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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Сопротивления "Локомотив" не заметил. Уверенная победа лидера над "Уралом"
Возглавляющие турнирную таблицу "железнодорожники" одержали очередную победу и не позволили другим московским клубам ЦСКА и "Спартаку" сократить отставание. О том, как Сёмин и команда сделали ещё один маленький шажок к чемпионству - материал Rusfootball.info
Завершая в Екатеринбурге
В заключительном матче 22-го тура встречались лидер чемпионата московский "Локомотив", в прошлом туре сыгравший нулевую ничью со "Спартаком", и "Урал", который не может победить с октября прошлого года. В результате таких невесёлых результатов команда Тарханова опустилась к зоне стыковых матчей, поэтому очки команде из Екатеринбурга были очень нужны. Правда, требовались они и москвичам - для того, чтобы не позволить "Спартаку" и ЦСКА сократить отрыв.
Мгновенный момент
"Урал", стараясь поймать москвичей в тот момент, когда они только привыкали к ужасному газону Екатеринбурга, сразу же понёсся вперёд и в первые пару минут чуть было не открыл счёт. Антон Коченков, подменявший в этой встрече Гильерме, выручил своих партнёров и себя самого - несколькими секундами раньше он же не очень уверенно сыграл на выходе - после удара уральского голландца Эль Кабира. Как выяснилось через считанные минуты, момент этот был очень важен. Из-за него встреча могла пойти по совершенно иному сценарию.
Мира - раз
Пережив стартовые минуты, "Локомотив" накатывал уже сам. Всё больше левым флангом, через Фернандеша, правда, через средний пас, через забросы - мельчить на поле, на котором мяч дробится так, что его тяжело вести, комбинации плести несподручно. Правда, не сказать, что это было очень нетипично для "Локо", - команда Семина предпочитает пути попроще, да побыстрее, без лишних задержек в центре поля и долгих розыгрышей.
С левого фланга пришёл и быстрый гол. Алексей Миранчук бахнул издалека, Годзюр с трудом, но справился. А вот на добивании с линии штрафной уже был точен Миранчук Антон. Опорники хозяев в этом эпизоде, которым и стоило работать в этой зоне, подбирая отскоки, торчали внутри штрафной площади, а ближайшие полузащитники не успели помешать бьющему: Эрик Бикфалви неторопливо опускался к штрафной, а Эль Кабир, бросаясь, не успел заблокировать выстрел.
Ману - два
Ещё через пару минут преимущество "Локомотива" стало ещё солидней. В борьбе за мяч внутри штрафной площади Балажиц слишком усердно обнимал Эдера, так что тот рухнул на газон, а Москалёв поставил одиннадцатиметровый. Фернандеш спокойно его реализовал.
Для "Локомотива" это были идеальные условия. Можно было играть именно так, как "железнодорожникам" удобно. Не забирать себе мяча, не идти большими силами в атаку, просто ждать своих моментов, действуя впереди, когда появляются зоны, и лишний раз не рисковать.
За треть тайма решился исход
Оставшееся в первом тайме время "Локомотив" действовал именно так, как и следовало ожидать. Больше дорожил мячом, чем продвижением вперёд, много вхолостую его катал и никуда не торопился. Если атаковал "Урал", что случалось, конечно, чаще, москвичи предлагали к его услугам, наверное, лучшую оборону чемпионата. А тут ещё и вся команда сфокусирована, по большому счёту, только на разрушении, так что абсолютно неудивительно, что много моментов у хозяев не было. Случился под конец тайма только один, сделанный Бикфалви, но его запорол подававший год назад смелые надежды Ильин.
Сушка по-Семински
После перерыва игра продолжалась примерно в таком же ключе. "Урал" безуспешно пытался взломать оборону "красно-зелёных", последние же довольно спокойно оборонялись, редко перебирались за центр поля, да и там оказывались лишь для того, чтобы дать защитникам перерыв, зацепиться за мяч. "Урал", если и добирался до штрафной площади, неизменно всё портил - то хозяева нарушали правила, то ошибались даже в достаточно простых действиях. Коченкову пришлось всего лишь раз или два вступить в игру, да и то - моменты были далеко не явно голевыми.
"Локо" не пропустил
Хозяев не хватило даже на то, чтоб счёт размочить, - встреча закончилась с тем же счётом, с которым заканчивался и первый тайм. Да и моментов у команды Тарханова практически не было. Вспоминался только удар с выгодной позиции Эль Кабира. Но здесь Коченкову даже не пришлось вступать в игру, - голландец промазал.
Сёмин был настолько уверен в результате, что на последние тридцать секунд встречи выпустил на поле легенду нашего футбола Бориса Ротенберга. Против него у хозяев совсем уж не было шансов. "Локомотив" победил и сделал это чрезвычайно уверенно и солидно.
Голы: Антон Миранчук, 12, Фернандеш, 16 (пен.)
"Урал": Годзюр, Кулаков, Емельянов, Балажиц, Данцев, Бумаль, Димитров (Чантурия, 63), Бикфалви, Егорычев (Фидлер, 70), Эль-Кабир, Ильин.
"Локомотив": Коченков, Рыбус, Кверквелия, Чорлука, Лысов, И. Денисов, Коломейцев, Фернадеш (Ротенберг, 90+1), Ал. Миранчук, Ан. Миранчук, Эдер (Тарасов, 85).
