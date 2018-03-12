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Юрий Гаврилов: штрафной в ворота "СКА-Хабаровск" был спорный

Юрий Гаврилов: штрафной в ворота "СКА-Хабаровск" был спорныйЧемпион СССР в составе «Спартака» Юрий Гаврилов в интервью корреспонденту Rusfootball.info Виктории Яковлевой выразил мнение, что вся борьба за чемпионский титул еще впереди, а также отметил, что штрафной в ворота хабаровского СКА, после которого «Спартак» забил гол, вызывает сомнения.

- И «Спартак», и ЦСКА в принципе вполне могут догнать лидирующий «Локомотив». Я даже не исключаю, что «Зенит» может. Ведь «Спартак» уже и с ЦСКА, и с «Зенитом» сыграл — у него относительно благоприятный календарь. А «Локомотиву» еще предстоит встреча с петербургской командой, - сказал Гаврилов. - Даже если «Локомотив» выиграет матч с «Уралом», все равно останется в досягаемости трех игр. Поэтому все возможно.

- Чего ожидаете от игры железнодорожников с «Уралом»?

- Думаю, что москвичи должны выиграть в Екатеринбурге. Только если, может быть, поле подведет — а так, думаю, что по мастерству «Локомотив» должен иметь преимущество.

- Что, на ваш взгляд, происходит с «Зенитом»? Команда Роберто Манчини за восемь дней взяла всего два очка в чемпионате страны и потерпела поражение в матче Лиги Европы. Кризис?

- Не думаю, что кризис. Просто бывают такие игры, где непростые соперники. Матч на матч вообще порой не приходится. Сейчас все на поле сваливают, что в Ростове не совсем подходящий газон — возможно, здесь у них были какие-то неудобства. А вообще-то поле одинаковое для всех...

- Ожидали, что в матче со «Спартаком» так долго продержится «СКА-Хабаровск» и что красно-белые решат исход встречи только на последней минуте?

- Ну, уже все шло к тому, что должна быть ничья. Не знаю, считаю, что спорный штрафной судья дал... Не знаю, может быть, где-то усмотрел толчок — мне трудно сказать, что конкретно произошло. Повезло, можно сказать. Хорошо, что так. Если бы вничью игра закончилась, было бы гораздо хуже.
Теги: Гаврилов Спартак
Сегодня, 14:21
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11
(1)
№11 Написал: sssh53 Москва (Сегодня, 15:40) #
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Слова - поле одинаковое для всех - оправдание антифутбола. Выпусти Барселону на этот кусок глины и они бы ничего не сделали. Ну может только Месси травмировали. Странно слышать подобные слова от такого техничного игрока,как Гаврилов. Чем хуже поле, тем ниже шансы техничных команд и выше примитивных костоломов.
Регистрация: 23.09.2008 [жалоба]
№10 Написал: Батька (Сегодня, 15:33) #
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online

Цитата: kraf
Странно слышать. Гаврилов хоть и имеет происхождение Динамовское, но спартаковец до мозга костей. И мне кажется, что для него куда важнее безоговорочная победа своей команды. Победа, в которой нет никаких сомнений.
По мне так он прав.

Про Ростов, Рубин, тот же СКА вспомни ... везде вы вылезали на 90+ минуте еле еле с придуманного стандарта - навеса .... и нормально 9-12 очков так взяли в этом чемпионате только .... ничего все хорошо, сомнений нет ? правда ??
Регистрация: 9.09.2016 [жалоба]
№9 Написал: ржд гуд саратов (Сегодня, 15:17) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Опять журналюга жареную фразу из интервью радостно выкопал и в заголовок вывел!
Да таким тупым командам-аффтобусам хоть десять таких штрафных назначь, все равно не воспользуются, а тут гол-красавец, гол-украшение матча!
А говнистым языкам из города гнилых болот и туманофф (зенитовцам СССР) - привет пламенный: как сформировали за полвека ущербную психологию середнячка и аутсайдера, так, несмотря на свалившееся на голову народное достояние, так и остались Крыловскими Моськами, норовящими всё время тяпнуть за пятку представителей народной команды !

Запомните, господа бомжи! Титул Народной команды невозможно купить за счёт ден.знаков "Народного достояния"!
Регистрация: 30.11.2013 [жалоба]
№8 Написал: kraf г. Новосибирск (Сегодня, 15:03) #
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Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: кандид
Цитата: yuri
мастер не соврет.

Спорный эпизод , сказал Ю. Гаврилов . Трактуется , в пользу наступающей команды .

Странно слышать. Гаврилов хоть и имеет происхождение Динамовское, но спартаковец до мозга костей. И мне кажется, что для него куда важнее безоговорочная победа своей команды. Победа, в которой нет никаких сомнений.
По мне так он прав.
Помню победу Локо в Перми 4:3 и принимаю ее с большим сомнением. По первому тайму летели безоговорочно 0:3, два очень сомнительных пенальти, скомканная игра Амкара и вот победа... будь она неладна...
Регистрация: 3.06.2014 [жалоба]
№7 Написал: зенитовец СССР (Сегодня, 14:59) #
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Цитата: pikaldi
Что все доеб...ись до штрафного ? А если другие игры посмотреть , там все ровно что ли

Да потому что этот штрафной фк говно, как по заказу, вытянул наверх, а хабаровских опустил. Не прикидывайся более дебильным, чем ты есть на самом деле.
Регистрация: 22.08.2008 [жалоба]
№6 Написал: yuri спб (Сегодня, 14:57) #
  • -1
  •  (1)

Цитата: кандид
Спорный эпизод , сказал Ю. Гаврилов . Трактуется , в пользу наступающей команды .

Да не против. так бывает что судья симпатизирует команде что весь матч бьется лбом об стену и дает ей шанс , последний.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№5 Написал: Брюзга Рязань (Сегодня, 14:54) #
  • +1
  •  (3)

Юра, ты бы лучше ЖК Промесу оценил. Задолбали вы выискивать блох. sunglasses
Регистрация: 6.10.2009 [жалоба]
№4 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 14:53) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
"Мне трудно сказать что произошло, но СЧИТАЮ штрафной спорный", понаучились у америкосов таким оборотам речи типа"у нас нет доказательств, но такое может быть".
Регистрация: 20.03.2014 [жалоба]
№3 Написал: pikaldi voronezh (Сегодня, 14:43) #
  • -3
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Что все доеб...ись до штрафного ? А если другие игры посмотреть , там все ровно что ли
Регистрация: 25.01.2016 [жалоба]
№2 Написал: кандид Млечный путь (Сегодня, 14:41) #
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: yuri
мастер не соврет.

Спорный эпизод , сказал Ю. Гаврилов . Трактуется , в пользу наступающей команды .
Регистрация: 29.09.2016 [жалоба]
№1 Написал: yuri спб (Сегодня, 14:33) #
  • -1
  •  (5)

мастер не соврет.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
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