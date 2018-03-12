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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Михаил Лысов: тяжело играть на таком поле
Нападающий "Локомотива" Михаил Лысов в перерыве матча 22-го тура чемпионата России против "Урала" отметил, что тяжело играть на поле "СКБ-Банк Арена".
"Тяжело играть на таком поле, но все в одинаковых условиях. Команды пытаются играть в футбол", – сказал Лысов в эфире телеканала "Наш футбол".
"Тяжело играть на таком поле, но все в одинаковых условиях. Команды пытаются играть в футбол", – сказал Лысов в эфире телеканала "Наш футбол".
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