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Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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Юрий Гаврилов: штрафной в ворота "СКА-Хабаровск" был спорный
Чемпион СССР в составе «Спартака» Юрий Гаврилов в интервью корреспонденту Rusfootball.info Виктории Яковлевой выразил мнение, что вся борьба за чемпионский титул еще впереди, а также отметил, что штрафной в ворота хабаровского СКА, после которого «Спартак» забил гол, вызывает сомнения.
- И «Спартак», и ЦСКА в принципе вполне могут догнать лидирующий «Локомотив». Я даже не исключаю, что «Зенит» может. Ведь «Спартак» уже и с ЦСКА, и с «Зенитом» сыграл — у него относительно благоприятный календарь. А «Локомотиву» еще предстоит встреча с петербургской командой, - сказал Гаврилов. - Даже если «Локомотив» выиграет матч с «Уралом», все равно останется в досягаемости трех игр. Поэтому все возможно.
- Чего ожидаете от игры железнодорожников с «Уралом»?
- Думаю, что москвичи должны выиграть в Екатеринбурге. Только если, может быть, поле подведет — а так, думаю, что по мастерству «Локомотив» должен иметь преимущество.
- Что, на ваш взгляд, происходит с «Зенитом»? Команда Роберто Манчини за восемь дней взяла всего два очка в чемпионате страны и потерпела поражение в матче Лиги Европы. Кризис?
- Не думаю, что кризис. Просто бывают такие игры, где непростые соперники. Матч на матч вообще порой не приходится. Сейчас все на поле сваливают, что в Ростове не совсем подходящий газон — возможно, здесь у них были какие-то неудобства. А вообще-то поле одинаковое для всех...
- Ожидали, что в матче со «Спартаком» так долго продержится «СКА-Хабаровск» и что красно-белые решат исход встречи только на последней минуте?
- Ну, уже все шло к тому, что должна быть ничья. Не знаю, считаю, что спорный штрафной судья дал... Не знаю, может быть, где-то усмотрел толчок — мне трудно сказать, что конкретно произошло. Повезло, можно сказать. Хорошо, что так. Если бы вничью игра закончилась, было бы гораздо хуже.
- И «Спартак», и ЦСКА в принципе вполне могут догнать лидирующий «Локомотив». Я даже не исключаю, что «Зенит» может. Ведь «Спартак» уже и с ЦСКА, и с «Зенитом» сыграл — у него относительно благоприятный календарь. А «Локомотиву» еще предстоит встреча с петербургской командой, - сказал Гаврилов. - Даже если «Локомотив» выиграет матч с «Уралом», все равно останется в досягаемости трех игр. Поэтому все возможно.
- Чего ожидаете от игры железнодорожников с «Уралом»?
- Думаю, что москвичи должны выиграть в Екатеринбурге. Только если, может быть, поле подведет — а так, думаю, что по мастерству «Локомотив» должен иметь преимущество.
- Что, на ваш взгляд, происходит с «Зенитом»? Команда Роберто Манчини за восемь дней взяла всего два очка в чемпионате страны и потерпела поражение в матче Лиги Европы. Кризис?
- Не думаю, что кризис. Просто бывают такие игры, где непростые соперники. Матч на матч вообще порой не приходится. Сейчас все на поле сваливают, что в Ростове не совсем подходящий газон — возможно, здесь у них были какие-то неудобства. А вообще-то поле одинаковое для всех...
- Ожидали, что в матче со «Спартаком» так долго продержится «СКА-Хабаровск» и что красно-белые решат исход встречи только на последней минуте?
- Ну, уже все шло к тому, что должна быть ничья. Не знаю, считаю, что спорный штрафной судья дал... Не знаю, может быть, где-то усмотрел толчок — мне трудно сказать, что конкретно произошло. Повезло, можно сказать. Хорошо, что так. Если бы вничью игра закончилась, было бы гораздо хуже.
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