба]
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