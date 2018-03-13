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Александр Мостовой: в Каррагера я не плевал

Бывший хавбек "Сельты" Александр Мостовой прокомментировал слова экс-защитника "Ливерпуля" Джейми Каррагера, который ранее заявил, что россиянин плюнул в него в матче Кубка УЕФА в 1998 году.

"Я, конечно, помню этот матч. После того, как Каррагер где-то сказал об этом, я специально нашёл запись, этот момент. Когда я забил гол, в порыве страсти начал искать его на поле, потому что он играл против меня грубо.

Джейми лежал или на коленях стоял где-то в штрафной. Я подбежал к нему и сказал, мол, вот, получи. Но никто ни в кого не плевал. Тем более, я!

Что касается той ситуации, в которой он сейчас оказался, то его спровоцировали. Всегда привожу простой пример: к тебе подошли и начали оскорблять, ты что будешь делать? Скажешь спасибо? Он же ничего не кинул, не вышел из машины. Тем более, что его оскорбляли", - передает слова Мостового "Чемпионат".
Теги: Мостовой
Сегодня, 12:17
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(1)
№3 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 12:31) #
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Жарко было, поливал наверное? blush
Регистрация: 2.02.2012 [жалоба]
№2 Написал: PanoV СПб (Сегодня, 12:27) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Локомотив»
А надо было, как выяснилось.


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Мне нужен раб, который будет чистить мне мандарины
Регистрация: 30.04.2009 [жалоба]
№1 Написал: алера Ничейный россия (Сегодня, 12:20) #
  • -4
  •  (4)

Забрызгал соплями,понятно.


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помним и любим историю,кб чемпион!!ура
Регистрация: 22.11.2017 [жалоба]
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