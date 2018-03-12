Валерий Карпин: да забудьте уже про спартаковский футбол!

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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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12:35
Дмитрий Сенников: "Зенит" потерял конструктив в игре, в матче с "Ростовом" действовал примитивно (2)
Дмитрий Сенников: "Зенит" потерял конструктив в игре, в матче с "Ростовом" действовал примитивно (2)
11:16
Джейми Каррагера могут уволить со Sky Sports за плевок в сторону 14-летней болельщицы "МЮ" (4)
Джейми Каррагера могут уволить со Sky Sports за плевок в сторону 14-летней болельщицы "МЮ" (4)
09:52
Игорь Гамула: Манчини оставил Кокорина в запасе из-за его комментария после матча с "Лейпцигом"? (4)
Игорь Гамула: Манчини оставил Кокорина в запасе из-за его комментария после матча с "Лейпцигом"? (4)
07:59
Мубарак Буссуфа: если не нацеливаться на выход в плей-офф ЧМ-2018, лучше вообще никуда не ездить
Мубарак Буссуфа: если не нацеливаться на выход в плей-офф ЧМ-2018, лучше вообще никуда не ездить
00:48
"Интер" и "Наполи" голов не забили (1)
"Интер" и "Наполи" голов не забили (1)
Вчера, 23:44
Антонио Рюдигер может не сыграть с "Барселоной"
Антонио Рюдигер может не сыграть с "Барселоной"
Вчера, 23:15
Тимофей Калачев: Оздоев не самый техничный футболист, пусть не рассказывает про газон (16)
Тимофей Калачев: Оздоев не самый техничный футболист, пусть не рассказывает про газон (16)
Вчера, 23:03
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Георгий Джикия: "Спартак" станет чемпионом! (20)
Вчера, 23:01
"Вильярреал" обыграл "Лас-Пальмас"
"Вильярреал" обыграл "Лас-Пальмас"
Вчера, 22:50
Никола Максимович: хочу провести матч с Бразилией на "Спартаке", теперь это мой стадион (4)
Никола Максимович: хочу провести матч с Бразилией на "Спартаке", теперь это мой стадион (4)
Вчера, 22:49
"Спартак" – "СКА-Хабаровск": фоторепортаж матча
"Спартак" – "СКА-Хабаровск": фоторепортаж матча
Вчера, 22:08
Гаджи Гаджиев: в отличие от матча «Спартака» и «СКА», было незаметно, что «Зенит» превосходит «Ростов» по потенциалу (10)
Гаджи Гаджиев: в отличие от матча «Спартака» и «СКА», было незаметно, что «Зенит» превосходит «Ростов» по потенциалу (10)
Вчера, 22:08
Денис Глушаков: когда Фернандо забил, то вспомнил, что уже видел такой красивый гол (видео) (2)
Денис Глушаков: когда Фернандо забил, то вспомнил, что уже видел такой красивый гол (видео) (2)
Вчера, 22:04
Андрей Червиченко: на своём поле спартаковцы должны были убирать хабаровчан ещё в первом тайме с разрывом в два-три мяча (10)
Андрей Червиченко: на своём поле спартаковцы должны были убирать хабаровчан ещё в первом тайме с разрывом в два-три мяча (10)
Валерий Карпин: да забудьте уже про спартаковский футбол!
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин заявил, что не будет пытаться прививать команде "спартаковский футбол".
"Да забудьте уже про спартаковский футбол! Будем ставить здесь ростовский футбол. Главное, чтобы наша игра приносила результат. Сейчас нам не до зрелищ, нужны очки", - передает слова Карпина RT.
"Да забудьте уже про спартаковский футбол! Будем ставить здесь ростовский футбол. Главное, чтобы наша игра приносила результат. Сейчас нам не до зрелищ, нужны очки", - передает слова Карпина RT.
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