Предупреждения: Лысов, 43, Емельянов, 57, Балажиц, 58, Кверквелия, 64, Бумаль, 68
Григорий Калёнов, Rusfootball.info
Завершая в Екатеринбурге
В заключительном матче 22-го тура встречались лидер чемпионата московский "Локомотив", в прошлом туре сыгравший нулевую ничью со "Спартаком", и "Урал", который не может победить с октября прошлого года. В результате таких невесёлых результатов команда Тарханова опустилась к зоне стыковых матчей, поэтому очки команде из Екатеринбурга были очень нужны. Правда, требовались они и москвичам - для того, чтобы не позволить "Спартаку" и ЦСКА сократить отрыв.
Мгновенный момент
"Урал", стараясь поймать москвичей в тот момент, когда они только привыкали к ужасному газону Екатеринбурга, сразу же понёсся вперёд и в первые пару минут чуть было не открыл счёт. Антон Коченков, подменявший в этой встрече Гильерме, выручил своих партнёров и себя самого - несколькими секундами раньше он же не очень уверенно сыграл на выходе - после удара уральского голландца Эль Кабира. Как выяснилось через считанные минуты, момент этот был очень важен. Из-за него встреча могла пойти по совершенно иному сценарию.
Мира - раз
Пережив стартовые минуты, "Локомотив" накатывал уже сам. Всё больше левым флангом, через Фернандеша, правда, через средний пас, через забросы - мельчить на поле, на котором мяч дробится так, что его тяжело вести, комбинации плести несподручно. Правда, не сказать, что это было очень нетипично для "Локо", - команда Семина предпочитает пути попроще, да побыстрее, без лишних задержек в центре поля и долгих розыгрышей.
С левого фланга пришёл и быстрый гол. Алексей Миранчук бахнул издалека, Годзюр с трудом, но справился. А вот на добивании с линии штрафной уже был точен Миранчук Антон. Опорники хозяев в этом эпизоде, которым и стоило работать в этой зоне, подбирая отскоки, торчали внутри штрафной площади, а ближайшие полузащитники не успели помешать бьющему: Эрик Бикфалви неторопливо опускался к штрафной, а Эль Кабир, бросаясь, не успел заблокировать выстрел.
Ману - два
Ещё через пару минут преимущество "Локомотива" стало ещё солидней. В борьбе за мяч внутри штрафной площади Балажиц слишком усердно обнимал Эдера, так что тот рухнул на газон, а Москалёв поставил одиннадцатиметровый. Фернандеш спокойно его реализовал.
Для "Локомотива" это были идеальные условия. Можно было играть именно так, как "железнодорожникам" удобно. Не забирать себе мяча, не идти большими силами в атаку, просто ждать своих моментов, действуя впереди, когда появляются зоны, и лишний раз не рисковать.
За треть тайма решился исход
Оставшееся в первом тайме время "Локомотив" действовал именно так, как и следовало ожидать. Больше дорожил мячом, чем продвижением вперёд, много вхолостую его катал и никуда не торопился. Если атаковал "Урал", что случалось, конечно, чаще, москвичи предлагали к его услугам, наверное, лучшую оборону чемпионата. А тут ещё и вся команда сфокусирована, по большому счёту, только на разрушении, так что абсолютно неудивительно, что много моментов у хозяев не было. Случился под конец тайма только один, сделанный Бикфалви, но его запорол подававший год назад смелые надежды Ильин.
Сушка по-Семински
После перерыва игра продолжалась примерно в таком же ключе. "Урал" безуспешно пытался взломать оборону "красно-зелёных", последние же довольно спокойно оборонялись, редко перебирались за центр поля, да и там оказывались лишь для того, чтобы дать защитникам перерыв, зацепиться за мяч. "Урал", если и добирался до штрафной площади, неизменно всё портил - то хозяева нарушали правила, то ошибались даже в достаточно простых действиях. Коченкову пришлось всего лишь раз или два вступить в игру, да и то - моменты были далеко не явно голевыми.
"Локо" не пропустил
Хозяев не хватило даже на то, чтоб счёт размочить, - встреча закончилась с тем же счётом, с которым заканчивался и первый тайм. Да и моментов у команды Тарханова практически не было. Вспоминался только удар с выгодной позиции Эль Кабира. Но здесь Коченкову даже не пришлось вступать в игру, - голландец промазал.
Сёмин был настолько уверен в результате, что на последние тридцать секунд встречи выпустил на поле легенду нашего футбола Бориса Ротенберга. Против него у хозяев совсем уж не было шансов. "Локомотив" победил и сделал это чрезвычайно уверенно и солидно.
Чемпионат России
22 тур
"Урал" - "Локомотив" 0:2
22 тур
"Урал" - "Локомотив" 0:2
Голы: Антон Миранчук, 12, Фернандеш, 16 (пен.)
"Урал": Годзюр, Кулаков, Емельянов, Балажиц, Данцев, Бумаль, Димитров (Чантурия, 63), Бикфалви, Егорычев (Фидлер, 70), Эль-Кабир, Ильин.
"Локомотив": Коченков, Рыбус, Кверквелия, Чорлука, Лысов, И. Денисов, Коломейцев, Фернадеш (Ротенберг, 90+1), Ал. Миранчук, Ан. Миранчук, Эдер (Тарасов, 85).
Предупреждения: Лысов, 43, Емельянов, 57, Балажиц, 58, Кверквелия, 64, Бумаль, 68
Григорий Калёнов, Rusfootball.info
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