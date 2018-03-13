Габи - о Гризманне: "Атлетико" не у каждого в сердце

Полузащитник "Атлетико" Габи Фернандес высказался относительно возможного ухода из команды форварда Антуана Гризманна."Он особенный для нашей команды, его любят в раздевалке. Антуан показывает более высокий уровень, чем другие игроки. Если он сменит клуб, мы будем уважать его решение.Нельзя же требовать от всех верности "Атлетико", этот клуб не у каждого в сердце. Но пока Гризманн с нами, он защищает цвета "Атлетико", - передает слова Габи Sport.es.