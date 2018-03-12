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Как сыграют "Локомотив" и "Урал"?
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Ведран Чорлука - в стартовом составе "Локомотива" на матч с "Уралом"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин определился со стартовым составом на матч 22-го тура РФПЛ против "Урала".

"Локомотив": Коченков – Рыбус, Кверквелия, Чорлука, Лысов – И. Денисов, Коломейцев – Фернадеш, Ал. Миранчук, Ан. Миранчук – Эдер.

"Урал": Годзюр – Кулаков, Емельянов, Балажиц, Данцев – Бумаль – Димитров, Бикфалви, Егорычев, Эль-Кабир – Ильин.
Сегодня, 16:28
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№2 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 16:42) #
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Болеет за:
«Спартак»
Урал почти ничего не дал сделать цска в Москве, немного не повезло ,залетел шальной мячик.
Дома по статистике почти не проигрывает, а что ,а вдруг сдюжат ?
Регистрация: 2.02.2012 [жалоба]
№1 Написал: pfkegjbl 2 Мценск (Сегодня, 16:41) #
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Болеет за:
«Локомотив»
Состав конечно пипец. Тяжело будет выиграть. Гиля не в форме походу, у Игнатьева, Ари, Фарфана травмы. Надеюсь Кверквелия и Чорлука надежно хоть сыграют.

Надо было брать Караваева. Игнатьев травмировался и вообще справа некому выйти.


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Never cared for what they do
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Регистрация: 3.05.2012 [жалоба]
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