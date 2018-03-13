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Оливер Кан: Акинфеев может стать лучшим вратарем мира

Бывший вратарь "Баварии" и сборной Германии Оливер Кан высказал свое отношение к голкиперу ЦСКА и сборной России Игорю Акинфееву.

"Выделить из российской школы вратарей могу только Игоря Акинфеева. Я много лет назад пророчил, что он может стать лучшим вратарем мира, так как у него есть все качества для этого. Но, к сожалению, ему пока не удалось реализовать весь свой потенциал.

У Акинфеева не совсем получается выйти на более высокий уровень. Ожидания от игры Игоря на больших международных турнирах пока не оправдались - я ждал от него большего.

Насколько помню, у Акинфеева всегда были маленькие ошибки. Эти ошибки чаще всего имеют психологический оттенок, нежели физический. Физические качества у него в полном порядке, как у вратаря высокого уровня. Считаю, что у него еще есть шанс вписать свое имя в историю. Для этого он должен безукоризненно отыграть на ЧМ-2018", - передают слова Кана Известия
Теги: Кан Акинфеев
Сегодня, 08:54
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№1 Написал: Пчёл... (Сегодня, 08:57) #
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ну ок стал лучшим вратарем лч... с пожизненным рекордом... и погонялом рукажоп...
Регистрация: 15.01.2017 [жалоба]
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