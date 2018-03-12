Михаил Лысов: тяжело играть на таком поле

Нападающий "Локомотива" Михаил Лысов в перерыве матча 22-го тура чемпионата России против "Урала" отметил, что тяжело играть на поле "СКБ-Банк Арена"."Тяжело играть на таком поле, но все в одинаковых условиях. Команды пытаются играть в футбол", – сказал Лысов в эфире телеканала "Наш футбол".