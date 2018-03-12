Ведран Чорлука - в стартовом составе "Локомотива" на матч с "Уралом"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин определился со стартовым составом на матч 22-го тура РФПЛ против "Урала".Коченков – Рыбус, Кверквелия, Чорлука, Лысов – И. Денисов, Коломейцев – Фернадеш, Ал. Миранчук, Ан. Миранчук – Эдер.Годзюр – Кулаков, Емельянов, Балажиц, Данцев – Бумаль – Димитров, Бикфалви, Егорычев, Эль-Кабир – Ильин.