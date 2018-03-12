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Аарон Оланаре: русский язык звучит очень смешно и в то же время красиво

Нигерийский легионер "Амкара" Аарон Оланаре высказал свое мнение о звучании русского языка.

"Мне нравится русский язык. Я его не понимаю, но мне очень нравится слушать, как он звучит. Он звучит очень смешно и в то же время красиво.

Какие-то простые вещи я уже понимаю. Знаю приветствие, другие простые выражения: "Как дела? Нормально". Честно говоря, нет такого, чтобы я сел и начал учить русский. Может быть, это произойдёт, если будет сильная потребность", - цитирует Оланаре пресс-служба"Амкара".
Теги: Оланаре Амкар
Сегодня, 13:34
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№4 Написал: ржд гуд саратов (Сегодня, 15:28) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
А зачем тебе русский язык при такой-то игре?! Тебе какой-нибудь другой, например, арабский учить стоит, если агентам получится арабов уговорить , что ты в футбол играть умеешь...
Регистрация: 30.11.2013 [жалоба]
№3 Написал: СТАРЫЙ СПАРТАЧ Россия, Владимир (Сегодня, 14:26) #
  • -1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
ты слышай, слушай Аарон и учи, учи и учи!!! закончешь карьеру, станешь агентом, будешь талантов из африки к нам в Россию привозить! а не выучишь, вернешься обратно в Нигерию, придется за бананами на пальму лазать, что бы прожить!
Регистрация: 23.03.2009 [жалоба]
№2 Написал: igorspartak Тверь (Сегодня, 14:10) #
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
смешно это твоя игра


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Вера.Россия и "Спартак"
Регистрация: 7.02.2012 [жалоба]
№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 13:41) #
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  •  (5)
online
Болеет за:
ЦСКА
если будет сильная потребность

находиться не первый год на контракте в России - это не потребность?)
пора бы, Аарон. Да и выучить пару фраз за такое время...маловато все таки
и вообще говорят, что по факту учить проще, нежели чем по учебникам


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
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