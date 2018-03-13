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Гаджи Гаджиев: может, Якубко в хороших отношениях с кем-то, кто был недоволен моим уходом из "Амкара"

Экс-наставник "Амкара" Гаджи Гаджиев прокомментировал слова Мартина Якубко, который назвал его самым слабым тренером.

"Связь с ним не поддерживаю, но знаю, что "Амкар" с ним на связи. Не знаю, почему Мартин решил выступить. Может быть, он в хороших отношениях с кем-то, кто был недоволен моим уходом из клуба. Принципиальных разногласий с ним не было.

Он так считает – ну и на здоровье. Взаимоотношения игрока и тренера – это всегда вопрос того, играет футболист или нет. А уровень тренера определяется тем, может он поднять уровень футболистов или нет. У меня, как мне кажется, многие стали играть лучше.

Это жизнь. Кто-то за кого-то, кто-то против. Как сказал Омар Хайям: "Вином любви смягчай неправды жизни", – передает слова Гаджиева "Sport24".
Теги: Гаджиев Амкар
Сегодня, 10:57
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