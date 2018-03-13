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Габи - о Гризманне: "Атлетико" не у каждого в сердце

Полузащитник "Атлетико" Габи Фернандес высказался относительно возможного ухода из команды форварда Антуана Гризманна.

"Он особенный для нашей команды, его любят в раздевалке. Антуан показывает более высокий уровень, чем другие игроки. Если он сменит клуб, мы будем уважать его решение.

Нельзя же требовать от всех верности "Атлетико", этот клуб не у каждого в сердце. Но пока Гризманн с нами, он защищает цвета "Атлетико", - передает слова Габи Sport.es.
Теги: Атлетико Габи Гризманн
Сегодня, 11:58
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№1 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 13:03) #
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Для барсы это будет супер трансфер
Регистрация: 27.07.2016 [жалоба]
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