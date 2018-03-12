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Валерий Карпин: да забудьте уже про спартаковский футбол!

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин заявил, что не будет пытаться прививать команде "спартаковский футбол".

"Да забудьте уже про спартаковский футбол! Будем ставить здесь ростовский футбол. Главное, чтобы наша игра приносила результат. Сейчас нам не до зрелищ, нужны очки", - передает слова Карпина RT.
Теги: Карпин Ростов
Сегодня, 11:51
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14
(7)
№14 Написал: RenarTickle Москва (Сегодня, 15:28) #
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online
Болеет за:
«Спартак»


Регистрация: 2.08.2013 [жалоба]
№13 Написал: Ssakoll2 Столица Российской Империи (Сегодня, 15:23) #
  • -1
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Коляс
Цитата: PanoV
Да там даже думать не надо было, подбегаешь и бьешь с лета в угол, само напрашивалось, что за скачки с мячом. Мяч скачет и он вокруг него, как баран.

Типичный российский футболёр, они мяча боятся. Перед обработкой навеса минимум два раза мяч по земле прыгнет.

Мяч прыгал от газона в одном ему известном направлении.
Регистрация: 28.01.2016 [жалоба]
№12 Написал: robinzen Санкт_Петербург (Сегодня, 15:21) #
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Болеет за:
«Зенит»
А мне сдается, что в нашей стране у лидеров футбола вообще должно на базе быть несколько "специальных" полей. Искусственное поле, поле-огород, поле с высокой травой, поле-болото, и т.п. Это в дополнение к классным полям. Тогда можно будет моделировать игру на конкретном выезде. У нас слишком разные поля везде и слишком велика по ним разница... в ощущениях.


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По жизни свинка предназначена для забоя. Не в курсе - только само животное.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
№11 Написал: Ssakoll2 Столица Российской Империи (Сегодня, 15:21) #
  • -1
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Болеет за:
«Зенит»
А у Мамманы тем временем кресты....
Слава нашим весенним огородам!!!
Регистрация: 28.01.2016 [жалоба]
№10 Написал: Коляс Благовещенск (Сегодня, 14:53) #
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Болеет за:
ЦСКА
Цитата: PanoV
Да там даже думать не надо было, подбегаешь и бьешь с лета в угол, само напрашивалось, что за скачки с мячом. Мяч скачет и он вокруг него, как баран.

Типичный российский футболёр, они мяча боятся. Перед обработкой навеса минимум два раза мяч по земле прыгнет.
Регистрация: 12.02.2014 [жалоба]
№9 Написал: ржд гуд саратов (Сегодня, 14:53) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
PanoV,
Да, Ионов - известная зажигалка! Как та дешёвая зажигалка из супермаркета, которая в любой ответственный момент может чиркнуть вхолостую.
Или, парень, Зенит за своих принял?
Регистрация: 30.11.2013 [жалоба]
№8 Написал: Clover (Сегодня, 14:17) #
  • -2
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online

Иначе говоря, взад, запитер smile


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Клевер в норме ТРЕХлистный... Болоту - 3-1... Котловану - 3-0...
Регистрация: 15.02.2018 [жалоба]
№7 Написал: Седой Россия (Сегодня, 12:48) #
  • +1
  •  (15)
Болеет за:
ЦСКА
Правильно, нефиг верить в мифы. Нет такого понятия, просто, когда у команды исполнители высокого класса, то эта команда, почти всегда играет технично


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http://cskamoskva.ru/
Регистрация: 16.08.2008 [жалоба]
№6 Написал: GS Москва (Сегодня, 12:47) #
  • +5
  •  (13)

Цитата: PanoV
Вот как, блеать, профессиональный футболист не может подстроиться под мяч, скачущий перед ним?

Какие есть. Вот Самедов вчерась тоже в наполовину пустые ворота попасть не мого.
Регистрация: 22.09.2009 [жалоба]
№5 Написал: _SHIGA_ СССР (Сегодня, 12:31) #
  • +2
  •  (18)
online
Болеет за:
«Спартак»
Валераверим до матча со Спартаком! smirk
чувствую попьет крови нам этот матч(( bowtie

п.с а Ионову дай писды.. счет 3-0 минимум должен быть..бомжи сейчас просто никакие..


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зенито-ленинградские педрилы!
Регистрация: 1.02.2018 [жалоба]
№4 Написал: nami-sv (Сегодня, 12:20) #
  • -19
  •  (29)
Болеет за:
«Спартак»
Ты,Валера,не Бесков и потому тебе не дано.Что ты строил в Спартаке мы видели.Кариокай дальше...подальше.
Регистрация: 9.08.2015 [жалоба]
№3 Написал: PanoV СПб (Сегодня, 12:19) #
  • +1
  •  (11)
online
Болеет за:
«Локомотив»
dimon_1973,
Да там даже думать не надо было, подбегаешь и бьешь с лета в угол, само напрашивалось, что за скачки с мячом. Мяч скачет и он вокруг него, как баран.


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Мне нужен раб, который будет чистить мне мандарины
Регистрация: 30.04.2009 [жалоба]
№2 Написал: dimon_1973 ULMM (Сегодня, 12:07) #
  • +13
  •  (19)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: PanoV
Вот как, блеать, профессиональный футболист не может подстроиться под мяч, скачущий перед ним?

я тоже офигел...и вот этому кренделю надо платить миллионы? уверен, что в той же ростовской области найдутся парни, которые могут как минимум не хуже, причем за совсем другую зарплату. а потом удивляются почему денег в клубах не хватает....
Регистрация: 8.02.2011 [жалоба]
№1 Написал: PanoV СПб (Сегодня, 11:59) #
  • +15
  •  (23)
online
Болеет за:
«Локомотив»
С такими исполнителями куй построишь.
Ионов один чего стоит. Вот как, блеать, профессиональный футболист не может подстроиться под мяч, скачущий перед ним? Может у него с координацией проблемы? С ориентированием в пространстве?


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Мне нужен раб, который будет чистить мне мандарины
Регистрация: 30.04.2009 [жалоба]
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